Автопарк вятской «скорой» пополнился сразу на 26 автомобилей

О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области с 13 по 19 декабря.

Декабрь – время подарков. На Театральной площади, где сейчас вовсю идёт строительство новогоднего ледового городка, в ряды выстроились новые автомобили «скорой помощи». Это предпраздничное пополнение автопарка вятских медиков, которое пришло в регион благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Машины, доказавшие удобство в работе

В мероприятии по демонстрации спецтранспорта принял участие губернатор Игорь Васильев. Глава региона оценил не только сами автомобили, но и, заглянув в салоны машин, и их «начинку». Все «скорые» без исключения укомплектованы дефибриллятором и электрокардиографом, аппаратом искусственной вентиляции лёгких, комплексом подачи медицинских газов, кислородным ингалятором и прочей аппаратурой, которая позволяет проводить жизненно важные процедуры ещё при транспортировке больного в медицинское учреждение.

10 автомобилей марки «УАЗ» предназначены для районов. Они будут работать в отделениях медицинской скорой помощи в Кумёнском, Слободском, Кикнурском, Пижанском, Советском, Малмыжском, Нолинском, Котельничском и Зуевском районах. Важная деталь: каждая из машин готова к работе в непростых климатических и «дорожных» условиях – они выполнены в «северном» исполнении и имеют полный привод.

10 машин марки «ГАЗ» уже переданы в автопарк подстанции скорой медицинской помощи областного центра. 4 машины класса «В» марки «Форд» поступают отделению экстренной консультативной медицинской скорой помощи. Кроме того, Станция скорой медицинской помощи для работы реанимационных бригад получила два автомобиля класса «С» марки «Форд».

– Несмотря на то, что все автомобили разного класса, внутри они оснащены одинаково, на самом высоком уровне, и работать на них будут высококвалифицированные специалисты, – подчеркнул глава региона, отметив при этом, что машины по президентской программе стали хорошим подарком всей области к Новому году.

А участвовавший в мероприятии главный врач Станции скорой медицинской помощи города Кирова Сергей Одношивкин добавил, что подарок этот – более чем ценный: в регионе уже есть опыт использования таких автомобилей. Машины доказали своё удобство, они меньше нуждаются в ремонте и сервисных действиях, а значит, больше времени находятся на линии.

Аппарат, полученный по нацпроекту, помог спасти жизнь

Ещё одним ценным приобретением Кировской области в рамках национального проекта «Здравоохранение» стал ультразвуковой интраоперационный допплерографический аппарат для областной клинической больницы. Как сообщили в пресс-центре правительства региона, устройство позволяет производить мониторинг кровотока в ходе операций на сосудах разного диаметра, что обеспечивает безопасность жизненно важных функций пациента.

Аппарат уже позволил спасти жизнь 64-летнему кировскому больному. Операция была непростой, а провести её без нового технического устройства было особенно сложно.

Как отметил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, техническое обновление медицинских учреждений региона обязательно продолжится и в 2020 году. Так, по его словам, запланировано оснащение всех шести первичных сосудистых отделений компьютерными томографами. Всего в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» регион получит 567 единиц оборудования, подчеркнул Дмитрий Александрович.

В регионе восстанавливают мосты

Важной темой недели для региона стало восстановление мостов, пострадавших от паводка. Уже открыто движение по 12 из 17 повреждённых переправ.

Ситуацию с самого начала взял под свой личный контроль губернатор Игорь Васильев. По поручению главы региона, в районах приступили к работе оперативные группы, которые контролируют ход мероприятий в каждой из точек. В том числе и в Даровском районе, где на реке Моломе у посёлка Суборь из-за резкого подъёма воды и шугохода оторвало понтонные мосты.

Здесь были проведены сварочные работы по ремонту 18 секций наплавного понтона и начат монтаж понтонов. На месте работали спасатели. Кроме того, была организована тросовая подвесная люлечная переправа для подачи на противоположный берег продуктов питания и необходимых лекарств.

