Александр Пантюхин: «Надо жить и работать!..»

Фотографией Александр Пантюхин увлекался с детства. И его первый репортаж был опубликован именно в молодёжной газете «Комсомольское племя»…

В 22 года у него состоялась первая персональная фотовыставка. Сегодня их около десятка. Две из них – в Москве.

Работая в органах внутренних дел, Александр возглавлял пресс-службу, вёл юридические страницы в областных печатных изданиях. За серию очерков в нашей газете был удостоен звания лауреата журналистской премии имени краеведа Василия Пленкова.

Ещё одна награда – приз Союза кинематографистов СССР на Всесоюзном фестивале телевизионных фильмов в Душанбе за фильм «Чужая душа» (режиссёр Марина Дох-матская), автором сценария которого он являлся.

По своему характеру Александр Иванович, несомненно, созидатель. В своё время им была создана газета (сейчас это журнал) «Городовой». Работая в торгово-промышленной палате, он стал первым главным редактором журнала «Меркурий». К этому списку можно добавить и журнал «Время МБ».

Им оформлены сотни журналов, книг, буклетов, календарей. Его награды и достижения можно перечислять долго…

Сегодня известный кировский фотожурналист Александр Пантюхин, отмечающий в эти дни 70-летний юбилей, отвечает на вопросы традиционной анкеты газеты «КП».

Возраст. Дата рождения – 26 мая 1950 года. Семьдесят лет.

Родители. Вся наша семья работала на заводе Лепсе: дедушка и бабушка, папа и мама, старшая сестра и её муж. Бабушка Пелагея Епимаховна, как победитель стахановского движения, была награждена ценным подарком – патефоном. Её фотография выставлена в экспозиции заводского музея. Мама Клавдия Аксёновна трудилась мастером 66-го цеха. Папа Иван Фёдорович, старший мастер 69-го цеха, после выхода на заслуженный отдых продолжал трудиться в должности дежурного по заводу – «ночным директором». До призыва в ряды Советской Армии я тоже работал на заводе.

Образование. Высшее. Окончил Кировский педагогический институт (историко-филологический факультет) и Академию МВД СССР по специальности «Правоведение».

Послужной список. Начал трудовую деятельность с 17 лет, слесарем на заводе имени Лепсе. Потом служба в армии, работа в комсомоле. В 1975 году направлен на работу в аппарат Кировского управления внутренних дел, где прослужил до 1992 года и закончил в должности старшего оперуполномоченного по особо важным делам отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Затем работа в ряде периодических изданий (газета «Вятский край», журнал «Меркурий»), директор издательства «Городовой». В последние годы – советник Вятской торгово-промышленной палаты.

Знак зодиака. Близнецы.

Самое яркое воспоминание детства. Пожалуй, это рыбалка с отцом, когда мне было десять лет. К месту рыбалки, до посёлка Гирсово, мы добирались на поезде. Закинули снасти, вечером разожгли костёр, долго сидели, было время поговорить. А утром волной от проплывающего теплохода у папы смыло с берега сапог. Поймать его мы не смогли. Домой он возвращался босой, хорошо, что было лето. Но пройти по Кутшо перед знакомыми босиком он не мог себе позволить – и я бегал домой за его ботинками…

Самое недавнее достижение. К 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Вятская торгово-промышленная палата совместно с фондом «Культурное наследие Вятки» организовали и открыли фотовыставку моих работ «И всё-таки прекрасна жизнь». По завершении её экспозиция, представленная в Деловом центре, в полном объёме будет передана в дар областному госпиталю ветеранов войн. И здесь я должен сказать большое спасибо Николаю Михайловичу Липатникову за идею и помощь в организации выставки. Это по-настоящему неугомонный человек, который постоянно фонтанирует интересными предложениями. Так, мы, наверное, первыми в России сделали фотовыставку по студенческим строительным отрядам. В 2013 году провели прекрасную выставку вятских фотографов в Санкт-Петербурге на Невском проспекте, воплотили в жизнь множество других интересных проектов. И все это прямая заслуга этого неравнодушного человека.

Самый ценный совет, который вы получили в своей жизни. Наверное, это совет моего классного руководителя Раисы Демьяновны: «Больше слушать, меньше говорить».

Какую цель вы ставите в своём нынешнем положении? Жить и работать.

