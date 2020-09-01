Александр Чурин: «Кировская область по ходу дорожного строительства занимает 9-е место в стране»

Пресс-тайм — возможность пообщаться без галстуков и задать вопросы на любые темы. Кировская пресса не преминула воспользоваться этим и поинтересовалась у Александра Чурина перспективами развития кировского аэропорта, прекращением работы полигона в Осинцах, ремонтом дорог, финансовым положением области в условиях пандемии и даже «возможностью повторения всеобщего карантина осенью, в сентябре»:

По поводу последнего вопроса Александр Анатольевич сообщил: в планах такого нет. Наоборот, сейчас многие сферы вновь возвращаются к работе после снятия ограничений. При этом глава правительства Кировской области призвал меньше следить за слухами, а больше внимания обращать на добрые перемены в жизни. Один из таких примеров — аэропорт Победилово, который демонстрирует хорошие показатели, несмотря на действовавшие ограничения полётов из-за коронавируса.

Впрочем, обо всём по порядку.

Победилово: немного недавней истории

— Всего три года назад мы могли потерять аэропорт. На тот момент в город Киров перестали летать практически все авиакомпании. Добраться до Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи быстро, комфортно и безопасно было проблематично.

Но мы приняли меры. Сменили руководство нашего аэроузла, провели определённые организационные мероприятия, вернули «Победу». К нам стали чаще летать самолёты авиакомпании «РусЛайн». Подтянулись и другие авиакомпании. На сегодняшний день можно уверенно сказать: есть стабильный пассажиропоток. В прошлом году он превысил 240 тысяч человек. Очень хороший показатель для небольшого регионального аэропорта.

На 2020 год у нас были грандиозные планы: подготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию здания аэровокзала. Планировалось создать новые места для бизнес-зала, для размещения пассажиров, использующих карты Priority pass. Также были планы реконструкции зала ожидания и зоны фудкортов. Но, к сожалению, свою роль сыграла пандемия, во время которой были временно приостановлены перевозки и аэропорт практически не работал. В планы пришлось внести корректировки, несколько отодвинуть сроки работ.

Но, думаю, в следующем году мы приступим к этой работе. Параллельно у нас будет строиться новая аварийно-спасательная станция на аэродроме. Деньги на это уже выделены из федерального бюджета.

Зачем необходимо «раскатать аэропорт»

— Мне кажется, мы будем интересны крупным авиакомпаниям после того, как пассажиропоток в нашем регионе превысит 300-400 тысяч человек в год. Чтобы выйти на такие показатели, надо, как говорят лётчики, «раскатать аэропорт и направление».

Для достижения успеха обязательна поддержка правительства региона, а также правительств тех субъектов Российской Федерации, куда мы намереваемся открыть новые маршруты. Назову несколько из них: Калининград, Сочи (круглогодично), Екатеринбург, Надым, Калуга, Казань, Уфа: Всего в планах — больше десятка направлений, по которым мы собираемся работать. Важно, чтобы там, куда мы готовы летать, нас ждали. Нельзя просто направиться из аэропорта Победилово туда, куда хотим. Кто-то в ответ должен полететь к нам.

В наших планах — сделать кировский аэропорт «домашним» для авиакомпании «РусЛайн». Она использует парк пассажирских самолётов вместимостью до 50 человек и развивается достаточно стабильно. Самое главное, в авиакомпании проявляют интерес к работе с регионом. И этот интерес взаимный и обещающий выгоду каждой стороне: они помогут нам развиваться, мы поможем им.

Как идёт выбор направлений из Кирова

— Мы проанализировали поток туристов в Киров. Изучили также, куда чаще всего отправляются кировчане, учли информацию, предоставленную нашими сотовыми операторами о том, где больше всего концентрируются жители региона.

Исходя из этих данных, мы и составляем маршруты. Это не самая быстрая работа. Главное — убедить партнёров в других городах в необходимости рейсов. Как сказал президент Российской Федерации, нам надо скрепить Россию регионами. А мы, в свою очередь, «сшиваем» Россию путём развития региональной сетки.

Что касается полётов за границу: У нас уже есть чёткая концепция того, как это может быть организовано. Наши партнёры из Калужского аэропорта предложили такую схему: пассажиры проходят в Кирове таможенный контроль, садятся в самолёт, летят в Калугу и там пересаживаются на чартер. Прохождение таможни в калужском аэропорту уже не потребуется, достаточно будет паспортного контроля. В самолёте к ним присоединятся жители Калуги, которые также летят на отдых в Турцию.

