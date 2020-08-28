Алексей Сухих: «Учитесь работать с «цифрой»

И.о. министра информационных технологий и связи Кировской области – об интернете на автотрассах, роботах-помощниках и скидках на портале госуслуг

— Алексей Васильевич, Кировская область больше года участвует в национальной программе «Цифровая экономика». Что скажете о результатах на сегодняшний день?

— По сути, программа «Цифровая экономика» преследует задачу устранения цифрового неравенства населения России, а это прежде всего развитие соответствующей инфраструктуры, чтобы все граждане получили быстрый доступ к сети «Интернет» и в связи с этим имели возможность взаимодействовать с государством и бизнесом в электронном виде.

В рамках программы мы реализуем свои проекты на уровне региона по нескольким направлениям, один из основных — «Информационная инфраструктура». Он предполагает с 2019 по 2021 годы подключение почти полутора тысяч социально значимых объектов Кировской области к сети «Интернет». Это все фельдшерско-акушерские пункты, школы, органы власти, опорные пункты полиции, пожарные части и так далее.

Всё идёт строго по плану. В прошлом году мы подключили 379 объектов к широкополосному интернету, в этом — до ноября должны ещё 466 подключить, и останутся 609 объектов на 2021 год. Это самые сложные объекты.

Как вы знаете, население области неравномерно распределено по её территории. Плотность жителей мала, расстояние между населёнными пунктами большое. Но при этом Кировская область в выигрыше, потому что ПАО «Ростелеком», которое выполняет контракт по нашему проекту, практически по всем направлениям проводит оптико-волоконные линии. Это один из самых технологичных способов подключения.

Вообще, за три последних года в структуре связи произошли качественные изменения. Операторы семимильными шагами обновляют оборудование, идёт массовая модернизация существующих базовых станций, и зона покрытия, в том числе мобильной связи, очень сильно расширяется.

— Возможно ли предоставлять услуги мобильных связи и интернета жителям населённых пунктов, где расположены эти социально значимые объекты?

— Объекты подключают к сети «Интернет» в рамках федерального проекта, на реализацию которого в Кировской области предусмотрено более миллиарда рублей. А вот, чтобы подвести от школы или ФАПа линию связи к ближайшим домам, требуется дополнительное финансирование. Хорошо, если в населённом пункте сохранилась АТС, тогда можно поставить цифровой узел и по имеющимся сетям подать сигнал. Если нет, нужно искать другие варианты. И такие проекты есть.

В прошлом году было заключено соглашение между нашим министерством, ПАО «Ростелеком» и ПАО «МТС», в рамках которого инфраструктура, построенная при реализации федеральных проектов, используется для предоставления услуги мобильной связи. Проект охватит 46 малых населённых пунктов и порядка 17 тысяч жителей, которые получат доступ не только к услугам голосовой связи, но и к высокоскоростному мобильному интернету. Кстати, Кировская область — один из немногих регионов, где подобный проект реализуется в таком масштабе и без привлечения бюджетных средств.

— Отдельная проблема — частое отсутствие интернета по дороге между населёнными пунктами.

— Согласен, покрытие автодорог устойчивой связью — актуальный вопрос. Даже под Кировом по Победиловскому тракту едешь — пропадает местами. Дело в том, что оператору связи невыгодно вдоль дороги ставить базовые станции, — транзитный трафик не окупится. Сейчас на федеральном уровне обсуждается, каким образом организовать покрытие связью автотрасс. Один из вариантов — обеспечить бесшовное переключение между базовыми станциями разных операторов. То есть едешь ты мимо станций, например, «Мегафона», «МТС» с симкой одного из них и можешь подключиться к станции другого. Технически это возможно, вопрос в межоператорских соглашениях. Но решать его, конечно, надо.

В целом ускорение технологического развития — тоже одна из задач национальной программы «Цифровая экономика». В итоге это должно привести к значительному повышению доли ИТ-технологий в экономике страны.

— Как вы оцениваете темпы движения Кировской области к этой цели?

— Хотелось бы более активного развития ИТ-сектора. Как известно, центром этой сферы является Москва. Операторы связи в основном там, в регионах только продавцы и клиентские части. Это не способствует закреплению инженерных кадров.