Вообще от «сюрпризов» пришедшей в Кировскую область «европейской» погоды (с невиданными раньше для Вятки регулярными плюсовыми температурами в ноябре и декабре) пострадали мосты в Афанасьевском, Белохолуницком, Верхнекамском, Даровском, Зуевском, Кильмезском, Лузском, Нагорском, Советском, Малмыжском, Подосиновском районах и Кирово-Чепецке. Ситуация с восстановлением меняется практически каждый день. Губернатор Кировской области поручил главам районов принять исчерпывающие меры по восстановлению движения через реки, а также регулярно предоставлять информацию в правительство региона о состоянии мостов и работе по обеспечению автомобильного и пешего движения вплоть до момента открытия движения по мостам.

«Новый собственник должен считаться с арендатором»

Актуальным для жителей нескольких районов области в последние дни стал «жилищный вопрос». Речь – о людях, живущих в служебном жилье на правах аренды. Недавно они получили уведомления о том, что их квартиры выставлены на торги.

В пресс-центре правительства региона напомнили об истории вопроса. Ранее в Кировской области осуществлялась программа «Служебное жилье». Её реализацию вело АО «КРИК», предоставлявшее работникам бюджетной сферы квартиры в рамках гражданско-правовых отношений на условиях долгосрочной льготной аренды.

В 2016 году окончательно сформировались предпосылки банкротства АО «КРИК». Правительство Кировской области на протяжении 2,5 года проводило работу по балансировке ситуации с учётом имевшихся нормативных и бюджетных возможностей, но в сентябре 2018 года было введено конкурсное производство.

– В настоящее время проводятся соответствующие процедуры, в частности, проходит реализация залогового имущества одного из кредиторов, которым и является часть арендуемых квартир, – пояснил министр имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области Артём Сурженко.

Глава ведомства отметил, что в соответствии с положениями гражданского законодательства смена собственника квартиры не влечёт расторжения или изменения ранее заключённого договора аренды, а также выселения арендатора. А это значит, что все договоры аренды продолжат действовать до их истечения на прежних условиях, независимо от факта изменения собственника квартиры.

Кстати, как показывает опыт уже проводимых торгов, потенциальные покупатели в отношении абсолютного большинства объектов отсутствуют.

– Даже в случае, если по отдельным квартирам торги состоятся, новый собственник будет обязан считаться с арендатором, и не сможет без его согласия прекратить действующий договор либо внести в него изменения, ухудшающие положения арендатора. Более того, по истечении срока договора аренды, у арендатора будет преимущественное право на заключение нового договора аренды. В этой связи в рамках торгов все продаваемые квартиры отмечены как объекты с обременением арендой, – подчеркнул Артём Сурженко.

Также в министерстве заверили, что после завершения этапа торгов органы государственной власти проведут тщательный анализ по каждому объекту. Кроме того, в следующем году планируется реализовать ряд комплексных мероприятий по окончательному урегулированию данной ситуации.

Кто поедет на фестиваль в Сочи?

Последние недели декабря традиционно богаты на культурные и яркие мероприятия. Не стали исключением и минувшие семь дней. В Кирове прошёл первый сезон официальной Лиги КВН «Вятка».

На сцене Вятской филармонии встречались пять команд из Кирова, Ярославля, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Южно-Сахалинска. Игра состоялась при поддержке правительства Кировской области и регионального министерства спорта и молодёжной политики. Главным призом, за который боролись команды, стало звание чемпиона лиги и поездка в Сочи на Международный музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН-2020».

На игре присутствовал губернатор Кировской области Игорь Васильев, который приветствовал команды, пожелав всем успешной игры.

В итоге звания чемпиона лиги «Вятка» удостоились кировчане – дуэт «Мяу-мяу», который приятно порадовал зрителей своими шутками. На втором месте – «Сборная Тургенева» из Екатеринбурга. «Бронза» отправилась на Дальний Восток – команда «Такие острова» увезла её на Сахалин.