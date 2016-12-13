Кировская Правда

Новое
- В 2024 году медслужбам районов Кировской области предоставили 75 машин 28.05.2024
- В Кировской области возводятся новые объекты медицины 28.05.2024
- У кировских врачей «редких» специальностей стало больше пациентов 28.05.2024
- В 10 районах Кировской области выделят допучастки для лесозаготовок 28.05.2024
- В Кирове к 650-летию полностью обновлены «транспортные ворота» 28.05.2024
- К 650-летию Кирова выполнен капремонт более 150 многоэтажек 28.05.2024
- На вятской земле появляются «школы мечты» 28.05.2024
- Учителя в Кировской области получают служебное жилье 28.05.2024
- В Кировской области больше выпускников стали выбирать ЕГЭ по физике 28.05.2024
- В кировских школах создается свыше 12 000 новых мест 28.05.2024