Работа, о которой мечтали. Мне кажется, что я еще не нашёл себя как фотограф, лучшие снимки ещё не сделаны и всё впереди. Поэтому и мечтается о работе фотожурналистом в хорошем издании.

Ощущение, которое хотелось бы испытать. Ощущение при прыжке с парашютом… Лет пять назад, в День воздушно-десантных войск, на аэродроме в Порошино я снимал прыжки. Снимал непосредственно с самолёта. Дверь самолёта была открыта, а я для страховки и надёжности привязан. Сколько смог – высунулся. И странно, но мне не было страшно, хотелось лететь. И снимки, кстати, тогда получились неплохие.

Ощущение, которого хотелось бы избежать. Хотелось бы избежать предательства.

Влияние кого из современников вы испытали в наибольшей степени? Влияние двух близких друзей – Николая Михайловича Липатникова и Николая Петровича Одинцова – людей сильных, волевых, настоящих лидеров.

Любимое время года. Весна, март… Люблю на лыжах выйти на полянку, зажмуриться и постоять на солнышке. Тут главное – не опоздать: к обеду, как правило, подтаивает, и можно не доехать.

Историческая личность, которая вас особенно интересует. Фидель Кастро.

Любимый праздник. Новый год.

Любимая песня. «День Победы».

Ваш девиз, которого придерживаетесь в жизни. «Работа есть всегда, было бы желание работать…»

Самое поразительное впечатление во время зарубежной поездки. Пожалуй, социализм по-кубински… После революции правительство Кастро национализировало все учебные заведения. В Конституции Кубы записано, что обучение в них доступно для всех, образование является бесплатным. Кубинские дети бесплатно получают необходимые школьные принадлежности, школьную форму. В школах-интернатах бесплатное питание. В классах по 12 учеников… Кубинская медицина считается одной из лучших в мире. Медицинское обслуживание, даже сложные операции – всё бесплатно. Больницы оборудованы по последнему слову техники. На Кубе успешно лечат тысячи детей со всего мира. Пенсионерам для поддержания здоровья каждый год предоставляют путёвки в санатории… И люди, весёлые и жизнерадостные, очень тепло относятся к русским. В воздухе витает непрекращающееся ощущение праздника.

Рост, вес. 173/100.

Любимый цвет рубашки. Голубой.

Любимое спортивное занятие. Пожалуй, работа в огороде. Доставляет истинное удовольствие копаться в земле, что-то высаживать. Особенно люблю цветы и декоративные кустарники, у меня их много. А вообще на моем участке растут яблони, дубы, туи, липы, берёзы, клёны. В прошлом году посадил каштан, перезимовал он хорошо.

Допустим, вы могли бы получить свой портрет от любого, самого знаменитого художника. Кого бы вы выбрали? Живописец Александр Шилов.

Любимое блюдо. Пельмени домашние.

Самый дорогой вам автограф из домашнего архива. Актёра Леонида Каневского. Знакомство с ним – это целая история. После показа популярного сериала «Следствие ведут знатоки» знаменитые актёры Георгий Мартынюк и Леонид Каневский приехали в Киров, проводили встречи с сотрудниками органов внутренних дел. По долгу службы я их сопровождал, естественно, фотографировал. И на одной из фотографий, которая, видимо, не очень понравилась Каневскому, он написал: «Саша, спасибо за правду».

Любимое место отдыха. Дома, в посёлке Сидоровка.

Любимый фильм. «Офицеры».

Любимое занятие. Естественно, фотография.

Что цените в мужчинах? Работоспособность.

Что цените в женщинах? Красоту.

Самый памятный подарок, который вы получили в своей жизни. Наверное, это новая фотокамера… С возрастом мы всё больше похожи на детей. Вот и мне до боли хотелось новую игрушку.

Любимый цветок. Ранний пион.

Ваше любимое место на Вятке. Сорвижи. Очень живописное место на берегу реки.

Вы верите в приметы? Иногда. Не люблю чёрных кошек…

Любимый цвет. Красный.

Любимое слово в русском языке. Слово «жизнь».

Любимая одежда. Деловой костюм.

Как вы относитесь к тому мнению, что человек, родившийся в этом веке, возможно, будет жить 200-300 лет. Сомневаюсь, но было бы неплохо.

Ваши пожелания себе, стране, миру… Доброй и долгой жизни!