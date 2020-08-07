Александр Чурин: «Нам удалось значительно увеличить инвестиции в основной капитал»

Председатель правительства Кировской области рассказал в интервью SM-NEWS о работе регионального правительства в 2019 году и ключевых задачах на перспективу.

— Александр Анатольевич, 15 июля вы представили депутатам ОЗС подробный отчёт о деятельности правительства в 2019 году. Если сконцентрироваться на экономических показателях, то каковы основные результаты?

— В отчёте о деятельности регионального правительства прозвучали основные итоги по всем направлениям и сферам. Если говорить об экономических показателях, то они складываются из общего результата работы всех отраслей, прежде всего таких, как химическая промышленность, машиностроение, металлургическое производство, лесоперерабатывающий и агропромышленный комплекс и так далее. Но ни одно производство не работает в отрыве от общей экономической ситуации в регионе.

На позитивную динамику, которую мы отмечаем по итогам деятельности большинства перечисленных отраслей, оказывает влияние целый ряд факторов. Это и финансовая поддержка из областного бюджета, налоговые льготы, содействие в развитии экспорта и выход на новые рынки сбыта, создание инфраструктуры, подготовка кадров и многое другое. По каждому из этих направлений ежедневно работает правительство региона.

В целом 2019 год для Кировской области стал годом стабильного экономического роста, а во многих сферах произошли качественные изменения. В частности, объёмы промышленного производства увеличились на 1,6%, сельского хозяйства — на 1,9%, рост показал розничный товарооборот. Кроме того, в прошлом году выросла заработная плата на 8,2%.

Всего этого удалось добиться благодаря эффективному выполнению нацпроектов и стратегических задач, поставленных президентом Владимиром Путиным, а также системному совершенствованию областного законодательства.

— Что бы вы отметили в числе главных изменений для Кировской области?

— Если привести в пример изменения в конкретных сферах, то, безусловно, стоит отметить преобразования в транспортной инфраструктуре. В августе прошлого года в Кирове завершилось строительство крупнейшего за последние десятилетия объекта — путепровода в Чистых прудах, также был реконструирован мост через реку Юрью. По инициативе губернатора Кировской области Игоря Васильева возобновилось строительство участка Опарино — Альмеж автодороги Киров — Котлас — Архангельск протяжённостью более 26 километров, которое было «заморожено» ещё в 2015 году. Средства выделены из областного бюджета.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году отремонтировано почти 120 километров дорог. В ремонтных работах применялись новейшие материалы и технологии. К выполнению работ мы привлекли добросовестных подрядчиков, готовых впоследствии нести гарантийные обязательства.

Развитие дорожной инфраструктуры для нашей области — приоритет. Поэтому мы ставим перед собой глобальные задачи на ближайшие годы. Это ремонт и строительство мостов, проектирование и строительство транспортного перехода под нововятским железнодорожным переездом. Этот переезд относится к Транссибирской магистрали и делит наш город на две части. Переход позволит разгрузить транспортный поток.

Также в следующем году в рамках развития Кировской городской агломерации мы планируем строительство новой дороги между двумя крупнейшими городами: Кирово-Чепецк и Слободской. Ориентировочная стоимость этой дороги протяжённостью более 22 километров и мостового перехода через реку Чепцу у Кирово-Чепецка составляет около 4,4 млрд рублей. Это так называемый «восточный обход» города Кирова, который позволит не только разгрузить областной центр, но и даст возможность предприятиям Кирово-Чепецка получить выход на автомобильную дорогу Киров — Пермь.

У нас продолжаются работы по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На 30 июля в регионе отремонтировано уже 48 объектов по нацпроекту, всего до конца этого года будет сдано 89.

Мы продолжаем развитие научно-образовательного центра мирового уровня «Биополис». Это будет способствовать приходу в Кировскую область мировых лидеров науки и реализации крупных инвестиционных проектов. Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова уже открыл филиал в нашем регионе в рамках работы НОЦ.

Нельзя не отметить сельское хозяйство. Только в прошлом году было построено три молочных комплекса, а нынче продолжается строительство ещё пяти молочных ферм и комплексов. Отмечу, что развитие материальной базы зависит и от поддержки со стороны правительства региона. В прошлом году финансовая поддержка агропромышленного комплекса составила почти 2,3 млрд рублей, ежегодно предприятиям отрасли предоставляются налоговые льготы.

Мы активно строим детские сады и школы в Кировской области. Только за последние два года в регионе открылись 15 новых детских садов, что позволило создать 3200 мест. Надеемся, что к концу 2020 года все дети в возрасте от 3 до 7 лет смогут посещать детские садики.

