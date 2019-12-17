Анна Альминова: «Поток туристов в нашей области постоянно растёт»

Строительство спортплощадок, молодёжные инициативы и привлечение туристов в Кировскую область – об этом и многом другом рассказала в интервью региональный министр спорта и молодёжной политики Анна Альминова.

– Анна Александровна, в 2019 году в Кировской области запустили проект под названием «Спорт – норма жизни». Каковы первые результаты?

– Действительно, в Кировской области утверждён региональный проект «Спорт – норма жизни», разработанный в рамках национального проекта «Демография». Его цель – повышение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте от 3 до 79 лет к 2024 году до 55 процентов.

На этот год мы ставили задачу обустроить площадки физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» в 16 муниципальных образованиях. Сегодня работы завершены в десяти из них. Остальные площадки достроят до конца года. Все они будут оснащены оборудованием, предназначенным для подготовки и выполнения нормативов ГТО, общефизических тренировок. Также ведётся строительство ФОКа в городе Сосновке Вятскополянского района, который будет введён в эксплуатацию в 2020 году.

Кроме того, в рамках проекта «Спорт – норма жизни» была оказана адресная финансовая поддержка организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ, в размере 3,2 миллиона рублей.

– В регионе проходит модернизация системы подготовки спортивного резерва. Расскажите, чего ждать в этом направлении и в отрасли в целом.

– На данный момент мы перешли на реализацию программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами 30 физкультурно-спортивных организаций в регионе. Работа будет продолжена.

С целью повышения уровня средней заработной платы спортсменов в Кировской области будет увеличен фонд оплаты труда по должности «Спортсмен» в центре спортивной подготовки «Вятка-старт». В областном бюджете на 2020 год предусмотрено 6 миллионов рублей.

Кроме того, на этапе согласования находится Государственная программа Кировской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2020 – 2024 годы.

Уверена, эти и другие меры будут способствовать более качественной подготовке спортсменов, а также их привлечению в наш регион на тренировочные и спортивные мероприятия.

– Забеги «Вятские холмы» собирают тысячи человек из разных регионов страны. Чем, на ваш взгляд, обусловлен такой успех?

– Я очень рада, что количество участников «Вятских холмов» ежегодно увеличивается, в 2019 году в забегах приняли участие около 7 тысяч человек из 31 региона. В этом году мы распространили забег на несколько муниципальных образований и увеличили количество забегов, проводимых в течение года. Сегодня этот проект стал крупнейшим массовым спортивным событием в регионе.

Надо сказать, что в Кировской области ежегодно проходит множество спортивных мероприятий – свыше 800, в том числе по выполнению нормативов ГТО. Кстати, на сегодня в системе АИС «ГТО» зарегистрировано более 99 тысяч жителей региона, в том числе молодых людей. Многие выполняют нормативы на знаки отличия.

– Как вы оцениваете активность кировской молодёжи в других сферах?

– В Кировской области много инициативных, креативных ребят, которые готовы активно участвовать в улучшении общественной жизни. В данный момент министерство завершило процедуру по формированию Молодёжного правительства Кировской области VI созыва. С этого года его работа будет перестроена. Наша задача – создать команду, которая пройдёт обучение в региональной проектной школе и будет представлять регион на крупных молодёжных форумах.

Мы поддерживаем стремление молодых людей участвовать в мероприятиях всероссийской форумной кампании. Регион получает от этого эффект в виде реализованных проектов на грантовые средства, в этом году их объём составил свыше 21 миллиона рублей.

– Насколько вы довольны проведённой детской оздоровительной кампанией-2019?

– Я думаю, о качестве отдыха лучше спросить детей, которые провели каникулы в оздоровительных лагерях Кировской области. Кстати, мы организовали опрос в учреждениях центра «Вятские каникулы», подведомственного нашему министерству. По результатам, 85% детей позитивно относятся к отдыху в его лагерях.

Это во многом благодаря тому, что мы вели качественную подготовку к оздоровительной кампании. Это и ремонт помещений, и покупка мебели, и подготовка вожатых. Например, в загородном детском лагере «Весна» перед началом сезона мы установили 25-метровый плавательный бассейн с системой фильтрации.

Всего в этом году мы провели 31 смену, причём в них участвовали ребята из нескольких регионов. Это почти восемь тысяч детей. Помимо летних смен, впервые были организованы две смены в осенние каникулы. Я считаю это важным шагом к расширению спектра услуг центра и, безусловно, полезным новшеством для детей.

Кстати, ещё одним показателем отношения ребят и их родителей к организации детского отдыха стал тот факт, что центр реализовал путёвок на 14% больше, чем в прошлом году.

– Чем вы объясняете растущий спрос?

– В первую очередь высоким качеством программ, которые мы реализуем во время лагерных смен. В этом сезоне их было почти три десятка. Например, была востребована программа «Юнармеец», традиционно пользуется популярностью у ребят программа «Лидер».

Ещё одним важным моментом стало то, что мы начали подготовку профессиональных вожатых. Свыше ста человек прошли обучение и смогли применить знания и навыки во время летней кампании. Многие ребята по возвращении из лагеря писали в соцсетях центра, как им понравились вожатые и что с ними было интересно и весело.

Мы стремились увеличить и возможности инфраструктуры лагерей. В частности, в трёх лагерях построили тренажёрные площадки. Погода этим летом не позволила пользоваться ими по максимуму. Надеюсь, в следующем году солнца у нас будет больше.

– Отдыхают и дети, и взрослые. Всё больше людей путешествуют по своим регионам и стране. Что можно сказать о турпотоке на Вятку?

– Поток туристов в нашей области ежегодно растёт. Гостей привлекают дымковская глиняная игрушка, другие народные художественные промыслы, история и творчество художников Васнецовых, тема космоса и предки динозавров – парейазавры.

Кроме того, у нас весьма востребован событийный туризм. К топ-10 событий Кировской области можно отнести фестиваль авторской песни «Гринландия», Великорецкий крестный ход, фестиваль «Хлыновская застава», байк-рок фестиваль «Взлётная полоса», фестиваль «Карнавал шляп» и другие.

Сегодня мы занимаемся разработкой маршрутов для автотуристов по территории области и другими новыми проектами. В числе самых крупных – межрегиональный «императорский маршрут». Областной Центр развития туризма составил одно– и двухдневные маршруты по территории региона, связанные с Императорской фамилией. Продвижение этого турпродукта на уровне федеральных туроператоров даст дополнительный импульс для притока туристов в Кировскую область.