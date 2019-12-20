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Автопарк вятской «скорой» пополнился сразу на 26 автомобилей

О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области с 13 по 19 декабря.

Михаил Смирнов Выбор редакции, Новости, Общество, Слайдер

Декабрь – время подарков. На Театральной площади, где сейчас вовсю идёт строительство новогоднего ледового городка, в ряды выстроились новые автомобили «скорой помощи». Это предпраздничное пополнение автопарка вятских медиков, которое пришло в регион благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Машины, доказавшие удобство в работе

В мероприятии по демонстрации спецтранспорта принял участие губернатор Игорь Васильев. Глава региона оценил не только сами автомобили, но и, заглянув в салоны машин, и их «начинку». Все «скорые» без исключения укомплектованы дефибриллятором и электрокардиографом, аппаратом искусственной вентиляции лёгких, комплексом подачи медицинских газов, кислородным ингалятором и прочей аппаратурой, которая позволяет проводить жизненно важные процедуры ещё при транспортировке больного в медицинское учреждение.

10 автомобилей марки «УАЗ» предназначены для районов. Они будут работать в отделениях медицинской скорой помощи в Кумёнском, Слободском, Кикнурском, Пижанском, Советском, Малмыжском, Нолинском, Котельничском и Зуевском районах. Важная деталь: каждая из машин готова к работе в непростых климатических и «дорожных» условиях – они выполнены в «северном» исполнении и имеют полный привод.

10 машин марки «ГАЗ» уже переданы в автопарк подстанции скорой медицинской помощи областного центра. 4 машины класса «В» марки «Форд» поступают отделению экстренной консультативной медицинской скорой помощи. Кроме того, Станция скорой медицинской помощи для работы реанимационных бригад получила два автомобиля класса «С» марки «Форд».

– Несмотря на то, что все автомобили разного класса, внутри они оснащены одинаково, на самом высоком уровне, и работать на них будут высококвалифицированные специалисты, – подчеркнул глава региона, отметив при этом, что машины по президентской программе стали хорошим подарком всей области к Новому году.

А участвовавший в мероприятии главный врач Станции скорой медицинской помощи города Кирова Сергей Одношивкин добавил, что подарок этот – более чем ценный: в регионе уже есть опыт использования таких автомобилей. Машины доказали своё удобство, они меньше нуждаются в ремонте и сервисных действиях, а значит, больше времени находятся на линии.

Аппарат, полученный по нацпроекту, помог спасти жизнь

Ещё одним ценным приобретением Кировской области в рамках национального проекта «Здравоохранение» стал ультразвуковой интраоперационный допплерографический аппарат для областной клинической больницы. Как сообщили в пресс-центре правительства региона, устройство позволяет производить мониторинг кровотока в ходе операций на сосудах разного диаметра, что обеспечивает безопасность жизненно важных функций пациента.

Аппарат уже позволил спасти жизнь 64-летнему кировскому больному. Операция была непростой, а провести её без нового технического устройства было особенно сложно.

Как отметил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, техническое обновление медицинских учреждений региона обязательно продолжится и в 2020 году. Так, по его словам, запланировано оснащение всех шести первичных сосудистых отделений компьютерными томографами. Всего в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» регион получит 567 единиц оборудования, подчеркнул Дмитрий Александрович.

В регионе восстанавливают мосты

Автопарк вятской «скорой» пополнился сразу на 26 автомобилей

Важной темой недели для региона стало восстановление мостов, пострадавших от паводка. Уже открыто движение по 12 из 17 повреждённых переправ.

Ситуацию с самого начала взял под свой личный контроль губернатор Игорь Васильев. По поручению главы региона, в районах приступили к работе оперативные группы, которые контролируют ход мероприятий в каждой из точек. В том числе и в Даровском районе, где на реке Моломе у посёлка Суборь из-за резкого подъёма воды и шугохода оторвало понтонные мосты.

Здесь были проведены сварочные работы по ремонту 18 секций наплавного понтона и начат монтаж понтонов. На месте работали спасатели. Кроме того, была организована тросовая подвесная люлечная переправа для подачи на противоположный берег продуктов питания и необходимых лекарств.

