Александр Чурин представил губернатору Кировской области Игорю Васильеву отчет о работе правительства за три года

Сегодня, 13 ноября, перед главой региона Игорем Васильевым с отчетом о проделанной работе за три года выступил председатель правительства Кировской области Александр Чурин. Мероприятие проходило в публичном формате, посредством онлайн-трансляции. Таким образом, каждый житель региона смог лично ознакомиться с информацией о проделанной работе областного правительства, а также узнать о дальнейших перспективах развития региона.

— Информация о деятельности правительства должна быть максимально открытой. Жители региона должны знать о работе региональных властей, обо всех изменения, которые происходят во всех отраслях. Такую форму отчетности сделаем на регулярной основе, — подчеркнул губернатор Игорь Васильев.

Председатель правительства подтвердил, что с 2017 года по 2020 год, действительно произошли качественные изменения во многих сферах и отраслях. Они были достигнуты благодаря эффективной реализации национальных проектов и поставленных губернатором стратегических задач.

— Работа областного правительства была сосредоточена на наращивании инвестиционного потенциала, наведении экономического порядка, планомерном снижении государственного долга, модернизации дорожной инфраструктуры, системы здравоохранения и образования, налаживании системной работы коммунальной сферы. Есть определенные достижения, в том числе те, которые отмечаются на федеральном уровне, — отметил Александр Чурин.

Так, за три года удалось значительно нарастить доходную часть бюджета: с 2017 года доходы областного бюджета увеличились с 46 млрд рублей до 59,5 млрд рублей к 2019 году. Доходы бюджета растут как за счет собственных доходов, так и за счет безвозмездных поступлений, связанных с реализацией национальных проектов. Самый значительный рост доходов за последние годы обеспечен в 2019 году. Объем налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2018 годом сразу увеличился на 2,7 млрд рублей или на 8,9%. По словам председателя правительства, в этом году прогнозировался рост поступления доходов, но ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции, внесла свои коррективы.

— По темпу роста поступления собственных доходов за прошлый год Кировская область опередила общероссийский показатель, заняв 29 место среди регионов России и 3 место среди субъектов, входящих в Приволжский федеральный округ. С началом пандемии мы ожидали существенное, около 4 млрд рублей, падение доходов в бюджет. Однако благодаря взвешенной финансовой политике удалось стабилизировать ситуацию. Отставание от поступления доходов к уровню 2019 года составляет чуть более 700 млн рублей, или 2,5%. До конца года мы ситуацию еще улучшим и это отставание будет менее заметно, — сказал Александр Чурин.

На сегодняшний день завершена плановая работа по формированию объемов доходов и расходов областного бюджета на 2021 год и на плановый период до 2023 года. Доходы областного бюджета на 2021 год прогнозируются в объеме 65,9 млрд рублей.

Основной показатель работы флагмана экономики — промышленности — это индекс промышленного производства. Этот показатель сохраняет положительную динамику. За 9 месяцев этого года он составил 98,6% (5 место в ПФО), по Приволжскому федеральному округу — 96,2%, в целом по России – 97,1%.

Председатель правительства отметил, что промышленные предприятия Кировской области активно реализуют инвестиционные проекты, вкладывая средства в основные активы. Сейчас в регионе реализуются 27 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 6 млрд рублей.

По итогам 2019 года общий объем инвестиций в экономику Кировской области превысил 71 млрд рублей, что на 13 млрд рублей больше показателя 2017 года. Привлечение инвесторов в область остается приоритетом работы правительства региона. Развивается государственно-частное партнерство: среди всех регионов России Кировская области поднялась на 25 пунктов — с 61 места в 2018 году до 36 места в 2019 году.

Александр Чурин добавил, что в 2021 году работа по укреплению доходной части бюджета будет продолжена. Также особое внимание будет уделено реализации региональных проектов, разработанных на основе национальных, исполнению поручений, отмеченных в ежегодном послании губернатора Игоря Васильева, а также развитию муниципальных образований.