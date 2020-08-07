Александр Исаков: «Профилактику нужно начинать ещё до появления признаков ухудшения здоровья»

Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему остаются основной причиной смертности в мире. Главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения Кировской области Александр Исаков рассказал о том, как развивается кардиологическая служба региона, как распознать симптомы сердечно-сосудистой катастрофы и полноценно жить с подтверждённым диагнозом.

— Александр Васильевич, с 2019 года в Кировской области реализуется национальный проект «Здравоохранение». Как изменилась кардиологическая служба за это время, какое новое оборудование получил регион?

— Национальный проект многогранен, это важный шаг в развитии службы. В него входит оснащение больниц новым оборудованием, забота о кадрах, льготное лекарственное обеспечение, активное использование телемедицинских технологий. На текущий момент в медорганизации города Кирова и Кировской области поставлены и введены в эксплуатацию компьютерные и магнитно-резонансные томографы, ангиографические комплексы, ультразвуковые аппараты, в том числе портативные. В Кировской областной клинической больнице появились портативный ультразвуковой сканер экспертного класса, использующийся в отделении неотложной кардиологии, и прибор ультразвуковой диагностики с возможностью эмболодетекции (обнаружение оторвавшегося тромба) для нейрохирургической операционной.

Национальный проект расширил возможности реабилитации для пациентов неврологического профиля. В Слободской центральной районной больнице и в Центре кардиологии и неврологии поставлено оборудование для медицинской реабилитации пациентов после нарушения мозгового кровообращения. Эти тренажёры направлены на восстановление равновесия, координации движений, мышечной силы, мелкой моторики. Пациент, перенёсший нарушение мозгового кровообращения, чаще всего испытывает трудности в быту, и забота о больном ложится на плечи родных и близких. Чем раньше начинаются реабилитационные мероприятия, тем большего эффекта мы достигаем.

— Что нужно делать, чтобы не допустить развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений?

— Не забывать о профилактике. Её нужно начинать ещё до появления первых признаков ухудшения здоровья, не дожидаясь специализированных рекомендаций врача.

Профилактика бывает первичная и вторичная. Меры первичной профилактики направлены на устранение факторов риска. Это здоровый образ жизни и контроль своего самочувствия. Усилия направлены на то, чтобы не допустить развития заболевания. Вторичная профилактика проводится уже после подтверждения основного диагноза. Она улучшает прогноз и облегчает течение заболевания. Комплекс мероприятий направлен на максимально возможное восстановление трудоспособности и сохранение социально-бытовой активности человека.

Большую роль в профилактике играет диагностика, поэтому важно не отказываться от диспансеризации и регулярно наблюдаться у лечащего врача.

— В последние годы всё чаще говорят о том, что ишемическая болезнь сердца молодеет. Когда человеку следует обратиться к кардиологу для ранней диагностики заболевания?

— К сожалению, говорить о том, что такие заболевания — удел пациентов старшего возраста, действительно не приходится. Приведу пример из практики: в моё отделение поступил молодой человек 24 лет с острым инфарктом миокарда. Это очень ранний возраст для развития данной патологии. Мы провели исследования и выявили серьёзное поражение сосудов сердца, коронарный атеросклероз. В итоге пациенту было проведено аортно-коронарное шунтирование. Оказалось, что у него была редкая наследственная форма дислипидемии (нарушение обмена жиров в организме). У пациентов с этой болезнью очень высокий уровень холестерина и могут быть осложнения в раннем возрасте.

Я считаю, что любому человеку с двадцатилетнего возраста нужно начинать следить за своим здоровьем: измерять артериальное давление, проходить диспансеризацию, сдавать анализы крови. Думаю, что если бы мой 24-летний пациент сдал в 20 лет анализ крови на холестерин, мы бы смогли надолго затормозить развитие осложнений его болезни, если вообще не прекратить их.

— Какие симптомы могут говорить о наличии сердечно-сосудистых заболеваний? И как распознать неотложное состояние и быстро отреагировать?

