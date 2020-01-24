Альберт Лиханов стал лауреатом премии Высоцкого

Писателю, земляку кировчан Альберту Лиханову вручили премию имени Владимира Высоцкого «Своя колея» за 2019 год. Награждение состоялось в столице при поддержке Первого канала.

Альберт Анатольевич стал лауреатом в номинации «Общественный деятель» – «за верность избранному пути, за доброту и подвижничество, за сохранение счастья в жизни каждого ребёнка». Помимо Лиханова в числе лауреатов – певец и композитор Александр Градский («за творческую бескомпромиссность») и врач-трансплантолог Михаил Каабак («за высочайший профессионализм и новаторство»).

Премия имени Владимира Семёновича была учреждена в 1997 году и с тех пор стала ежегодной. Её присуждают людям, «следующим своей колее, невзирая на повороты судьбы и препятствия». Победителей определяет жюри, в состав которого входят люди, некогда дружившие с Высоцким.

Учредителями премии выступают Министерство культуры РФ, Комитет по культуре города Москвы и Благотворительный фонд имени барда. В разные годы лауреатами премии становились Сергей Шойгу, Леонид Рошаль, Галина Волчек, Борис Стругацкий и другие.