Вообще от «сюрпризов» пришедшей в Кировскую область «европейской» погоды (с невиданными раньше для Вятки регулярными плюсовыми температурами в ноябре и декабре) пострадали мосты в Афанасьевском, Белохолуницком, Верхнекамском, Даровском, Зуевском, Кильмезском, Лузском, Нагорском, Советском, Малмыжском, Подосиновском районах и Кирово-Чепецке. Ситуация с восстановлением меняется практически каждый день. Губернатор Кировской области поручил главам районов принять исчерпывающие меры по восстановлению движения через реки, а также регулярно предоставлять информацию в правительство региона о состоянии мостов и работе по обеспечению автомобильного и пешего движения вплоть до момента открытия движения по мостам.

«Новый собственник должен считаться с арендатором»

Актуальным для жителей нескольких районов области в последние дни стал «жилищный вопрос». Речь – о людях, живущих в служебном жилье на правах аренды. Недавно они получили уведомления о том, что их квартиры выставлены на торги.

В пресс-центре правительства региона напомнили об истории вопроса. Ранее в Кировской области осуществлялась программа «Служебное жилье». Её реализацию вело АО «КРИК», предоставлявшее работникам бюджетной сферы квартиры в рамках гражданско-правовых отношений на условиях долгосрочной льготной аренды.

В 2016 году окончательно сформировались предпосылки банкротства АО «КРИК». Правительство Кировской области на протяжении 2,5 года проводило работу по балансировке ситуации с учётом имевшихся нормативных и бюджетных возможностей, но в сентябре 2018 года было введено конкурсное производство.

– В настоящее время проводятся соответствующие процедуры, в частности, проходит реализация залогового имущества одного из кредиторов, которым и является часть арендуемых квартир, – пояснил министр имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области Артём Сурженко.

Глава ведомства отметил, что в соответствии с положениями гражданского законодательства смена собственника квартиры не влечёт расторжения или изменения ранее заключённого договора аренды, а также выселения арендатора. А это значит, что все договоры аренды продолжат действовать до их истечения на прежних условиях, независимо от факта изменения собственника квартиры.

Кстати, как показывает опыт уже проводимых торгов, потенциальные покупатели в отношении абсолютного большинства объектов отсутствуют.

– Даже в случае, если по отдельным квартирам торги состоятся, новый собственник будет обязан считаться с арендатором, и не сможет без его согласия прекратить действующий договор либо внести в него изменения, ухудшающие положения арендатора. Более того, по истечении срока договора аренды, у арендатора будет преимущественное право на заключение нового договора аренды. В этой связи в рамках торгов все продаваемые квартиры отмечены как объекты с обременением арендой, – подчеркнул Артём Сурженко.

Также в министерстве заверили, что после завершения этапа торгов органы государственной власти проведут тщательный анализ по каждому объекту. Кроме того, в следующем году планируется реализовать ряд комплексных мероприятий по окончательному урегулированию данной ситуации.

Кто поедет на фестиваль в Сочи?

Последние недели декабря традиционно богаты на культурные и яркие мероприятия. Не стали исключением и минувшие семь дней. В Кирове прошёл первый сезон официальной Лиги КВН «Вятка».

На сцене Вятской филармонии встречались пять команд из Кирова, Ярославля, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Южно-Сахалинска. Игра состоялась при поддержке правительства Кировской области и регионального министерства спорта и молодёжной политики. Главным призом, за который боролись команды, стало звание чемпиона лиги и поездка в Сочи на Международный музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН-2020».

На игре присутствовал губернатор Кировской области Игорь Васильев, который приветствовал команды, пожелав всем успешной игры.

В итоге звания чемпиона лиги «Вятка» удостоились кировчане – дуэт «Мяу-мяу», который приятно порадовал зрителей своими шутками. На втором месте – «Сборная Тургенева» из Екатеринбурга. «Бронза» отправилась на Дальний Восток – команда «Такие острова» увезла её на Сахалин.

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Михаил Смирнов

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