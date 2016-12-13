Вторник, 28 мая, 2024
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Актуально

Власть

В 2024 году медслужбам районов Кировской области предоставили 75 машин

Дарья Спасская
Кроме того, по нацпроекту «Здравоохранение» обновляется сеть ФАПов. В ходе оперативки с региональным правительством губернатор Ал

У кировских врачей «редких» специальностей стало больше пациентов

Дарья Спасская

В 10 районах Кировской области выделят допучастки для лесозаготовок

Дарья Спасская

В Кировской области больше выпускников стали выбирать ЕГЭ по физике

Дарья Спасская

В кировских школах создается свыше 12 000 новых мест

Дарья Спасская

Общество

В 2024 году медслужбам районов Кировской области предоставили 75 машин

Дарья Спасская

В Кировской области возводятся новые объекты медицины

Дарья Спасская

У кировских врачей «редких» специальностей стало больше пациентов

Дарья Спасская

Экономика

В 10 районах Кировской области выделят допучастки для лесозаготовок

Дарья Спасская

Для кировских фермеров увеличили поддержку

Дарья Спасская

В Кировской области нарастили молочное производство

Дарья Спасская

Культура

Кировские кондитеры придумали десерт, который можно раскрасить

Дарья Спасская

В Кирове прошла «Свистопляска»

Михаил Федоров

В итальянском культурном журнале опубликовали статью о кировской выставке

Дарья Спасская

Авто

В Кирове до конца 2024-го оборудуют семь станций для зарядки электрокаров

Дарья Спасская

Кировские приставы продают арестованные автомобили по цене от 40 тысяч рублей

Кировская Правда

Слобожанин совершил путешествие на “Ниве” за Полярный круг

Екатерина Сонина

Происшествия

В Кирове устранён прорыв сетей на улице Герцена

Кировская Правда

Министерство охраны окружающей среды Кировской области проверит информацию о загрязнении почвы в Котельничском районе

Кировская Правда

В Кирове найден пропавший во время прогулки мальчик

Кировская Правда

Спорт

В Кирове регистрируют на самую массовую зарядку

Дарья Спасская

На выезде в Барнауле «Динамо-Киров» одержало очередную победу

Юлия Егорова

В Киров начинают завозить оборудование для первого в регионе фиджитал-центра

Кировская Правда

Век КП

Эксклюзивно к 650-летию Кирова выпущен подарочный альманах

Дарья Спасская

«Вот слоны решили поиграть в футбол»: что можно было увидеть в Кирове 70 лет назад

Михаил Федоров

День пионерии: собранного за год металлолома могло хватить на 250 «Кировцев»

Михаил Федоров
Хлынов, Вятка, Киров - 650лет

Новое

Интервью

С начала 2024 года 604 жителя Кировской области привлечены к ответственности за самовыгул собак

Юлия Егорова
Штраф составляет от 1 до 3 тысяч рублей. С 2023 года координацией работы по отлову животных, у которых нет владельцев, занимается Управление ветеринарии Кировской области. О том, какие изме

«02 в формате онлайн»: как сообщить о правонарушениях в электронном виде

Кировская Правда
Начальник отделения контроля учетно-регистрационной дисциплины Штаба УМВД России по Кировской области подполковник внутренней службы Блинова Анна Игоревна - о порядке обращения граждан в орг

На канале «Звезда» стартует Всероссийский вокальный конкурс, в котором участвует врач из Кирова

Юлия Егорова
В эфир новый сезон проекта «Звезда» (6+) выйдет уже 6 апреля. Наталью Котельникову многие в Кирове знают, как грамотного и внимательного врача, но с недавних пор Наталью стали показывать на

Анна Коробейникова: «Стала общественным наблюдателем, чтобы не перекладывать ответственность на других»

Юлия Егорова
На вопросы «Кировской правды» отвечает новичок общественного контроля. С 2018 года в нашей стране на выборах работают общественные наблюдатели. Контролировать легитимность выборного процесс

5 вопросов общественному наблюдателю про выборы, КОИБы и семью

Юлия Егорова
В дни Президентских выборов, с 15 по 17 марта, во всех 45 муниципалитетах Кировской области будут работать общественные наблюдатели. В феврале этого года 3256 человек прошли соответствующее
Вятка на ладони
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