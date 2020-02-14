Алексей Котлячков: «Жизнь кипит там, где люди работают»

Планируется, что 516 коров «освоят» новую ферму уже к концу этого года. Правда, как сказал директор СХП «Елгань» Олег Мусихин, для этого «всем нам надо очень постараться». Но опыт строительства и эксплуатации подобного объекта здесь уже есть – первая ферма, соответствующая новым технологичным требованиям, в Елгани успешно работает уже пять лет. К слову, она стала юбилейной – сотой в мире, где за дойкой, качеством молока и здоровьем бурёнок следят роботы.

Заместитель председателя областного правительства, министр сельского хозяйства Алексей Котлячков, приехавший поздравить селян с очередным этапом модернизации, заметил, что жизнь кипит там, где люди работают. И наглядный тому пример – предприятие «Елгань», расположенное в самой глубинке. СХП является лидером не только среди аграриев Унинского района. Алексей Котлячков уверен, что его руководитель Олег Мусихин показал всей области, как можно по-передовому мыслить и работать не только в центральных районах с более благоприятными условиями.

– Новый объект строительства – это всегда большое событие для районов и аграрной отрасти в целом. Особенно, если речь идёт о таких населённых пунктах, как село Елгань, где сельское хозяйство формирует и рабочие места, и социальную инфраструктуру. Это пример того, что развивать производство можно даже в глубинке. И большая заслуга в этом руководителя предприятия, который заряжает своей энергией всех селян, – отметил Алексей Котлячков.

К слову, в Елгань уже приезжают за опытом аграрии из других районов. И как поделился Котлячков, соглашаются с тем, что Олег Мусихин «утёр им нос».

Олег Иванович возглавляет СХП «Елгань» 15 лет. Начав с малого, он привёл хозяйство к статусу семеноводческого предприятия и племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота чёрно-пёстрой породы. Сейчас здесь доят уже до 9 тысяч кг молока от коровы.

– В прошлом году мы произвели 7370 тонн молока, что составило 70 процентов от общерайонных показателей, – рассказал Олег Иванович. – Перешагнули отметку в 9 тысяч кг надоев молока на одну корову. Это очень большая цифра для нас. Но останавливаться мы не собираемся. Будем и дальше набирать обороты.

И в этом предприятию поможет в том числе и новая ферма, где будет установлено восемь импортных роботов. Скорее всего, той же фирмы, которая уже зарекомендовала себя на действующем комплексе.

– Сейчас новые технологии направлены прежде всего на создание комфортных условий для животных. И если корове хорошо, она и молока даёт больше. А это деньги, – поделится Олег Иванович. – Самое главное – работает технология добровольного доения – никто корову не гоняет, она спокойна и чувствует себя вполне комфортно. Мы уже пятый год убеждаемся в том, что робот скорее сломается, чем неправильно подоит корову. И не только подоит, но и полностью протестирует её физиологические потребности, уровень здоровья, качество молока. Так что все заболевания выявляются на самой ранней стадии.

На строящейся ферме планируется создать 5-6 новых рабочих мест. Но этим возможность для местного населения получить работу не ограничится, поскольку, как пояснил Олег Мусихин, строительство фермы потянет за собой целую инфраструктурную цепочку: понадобятся дополнительные корма, телятник и так далее.

– Благодаря использованию современных технологий на предприятии внедряются ресурсосберегающие технологии, что ведёт не только к повышению производительности труда, но и к снижению себестоимости сельскохозяйственной продукции и повышению её качества, – подчеркнул Алексей Котлячков, и добавил, что дорогу осилит идущий, а аграрии знают, в каком направлении идти.

Для справки

Сразу два животноводческих объекта строятся в Коршике и Адышеве Оричевского района. Кроме того, ввести в эксплуатацию три молочные фермы планируется в Котельничском и Афанасьевском районах. Новые инвестпроекты рассчитаны на 2400 скотомест. В общей сложности пять ферм увеличат объёмы производства молока на 20 тысяч тонн в год.