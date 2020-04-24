Алекс Просвирнин: «Хорошего и у нас много»

— В апреле исполнилось шесть лет, как я вернулся в родной Киров, помотавшись по городам и весям, последней точкой из которых был Сочи и трёхлетний, на всю жизнь запомнившийся период жизни в этом до- и пост-олимпийском городе. Малая родина приняла обратно довольно быстро. Хорошо ведь там, где нас нет. Да и там, где мы есть и нам рады, тоже неплохо!

Будучи вдали от родного города, читал в интернете новости о нём, и часто они были невесёлого или криминального содержания. Всегда удивлялся, что освещающие жизнь нашего города почему-то не любят говорить о нём в позитивном ключе. Но отчего же сами жители города и области нередко отзываются о малой родине с пренебрежением, как будто им, а также их детям и внукам не жить здесь и дальше?

Вернувшись в Киров, я решил: снимать то, что плохо, не буду ни при каких обстоятельствах. Лишь то, что у нас есть хорошего. А оказалось, что этого хорошего у нас немало! Хочется, чтобы жители и гости Кирова замечали эту красоту каждый день. И тогда у нас поменяется что-то и в жизни, и во взгляде на мир в позитивную сторону.