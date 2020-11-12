Александр Чурин обсудил с главами муниципальных образований Кировской области вопросы социально-экономического развития территорий

Председатель правительства Кировской области Александр Чурин в ходе рабочей поездки в Яранский район провел совещание с главами муниципальных образований, с которыми обсудил вопросы социально-экономического развития территорий.

— С Яранского района начинается серия рабочих поездок в районы Кировской области с целью обсуждения и решения вопросов социально-экономического развития муниципальных образований. В рамках этого будут представлены экономические паспорта муниципальных образований, прогнозы развития территорий, а также проблемные вопросы. Необходимо сфокусироваться на том, чем сейчас живет территория, какие есть перспективы. Нам очень важна обратная связь, — сказал Александр Чурин, открывая совещание.

Главы муниципальных образований выступили с докладами, в которых рассказали об исполнении доходов и расходов консолидированного бюджета, а также о промышленном производстве в районах.

Так, спикеры отметили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1 октября 2020 года снижение поступления налоговых и неналоговых доходов по бюджетам муниципальных образований составило минимум 4,3%. При этом, в большей степени снизились поступления по неналоговым доходам в связи с временным ограничением работы муниципальных учреждений. В целях компенсации снижения поступления налоговых и отдельных видов неналоговых доходов, в июне всем пяти муниципальным образованиям была предоставлена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов. Общая сумма дотаций составила 12,8 млн рублей.

Индексы промышленного производства в муниципальных образованиях 2019 года к уровню 2018 года составили до 103%. В Кикнурском районе за 9 месяцев 2020 года по кругу крупных и средних предприятий объем промышленного производства составил 20,1 млн рублей или 99,9% к соответствующему периоду прошлого года. В структуре промышленной продукции района наибольший удельный вес занимает деревообработка — более 77%. Основная продукция — пиломатериал, изделия из дерева.

В Пижанском районе за 9 месяцев 2020 года отгружено промышленной продукции на 348,1 млн рублей (или 107,8%). Здесь наибольший удельный вес занимает пищевая промышленность (более 87%). Предприятия выпускают молоко и молочные продукты, хлеб и хлебобулочные изделия. В Санчурске — деревообработка и пищевая промышленность. За 9 месяцев объем промышленного производства там составил 10,1 млн рублей (75,9%).

В Тужинском районе тоже больше всего занимает деревообработка (более 82%) и 9% пищевая промышленность. Там крупными и средними предприятиями района по итогам 9 месяцев отгружено промышленной продукции на 18 млн рублей, что в 1,6 раза больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года. В Яранском районе около 38% пищевые продукты: предприятия выпускают мясо и мясопродукты, хлеб и хлебобулочные изделия, муку. 20% — доля деревообрабатывающей промышленности, выпускают пиломатериалы, изделия из дерева.

Говоря об инвестициях, необходимо отметить их увеличение в 2019 году к уровню 2018 года на 517,5 млн рублей, в том числе в Кикнурском на 4,6 млн рублей, в Тужинском — на 11,5 млн рублей, в Санчурском — на 38,4 млн рублей, в Пижанском — на 74,0 млн рублей и в Яранском — на 389 млн рублей. Это связано с модернизацией и закупкой нового оборудования предприятиями торговли Кикнурского и Тужинского районов. Также объем инвестиций увеличился за счет сельхозтоваропроизводителей района, как это произошло в Пижанском и Санчурском районах. В Яранском районе инвестиции направлены на реконструкцию нефтеперекачивающей станции «Прудки» на магистральном нефтепроводе «Сургут-Полоцк».

Объем инвестиций по данным муниципальным образованиям в первом полугодии 2020 года составил 222,6 млн рублей. Основная доля инвестиционных вложений произведена предприятиями сельского хозяйства в Пижанском (89,5 млн рублей) и Санчурском (23,5 млн руб) районах, 46 млн рублей вложено в реконструкцию нефтеперекачивающей станции «Прудки» в Яранском районе, порядка 5 млн рублей предприятиями торговли Тужинского и 3,3 млн рублей Кикнурского районов. Более 9 млн рублей инвестиций направлено в сферу образования.

Также в ходе встречи был поднят вопрос комплексного развития территорий. Александр Чурин напомнил, что сейчас ведется работа по формированию стратегии социально-экономического развития Кировской области, которая будет содержать подпрограммы развития определенных территорий. В документе будут учтены логистические связи, производственные цепочки, определена ресурсная база и многое другое. В ближайшее время Стратегия будет доработана и вынесена на общественное обсуждение.

В ходе живого диалога участники встречи обсудили актуальные для районов вопросы, касающиеся строительства спортивных объектов, ремонта дорог, развития транспортной системы, реконструкции системы ЖКХ, сбора и вывоза ТКО, ремонт домов культуры и другие. Все озвученные задачи поставлены на контроль профильным министрам. Об этом сообщил пресс-центр правительства Кировской области.