Андрей Павлов — московский бизнесмен, поставивший 75 памятников погибшим героям 6-й роты

23 июля в Кирове и Орлове состоялось торжественное открытие бюстов бойцов 6-й роты Романа Ердякова и Василия Сокованова. На эти торжественные мероприятия, в которых принимал участие глава региона Игорь Васильев, а также родные, друзья, учителя и одноклассники погибших десантников, приезжал из столицы бизнесмен Андрей Павлов. Он один из инициаторов установки по всей России памятников героям-десантникам 6-й роты.

Днём 29 февраля 2000 года 6-я рота 2-го батальона 104-го парашютно-десантного полка 76-й Псковской гвардейской дивизии ВДВ в окрестностях чеченского селения Улус-Керт дала бой отряду Хаттаба. На высоте 776 девяносто солдат и офицеров противостояли рвавшимся в сторону Дагестана двум с половиной тысячам боевиков.

Неравная схватка продолжалась до утра 1 марта. Перед рассветом комбат подполковник Евтюхин вызвал огонь артиллерии на себя, и на этом связь с ротой прервалась…

В живых остались шесть гвардейцев. Всем тринадцати офицерам, а также девяти бойцам Указом Владимира Путина было присвоено звание Героя России (21 из них – посмертно), остальных солдат и сержантов представили к ордену Мужества. Спустя двадцать лет после подвига в Аргунском ущелье Андрей Павлов увековечил память погибших десантников: теперь на малой родине каждого из них стоит бронзовый бюст.

– Андрей Васильевич, почему 6-я рота?

– В июня 2017 года в городе Холм Новгородской области торжественно открыли бюст легендарного командующего Воздушно-десантными войсками Василия Маргелова. Тогда же было решено, что через год поставим памятник Жене Исакову. Младший сержант Исаков служил в составе 6-й роты и погиб на высоте 776. Родом Евгений с Урала, из Челябинской области, но жил и учился в Холме, оттуда призывался в армию и там же похоронен.

Собственно, с этого бюста всё и началось…На церемонию приехал Игорь Евтюхин, брат погибшего командира батальона, тоже десантник, прошедший первую чеченскую войну.

Игорь Николаевич вместе с мамой Лидией Ивановной возглавляет фонд памяти 6-й роты. Он рассказал мне, что в бою под Улус-Кертом участвовали шестеро новгородцев, и все они погибли. А парни были замечательные, с интересными судьбами. Тогда я предложил: «Давайте поставим бюст каждого из них»…

– К тому времени часть памятников уже стояла?

– Да, семь. В Волгодонске – командиру роты Сергею Молодову, в Йошкар-Оле – комбату Марку Евтюхину. Плюс ещё нескольким Героям России. Их установили без нашего участия.

Как и пообещал Игорю Николаевичу, за следующий год я открыл в Новгородской области шесть памятников героям-десантникам. В Старой Руссе, Пролетарии, Марёво, деревне Петрово…

Когда глубже занялся темой, выяснил интересный нюанс. Там служили уроженцы большинства республик бывшего СССР.

К примеру, Игорь Попов призывался в армию из деревни Яблоново, что между Старой Руссой и моим Поддорьем. А детство он провёл в Узбекистане. Весной 1989-го началась ферганская резня, и Игорю с родителями пришлось срочно бежать в Россию.

Владимир Елисеев родом из казахского Уральска, на службу уходил из посёлка Пролетарий, куда переехал с семьёй после развала СССР.

Так – практически с каждым вторым в 6-й роте. Один – из Кутаиси, Грузия, другой – из Юрмалы, Латвия. Несколько человек с Украины. Герой России старший лейтенант Алексей Воробьёв родился в поселке Боровуха Витебской области Белоруссии.

Географию некогда великой страны изучать можно… Поэтому я говорю, что это – последняя погибшая рота Советского Союза.

Майору Александру Доставалову, самому старшему среди тех, кто бился под Улус-Кертом, было 36 лет. Комбат Марк Евтюхин на год моложе. Нескольким бойцам даже девятнадцати не исполнилось. Но все они – рождённые в СССР.

– Итак, вы поставили ещё шесть бюстов. А дальше?

– Пока делали проект по Новгородчине, я продолжал общаться с Игорем Евтюхиным. И сама собой пришла мысль продолжить акцию памяти в соседней Ленинградской области. В конце концов, это и моя малая родина. Я ведь из села Петровского Приозёрского района.

В 6-й роте служили одиннадцать десантников из Ленинградской области. Плюс четверо – из Санкт-Петербурга.

Я состою в общественной организации «Деловая Россия», возглавляю в московском отделении комитет по социальной ответственности бизнеса. Вот и обратился с призывом к коллегам: «Давайте реализуем проект и установим бюсты всех героев». Речь шла о двадцати восьми регионах Российской Федерации.

Мне кажется, любому предпринимателю важно оставить след в истории своего села, города или района. Я вот приезжаю в Холм либо Старую Руссу и обязательно иду к памятникам десантникам. Эти ребята для меня теперь как родные.

– А на постаментах написано, что всё сделано на ваши деньги?

– Нет, конечно. Зачем? Не было такой цели. Достаточно, что сам знаю.

Это не ради славы.

– Сколько стоит каждый памятник?

– По-разному – от пятисот тысяч рублей до миллиона. Зависит от сложности работы. Есть бюсты, где скульптор с первой попытки улавливал портретное сходство с героем, а иногда приходилось переделывать, по нескольку раз оплачивая изменения. Тема ведь деликатная, важно, чтобы родителям понравилось.

В России стоят десятки памятников Суворову. Все разные, порой заметно отличаются друг от друга. Каждый скульптор интерпретирует образ великого полководца по своему разумению. А в нашем случае ключ – мнение родных и друзей: мам, пап, братьев, сестёр, одноклассников…

– Много вам осталось до завершения проекта?

– Установить два готовых бюста и отлить в бронзе Героя России Дмитрия Кожемякина.

Всего изготовим семьдесят восемь памятников. Гвардии капитану Роману Соколову сделали два, и оба откроем 13 ноября, в годовщину создания Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени Маргелова. Герой России Соколов – уроженец Рязани и выпускник училища. Один бюст установим там, а второй – во дворе школы, где учился Роман Владимирович.

– Вы ездили на все открытия памятников?

– Физически не мог везде побывать. Мне же надо и бизнесом заниматься. Кроме того, немало бюстов мы установили в этом году, когда уже начались ограничения из-за COVID-19. Поэтому часть церемоний прошла в камерной обстановке, без большого количества участников.

Но главное, что во многих населённых пунктах наши памятники положили начало аллеям Героев. Например, в Орлове Кировской области бюст Василия Сокованова мы открыли возле школы, которую он окончил. А школа эта историческая, расположена в здании 1905 года постройки. В разное время там учились шесть Героев Советского Союза. На церемонии присутствовал родной брат Сокованова, он обратился к губернатору области Игорю Васильеву с предложением установить бюсты всех шестерых. Идея главе региона понравилась, он пообещал поддержать её.

Вот поставили памятник Владимиру Елисееву в новгородском Пролетарии. На открытие пришли учителя, ветераны, стали вспоминать, рассказывать, что в посёлке жил герой-подводник Александр Кульш, сорок с лишним лет назад погибший на атомной лодке К-8 в Бискайском заливе. Мол, хорошо бы его память тоже увековечить. И ведь не возразишь. Сколько их таких, незаслуженно забытых? В каждом населённом пункте России есть свои герои. Абсолютно в этом уверен.

По материалам журнала «Родина»