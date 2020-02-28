Анатолий Тинский: искать новое, не забывая о народном зодчестве

Анатолий Гаврилович – инженер-строитель, архитектор, ученый-энциклопедист, педагог, писатель. Человек, щедро и разносторонне одарённый многочисленными талантами, успевший воплотить их с высокой страстностью и мощью – в любви, дружбе, науке и педагогике, в строительстве и архитектуре, в литературе и искусстве.

Каргополь, Мурманск, Вятка…

Мироощущение Анатолия Тинского, родившегося в городе Каргополе Архангельской губернии 25 февраля 1920 года, формировалось в исконно русской культурной среде.

Профессиональные знания, мастерство, эрудиция, гражданственность, патриотизм, принципиальность, огромная увлечённость строительством и искусством архитектуры – всё это у Тинского сформировалось за годы учёбы в Ленинградском индустриальном институте, Ленинградской военной академии связи, военной службы во время Великой Отечественной войны…

Защитив диплом инженера-строителя в 1947-м, Анатолий Гаврилович поехал в Заполярье и начал работать в Мурманске прорабом на строительстве судоремонтного завода, а в 1951 году переехал на постоянное место жительства в город Киров – родину супруги О.В. Тинской (урождённой Зыриной).

За короткий срок он прошёл путь от начальника технического отдела треста «Кировпрокатстрой» (1951 г., завод ОЦМ), заместителя заведующего отделом Кировского обкома КПСС (1954 г.) до начальника областного управления по строительству в колхозах (1955 г.).

Анатолий Тинский, оставаясь человеком своей эпохи, понимал, что строитель должен быть в курсе достижений техники, уметь применять новые стройматериалы, совершенствовать методы строительства, искать новое, передовое, углублять свои знания. Именно в этот период он разработал и опубликовал первые работы по актуальным вопросам организации и технологии сельского строительства.

Будучи главным инженером треста «Кировстрой», а затем управления строительства и промышленности стройматериалов Кировского совнархоза, Анатолий Гаврилович являлся образцовым носителем традиционной для своего времени строительной культуры и архитектурно-строительного опыта, приобретённых в жизни и углублённых в результате практической работы.

В эти годы Тинский провозгласил идею архитектуры, которая отвечала бы современным жизненным потребностям людей, соответствовала условиям местности, применяемым строительным материалам и современной технике. Наряду с этим творческое кредо Анатолия Гавриловича состояло в том, чтобы не возводить индустриальность в догму и не забывать о народном зодчестве.

Исследователь истории вятской архитектуры

Это явилось основанием для вступления Тинского в члены Союза архитекторов СССР. Анатолий Гаврилович активно боролся, выступал и публиковал свои работы, апеллировал к внутреннему миру человека, к его представлениям о природе, красоте, социальной психологии и культурному наследию, призывал сочетать в архитектуре и строительстве достижения современности с традицией, особенно народной.

Широта его интересов была характерным свойством одарённой натуры. Однако именно исследования истории вятской архитектуры и градостроительства стали тем видом профессиональной педагогической и научной деятельности, в котором он ярко проявил себя и отдал большую часть жизни.

Мы глубоко признательны Анатолию Гавриловичу за его борьбу в защиту памятников архитектуры. Он начал возрождение утраченных исторических ценностей вятской архитектуры, преодолевая сложившееся за долгое время пренебрежение к наследию предков. Анатолий Гаврилович стал инициатором движения за сохранение памятников архитектуры, истории, культуры, строительства и создания в 1970-х годах Кировского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

Талант научного предвидения, удивительная ясность и чёткость мышления, позволяющая с максимальной глубиной вникать в проблему, умение выделить главное, огромная работоспособность и, наконец, увлечённость, человеческое обаяние, привлекающее к Анатолию Гавриловичу преподавателей и сотрудников, приводили к тому, что работа велась на передовом научном и педагогическом уровне. Для Анатолия Гавриловича очень важным было воспитание будущего строителя-зодчего, понимающего свою общественную и профессиональную роль, природу созидания и направление его развития в истории и современности.

Многие его ученики сегодня возглавляют строительные и проектные организации, имеют учёные степени и звания, преподают и ведут научную работу.

Виртуозное мастерство фотографии и макетирования

Вопросы сущности строительства и архитектуры рассматриваются, анализируются и лаконично излагаются в книгах, научных и методических публикациях учёного-педагога. Его первая книга «Планировка и застройка Вятки в XVII-XIX веках» (1976 г.) является значительным исследованием в истории архитектуры и строительства России. За ряд статей и подготовку пятого тома Энциклопедии Земли Вятской «Архитектура» Анатолий Гаврилович Тинский стал лауреатом Премии Кировской области и Международного фестиваля «Зодчество». Это признание дополнило заслуги и государственные награды за трудовую и педагогическую деятельность: ордена Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», Отечественной войны II степени, многочисленные медали и звания: «Почётный гражданин города Кирова» и «Почётный сотрудник ВятГУ».

Последние годы жизни Анатолия Гавриловича прошли под знаком его общественного и профессионального авторитета. До последних лет жизни он обу-чал студентов, консультировал специалистов, активно и много работал над новыми страницами будущих книг.

Кроме изучения строительства и архитектуры, тонкого, умного, возвышенного общения со студенческой аудиторией, краеведами, ветеранами и специалистами, была ещё одна сфера, где Анатолий Гаврилович проявил свои дарования и в которой создал свой особый неповторимый мир: фотографии памятников архитектуры и природы и уникальное макетирование архитектурных объектов. Он не считал это своей «профессией». Между тем его работы в высшей степени профессиональны и выполнены с виртуозным мастерством (например, макет реконструкции города Хлынова). Он обладал уникальной индивидуальной техникой макетирования исследованных им памятников архитектуры и строительных сооружений вятской земли, фотографирования объектов, пейзажей и изготовления цветных слайдов и видеофильмов. Плоды этой деятельности стали бесценным фондом для музеев, выставок, лекций, творческих встреч и получили высокую оценку специалистов.

Анатолий Гаврилович вызывал восхищение глубиной суждений, жизнелюбием, твёрдостью духа и был бесконечно добрым и отзывчивым человеком. Человек большого таланта, человек с большой буквы, человек, заслуживающий добрую память и благодарность учеников и последователей.

Геннадий БЕЗВЕРХОВ,

заслуженный архитектор России, член-корреспондент РАЕН, почётный гражданин Кировской области