Что делать? Сейчас в минэкономразвития Кировской области проходит согласование проект по созданию регионального кластера информационных технологий. Компании объединятся, чтобы создавать и продвигать на рынке продукт (разработку корпоративных сайтов, систем управления технологическими процессами и др.). Государство будет помогать им через областной фонд поддержки малого предпринимательства.

Мы стараемся знакомить с цифровыми технологиями и специалистов других отраслей. В этом году 80 госслужащих Кировской области пройдут обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Важно, чтобы люди, работающие в разных отраслях, понимали, что с помощью цифровых решений каждую сферу можно поднять на другой уровень.

«Цифра» без людей пустая! Надо учить людей ей пользоваться. Огромный поток информации забивает мозг, а ведь цифровые технологии в первую очередь должны приносить пользу: образовательную, экономическую. Поэтому важно фильтровать информационный поток. «Цифра» позволяет освободить человека от рутины. Подобные процессы происходили во времена промышленной революции, когда машины освобождали человека от тяжёлого физического труда. Сейчас это происходит в интеллектуальной сфере. Есть искусственный интеллект, способный самообучаться и выполнять рядовые «умственные» функции.

— Многие опасаются, что роботы оставят людей без работы…

— Информационные технологии помогают поставить технологические процессы на цифровые рельсы. Например, в кировском МФЦ есть колл-центр, в нём работают 11 специалистов — отвечают на звонки жителей Кирова. Когда после снятия ограничений, связанных с коронавирусом, МФЦ открылся, у нас телефоны обрывали. Сотрудникам, отвечавшим на вопросы, пришлось нелегко.

И вот, к примеру, недавно нам презентовали интересный проект «Цифровой голосовой помощник». Это робот, который может ответить на 10 тысяч параллельных входящих звонков в секунду. Неподготовленный человек его от живого оператора, пожалуй, не отличит. Робот с юмором, у него эмоционально окрашена речь. Когда его в лоб спрашиваешь: «Вы робот?», он отвечает: «Да, я робот, но это никак не помешает нам с вами поговорить».

Теоретически мы можем одним таким роботом заменить 11 человек и сделать круглосуточный региональный колл-центр. Да, многие опасаются, что с развитием цифровых технологий люди станут не нужны. Но важно понимать: мы нужны, пока мы учимся и развиваемся. И, когда идут перемены, необходимо вовремя обучиться. Тогда шансы есть у каждого.

— В Кировской области есть проект «Волонтёры информационного общества». Как планируете развивать его?

— Да, в 2013 году на базе МФЦ мы развернули сеть учебных классов и каждый год обучали людей пожилого возраста компьютерной грамотности. Порядка 130 тысяч человек прошли обучение.

В 2020 году будем запускать этот проект под брендом «Моя цифра» и вовлекать в него все слои населения. Важно обучать жителей работать с цифровыми сервисами, чтобы они знали, как можно с их использованием свою жизнь улучшить.

К примеру, на портале госуслуг сегодня авторизованы порядка 80 процентов жителей региона. Это удобно, быстро и экономически выгодно. Взять госпошлину на водительское удостоверение, на замену паспорта — скидка 30 процентов. При этом выходить из дома не надо, что актуально сегодня. Плюс скорость операций: через компьютер заявку сделал, через десять дней результат получил.

— Некоторые опасаются, что сведения на портале могут попасть к мошенникам.

— В нацпрограмме «Цифровая экономика» одна из главных составляющих — информационная безопасность. Важно, чтобы персональные данные не утекли в недобросовестные руки. И при этом работа велась на отечественном оборудовании и программном обеспечении. Все эти вещи — под пристальным надзором контрольных органов.

То, что данные граждан находятся у государства, помогает организовать предоставление им электронных услуг. Многие уже знают, что в Кировской области реализуется уникальный проект «Умный проезд». Перечень умных услуг будет и дальше расширяться.

Думаю, вся эта и другая работа в рамках программы «Цифровая экономика» повлияет на улучшение жизни наших граждан.