«Антибактериум». Сделано на Вятке

Его разработала и производит команда студентов, выпускников и сотрудников ВятГУ.

В конце прошлой недели губернатор Кировской области Игорь Васильев побывал в Вятском государственном университете и принял участие в презентации производства спрея «Антибактериум», который создала команда студентов, выпускников и сотрудников ВятГУ.

Ректор Опорного университета Валентин Пугач рассказал, что производство компании «Стардаст» находится на территории Инжинирингового центра ВятГУ.

Первым продуктом молодых предпринимателей стал светоотражающий спрей. С этой идеей компания принимала участие в конкурсах и получила средства из областного фонда поддержки предпринимательства на организацию производства. Три года компания успешно выпускала свой продукт, наладила сбыт по всей России.

-Но в 2020 году ситуация в мире серьёзно изменилась в связи с пандемией коронавируса. Мы не могли остаться в стороне и решили сделать всё, что в наших силах, чтобы помочь минимизировать риски инфицирования, — рассказала губернатору одна из руководителей проекта и соучредитель компании Екатерина Щёголева.

Ребятам пришла в голову идея выпускать антибактериальный спрей, так как это одно из самых эффективных и доступных для каждого средств защиты от вирусов и микробов. У компании имелось всё необходимое оборудование, она получила требуемую документацию, собрала команду и начала производство. Первую партию успешно реализовали, нашли дистрибьюторов, которые организуют продажи, а сейчас решили сконцентрироваться на развитии и расширении производства.

— Очень здорово, что у наших молодых специалистов, выпускников Опорного университета, есть возможность и разработать, и запустить в массовое производство средство, которое сегодня так необходимо всем гражданам. Важно, что вы не остались в стороне и вовремя подключились к работе по предупреждению коронавирусной инфекции, — поблагодарил разработчиков и производителей антисептического средства Игорь Васильев.

Как рассказали разработчики, «Антибактериум» — простое и эффективное средство для косметического ухода за кожей рук и защиты от бактерий и вирусов. Его состав соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Спрей производится без красителей и отдушек, в его составе только изопропиловый спирт, вода, перекись водорода и глицерин. Им можно обрабатывать и руки, и различные поверхности. Кроме того, одного 200-миллилитрового флакона хватает на две тысячи пшиков или на тысячу применений. Спрей имеет декларацию о соответствии ГОСТ 31679-2012 и ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

Губернатор Игорь Васильев высоко оценил разработку молодых предпринимателей и пожелал им удачи в дальнейшей деятельности.

Фото Александра ПАПЫРИНА