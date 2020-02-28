Андрей Балдыков – министр энергетики и ЖКХ Кировской области

Как сообщает пресс­-центр правительства региона, Андрей Балдыков родился в 1970 году в Ижевске. Учился в Казанском техникуме железнодорожного транспорта, в 1994 году окончил Петербургский государственный университет путей сообщения по специальности «Инженер­электромеханик». В 2006 году прошёл обучение по федеральной президентской программе подготовки управленческих кадров по направлению «Менеджмент» в Удмуртском государственном университете.

Прошёл рабочий путь от кочегара до руководителя предприятия. После окончания университета путей сообщения приступил к работе в Ижевском отделении промышленного железнодорожного транспорта «Промжелдортранс». В 1997 году стал государственным инспектором управления «Удмуртгосэнергонадзор». С 2000 года занимал руководящие должности на предприятиях «Буммаш», «Ижмаш».

В 2007 году переехал в Киров. Был начальником управления по работе с территориями ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5» в Кирове. С 2008­го по 2013 год работал заместителем директора филиала «Кировэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Награждён благодарственным письмом департамента энергетики и газификации Кировской области за вклад в развитие энергосбережения региона.

В 2013 году был приглашён на должность заместителя директора по реализации и развитию услуг в филиал «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья». В 2020 году вернулся в Киров на должность министра энергетики и ЖКХ.

Андрей Балдыков десять лет являлся членом экспертного совета Региональной энергетической комиссии Удмуртской Республики и был награждён Почётной грамотой. Являлся экспертом по энергетике промышленно­экономической ассоциации Удмуртии

«Развитие».

Андрей Балдыков женат, у него двое детей.