Всего этого было бы невозможно достичь без сбалансированного бюджета Кировской области. За три последних года доходы областного бюджета выросли на 16 млрд рублей. Мы выполняем все взятые на себя социальные обязательства: ежегодно более 60 процентов расходов областного бюджета направляется на образование, здравоохранение, социальную политику, культуру, физкультуру и спорт.

Подводя итоги работы, можно резюмировать, что 2019 год для Кировской области стал годом стабильного экономического роста.

— Поговорим об инвестиционной деятельности, которая также является одной из главных в работе правительства. Какие достигнуты успехи?

— Считаю, что в этом направлении мы не просто сдвинулись с места, но и шагнули вперёд. В прошлом году впервые нам удалось значительно увеличить инвестиции в основной капитал. Если говорить в цифрах, то приток инвестиций увеличился с 60 до 72 млрд рублей. Рост составил почти 12%. Для примера: в целом по стране прирост инвестиционных вложений за прошлый год не достиг даже 2%.

На сегодняшний день частные инвесторы реализуют в Кировской области свыше 300 проектов, в том числе в социально значимых сферах. Всё это стало возможным благодаря целому комплексу мер, направленных на привлечение и поддержку инвесторов. Сюда входит предоставление частным инвесторам налоговых льгот и преференций; создание и развитие зон с особым режимом ведения предпринимательской деятельности; привлечение федеральных средств в инвестиционных целях, содействие в получении мер господдержки; взаимодействие с федеральными и региональными институтами развития, органами власти и так далее.

Актуальность комплексного подхода по стимулированию инвестиционной активности в регионе усиливается ввиду непростой эпидемиологической ситуации, сложившейся в этом году.

— Мы подошли к теме пандемии коронавируса. Как чувствует себя экономика Кировской области в данной ситуации?

— В марте этого года мы столкнулись с совершенно новыми условиями, в которых ранее не приходилось работать. Да, пришлось принимать жёсткие и непопулярные решения. Однако в целом экономику «удержать» удалось.

Снижение экономической активности предприятий в период ограничительных мер по-разному отразилось на отраслях. Глубина и продолжительность спада зависит от сложности производственной цепочки, от количества поставщиков материалов и комплектующих.

Так, по итогам I полугодия этого года промышленное производство снизилось на 2,2%. При этом сократились объёмы производства по большинству отраслей промышленности. Вместе с тем прирост на 12% отмечен в производстве лекарств, на 10% выросло производство химических веществ, электрического оборудования — на 7,5%, пищевых продуктов и в деревообработке — на 6%.

Поэтапное открытие предприятий промышленности в апреле позволило восстанавливать хозяйственные связи, и в ближайшие месяцы планируется постепенно наращивать объёмы производства по всем отраслям.

В период ограничительных мероприятий не прекращали свою деятельность организации сельскохозяйственной отрасли. В связи с этим мы ожидаем небольшой рост сельскохозяйственного производства, в основном за счёт опережающего роста продукции животноводства.

Снятие ограничений позволяет постепенно восстанавливать внутренний спрос, однако он всё ещё остается ниже уровня, что был до введения карантинных мероприятий. Кроме того, по итогам года мы ожидаем незначительный рост заработной платы.

— Как вам видится выход из кризисной ситуации? Какие шаги намерено предпринять правительство Кировской области для менее болезненного прохождения этого периода?

— С начала пандемии оперативно на федеральном, а затем и на региональном уровнях был принят целый комплекс мер по поддержке не только экономики, но и социальной сферы. В частности, ещё в марте в нашем регионе на заседании межведомственной комиссии был утверждён план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Кировской области.

Что касается конкретных экономических мер, то поддержка оказывается и федеральным системообразующим предприятиям, и организациям, работающим в наиболее пострадавших отраслях, и малому и среднему предпринимательству.

В числе мер, которые были наиболее эффективными в нашем регионе, — предоставление субсидий малому и среднему бизнесу на выплату заработной платы сотрудникам в апреле — мае 2020 года, отсрочка уплаты налоговых платежей и страховых взносов для МСП в наиболее пострадавших отраслях, реструктуризация налоговых платежей. На региональном уровне также были выработаны решения, которые направлены на поддержку бизнеса. Это отсрочка по платежам за аренду муниципального имущества, отсрочка и реструктуризация действующих займов в центре «Мой бизнес», новые кредитные продукты для предпринимателей, рефинансирование кредитов и лизинга, продление лицензий и так далее.

Уверен, что все принимаемые меры будут способствовать скорейшему восстановлению экономики и стабилизации ситуации на рынке труда.

По материалам SM-NEWS