Схема уже полностью проработана. Но опять-таки из-за пандемии и позднего открытия для туристов других стран пришлось скорректировать сроки реализации. Надеюсь, в будущем году мы сможем предложить такую возможность нашим жителям.

При этом о получении кировским аэропортом статуса международного пока говорить рано. Это сложная процедура. Необходимо соответствующее постановление правительства Российской Федерации, а также выполнение ряда требований, в том числе и технических. Но самое главное — важно обеспечить поток, чтобы было кому летать. И работа с Калугой поможет создать такой поток.

«Давайте замечать хорошее»

— Кировская область по ходу дорожного строительства сегодня занимает 9-е место в стране. Эта цифра прозвучала на совещании у вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Такой показатель удалось достичь впервые. Он говорит об эффективности нашей работы в дорожной сфере и об эффективности деятельности правительства региона вообще.

Конечно, нам есть над чем ещё работать. Но давайте будем замечать и то хорошее, чего удалось сделать. Например, я могу про себя сказать, что в этом году не пробил ни одного колеса на дорогах Кировской области. Хотя в прошлые годы подобное случалось.

В 2020-м дорожные работы выполнены точно в срок. Как только позволили погодные условия, бригады приступили к ремонту. На сегодняшний день планы по 2020 году выполнены, поэтому из резервного фонда правительства нам было выделено ещё 680 миллионов рублей. Мы разделили эти средства: половина — на Кировскую агломерацию, половина — на региональные трассы. Благодаря этому в областном центре в дополнение к уже отремонтированным приведены в порядок ещё 12 улиц. По области также дополнительно отремонтированы километры дорог. В достаточно близкое к нормативному состоянию будут приведены трассы Вятские Поляны — Киров, Советск — Киров, Советск — Яранск.

Считаю, что результат стал возможен благодаря организационной работе, которую мы ведём на протяжении последних двух лет. Основной упор сделан на наши подрядные организации — «Вятавтодор» и «Гордормостстрой», которые стопроцентно принадлежат городу Кирову и правительству области. И, наверное, это правильно: именно мощные подрядные организации способны с надлежащим качеством выполнять те объёмы работ, которые мы перед ними ставим.

Мы не хотим, чтобы вместе с подрядчиками по весне исчезал и асфальт. Так вот: государственные подрядчики не денутся никуда. Они выполнят свои обязательства, в том числе и по гарантийному ремонту.

Единую транспортную компанию — к 2021 году

— Городские транспортные компании, которые обслуживают город, прибыльные. При этом межмуниципальные маршруты общественного транспорта у нас убыточны. Мы бы хотели создать единую компанию, которая бы зарабатывала в городе и субсидировала пригородные маршруты. На базе АТП и КПАТ планируем создать в следующем году единого транспортного оператора.

У нас уже проработана маршрутная сетка, изучена потребность в автобусах (надо порядка 600 новых машин). У них будет единый стиль с фирменным логотипом, единая форма для водителей. Это должны быть современные автобусы, низкопольные, отечественного производства. С кондиционерами. Средней и большой вместимости. Работающие на газомоторном топливе…

Думаю, это достаточно интересная идея. Мы идём к её осуществлению. Для нас главное, чтобы пассажиры получали качественную услугу, чтобы это был не чадящий «пазик», чтобы никто не хамил пассажирам.

О полигоне в Осинцах

— Мы поддерживали создание полигона в Осинцах. Он был построен в соответствии с требованиями экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства, что подтверждается положительными заключениями экспертиз. Но на сегодняшний день есть вступившее в силу решение Арбитражного суда о признании разрешения о строительстве и вводе полигона в эксплуатацию незаконным и недействительным.

Проанализировав судебную практику, мы приняли решение прекратить размещение отходов на полигоне в связи с принятым судом решением. Поток отходов перенаправлен на другие действующие в регионе полигоны.

Параллельно мы вместе с общественностью, экоактивистами прорабатываем вопрос строительства новой мусоросортировочной станции и нового полигона. К данному вопросу подходим с учётом экологической безопасности объекта и мнения граждан.