— К сожалению, болезни сердечно-сосудистой системы — коварные. У мужчин среднего возраста первым проявлением ишемической болезни сердца, как правило, бывает инфаркт миокарда. Причем обширный и тяжёлый. Иногда видимые проявления, предвестники болезни отсутствуют, и выявить такое состояние сможет только врач. Важно знать симптомы острых сердечно-сосудистых катастроф. Есть правило золотого часа: чем раньше мы начинаем оказывать медицинскую помощь, тем большими будут наши возможности. Поэтому нельзя терять ни секунды!

Чтобы распознать нарушение мозгового кровообращения (инсульт), можно воспользоваться простым правилом «УЗП»: улыбнуться, заговорить, поднять руки. Если при улыбке возникает асимметрия лица, одна рука отстаёт в движении или не поднимается вообще, а при разговоре либо вас не понимают, либо вы не понимаете окружающих, немедленно вызывайте «скорую помощь». Это симптомы инсульта.

Первым признаком инфаркта может быть просто боль. Пациенты жалуются на жжение, давление, дискомфорт в груди. Сердечная боль не острая, как при порезе, а разлитая, давящая. Неприятное ощущение располагается прямо посередине грудной клетки, но может отдавать в нижнюю челюсть, левую руку, обе руки, межлопаточную область. При наличии подобных симптомов необходимо срочно вызвать «скорую помощь».

— Какую помощь можно оказать пациенту до приезда «скорой»?

— До приезда бригады пациенту нужно принять удобное положение, обеспечить приток свежего воздуха, успокоиться и ждать врачей. Служба в области хорошо развита, и, если человек вовремя обратится, многое можно успеть сделать.

— Каких правил нужно придерживаться пациенту, когда диагноз уже поставлен?

— Инфаркт — это не приговор. Но есть ряд правил, которые нужно соблюдать, чтобы жизнь пациента с подтверждённым диагнозом была продолжительной и полноценной. Когда мы говорим про лечение сердечно-сосудистых заболеваний, в основном люди думают про медикаментозную терапию. Она действительно очень важна, регулярный приём препаратов помогает человеку продлить жизнь. Но не стоит преуменьшать влияние здорового образа жизни. Это поддержание нормального веса, отказ от избыточного потребления соли, вредных привычек, кардиотренировки. Но напомню, что уровень физической нагрузки вам должен определить лечащий врач. Для кого-то подойдёт неспешная пешая прогулка, а кому-то не будут противопоказаны и занятия на тренажёрах. Что касается алкоголя, следует помнить, что безопасных доз спиртного не бывает. Так что его потребление настоятельно рекомендую сократить. Важно знать, что нарушение сердечного ритма могут спровоцировать даже малые дозы алкоголя.

— Какова роль наследственности в развитии сердечных патологий?

— Есть ряд сердечно-сосудистых заболеваний, при которых важна наследственная предрасположенность, но их немного. Под наследственностью в данном случае стоит понимать раннее развитие заболеваний сердца (до 45 лет) у близких родственников. Такая патология сигнализирует об определённых поломках в генах. Но наличие у вашего близкого родственника таких проблем со здоровьем — не гарантия того, что они разовьются у вас. Здоровый образ жизни является основой профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний и влияет на их развитие сильнее наследственности.

— Расскажите о планах по развитию кардиологической службы в Кировской области.

— В этом году запланировано переоснащение трёх первичных сосудистых отделений на базе Центра кардиологии и неврологии, больницы скорой медицинской помощи и Слободской центральной районной больницы. Будем совершенствовать систему маршрутизации, чтобы все пациенты получали необходимое лечение в максимально короткий срок. Уже сейчас вертолёты санитарной авиации доставляют в Киров пациентов из самых отдалённых уголков области за 2-3 часа. Приоритет будет отдаваться профилактической медицине. Дальнейшее развитие получит телемедицина. Реализация национального проекта «Здравоохранение» продолжается, а значит, нас ждут серьёзные качественные преобразования как кардиологической службы, так и отрасли в целом.