Кроме того, добавлю, что по полигону в Осинцах ранее была принята инвестиционная программа. Инвестор отчитался за 98 миллионов рублей, ещё 104,5 миллиона рублей инвестором не подтверждены. Мы рассматриваем прекращение инвестиционной программы и возврат денег обратно региональному оператору.

Сейчас компания «Центральный полигон» (она занималась строительством объекта) перерегистрирована в Ярославской области. По месту регистрации она не находится. Там поменялись собственник, директор.

О бюджете в условиях пандемии

— Работа по формированию бюджета, по его исполнению, по налоговой и бюджетной дисциплине, которую мы вели в предыдущие три года в регионе, показала свою эффективность в условиях пандемии и снижения финансовых поступлений практически на 10 процентов (а может быть, даже более). Мы сохранили устойчивость бюджетной системы, не допустили задолженностей по заработной плате, невыполнения взятых на себя обязательств. Мы не сократили ни одной статьи бюджета. Где-то пересмотрена очерёдность расходования средств, но сохранено выполнение национальных проектов, финансирования государственных программ. Не останавливается строительство детских садов и школ. Не сокращаются объёмы инвестирования в социальную сферу. Мы выдержали все затраты на поддержку бизнеса. Думаю, что региону очень достойно удалось пройти сложный период. Наш бюджет чувствует себя стабильно и уверенно. У нас все затраты до конца года сбалансированы и покрыты ресурсами.

Когда будут открыты детские развлекательные центры

— Мы должны понимать, что это бизнес, который привлечёт большое количество людей. А это представляет риск распространения инфекции. Ограничения вводятся не случайно. Благодаря таким мерам сегодня мы можем сидеть и разговаривать за одним столом — без масок, без перчаток, не опрыскивая себя бесконечно специальными средствами. Да, сейчас ситуация остаётся сложной. Опасность распространения заболевания не исчезла, несмотря на то, что число заболевших существенно не прирастает.

Для нас не самоцель — закрыть всё и не дать кому-то работать. Нет! Мы говорим о безопасности жителей Кировской области, о здоровье детей и взрослых.

Перед 1 сентября были большие дискуссии о том, в каком режиме нам проводить День знаний. Моя принципиальная позиция: нельзя лишать детей-первоклассников линейки в такой день. Это то, что они запомнят на всю жизнь: как стояли с гладиолусами в руках и поздравляли свою первую учительницу. Но для того, чтобы провести линейки, нам ранее пришлось вводить ограничения.

Недавно я общался с людьми, которые переболели коронавирусом. Переболели тяжело. И я хорошо понимаю, что эта болезнь — не шутки. Особенно, когда своими глазами видишь, как человек меняется после перенесённого и какие последствия болезнь влечёт.

И о спорте. Что будет с «Олимпией» и «Родиной»

— Много вопросов поступает по поводу команды «Олимпия». Так получилось, что на сегодняшний день у нас нет возможности, чтобы команда продолжила свои выступления в том составе, в котором она была. Но у нас есть подрастающая команда юношеской хоккейной лиги (ЮХЛ). Там 28 ребят. И ещё семь ребят 2002 года рождения — воспитанников вятского хоккея, которые сейчас играют в других командах.

Мы ведём команду ЮХЛ к тому, чтобы в будущем году она перешла в молодёжную хоккейную лигу. В результате у нас будет своя команда, играющая в «молодёжке» и состоящая только из кировских спортсменов.

Тренеры есть. Недавно мы встречались с прославленными хоккеистами — Владимиром Мышкиным и Владимиром Крикуновым. Они говорили о возрождении команды «Олимпия» и даже замахивались на Высшую лигу: Мы пока не ставим такую суперзадачу. Хотя, конечно: дорогу осилит идущий. Сейчас важно сформировать молодёжную команду и резерв. Ведь «Родине» не дали погибнуть. Команда живёт. И я надеюсь, в этом году наши хоккеисты покажут класс. У нас обновлённая команда, хороший тренерский штаб. Мы готовы к Кубку России и к чемпионату России.

Что «Родина», что «Олимпия» — наши символы. Мы должны гордиться такими командами. А хоккеисты давать нам новые поводы гордиться ими — своими победами. Кстати, в начале сентября мы проведём представление команды «Родина» — игроков и тренерского штаба, а болельщики смогут высказать им свои напутствия.

Фото Александра Папырина