Аполло: парк с историей

Здесь выступали Айседора Дункан и Леонид Собинов, а также прошёл первый киносеанс в истории Вятки.

Аполло — парк моего детства середины 1950-х. Круглый год с утра до вечера все соседские мальчишки проводили здесь своё время. Директор парка Юрий Михайлович Курис был нашим «вторым отцом». Мы с радостью выполняли его просьбы и порою даже сами напрашивались на поручения. Скучать было некогда.

Мы качались на качелях, гоняли мяч, играли в настольные игры в игротеке. Зимой катались на коньках, осваивали ледяные горки. А ещё с удовольствием посещали кружки и спортивные секции. Вспоминаю, как в мае вечерами мы тайком рвали цветущую сирень и продавали букеты прохожим. Так зарабатывали на кино и мороженое. При этом мы никогда не ходили в парк через главный ход. У нас были свои лазы в заборе.

Именно в годы моего детства здесь появилась хоккейная коробка, где вечерами взрослые дяди играли с шайбой, а мы с большим интересом за ними наблюдали.

ПОЯВЛЕНИЕ. Появился же будущий парк (тогда ещё сад в усадьбе купцов Калининых) в 1796 году. В 1874-м он был передан в ведение городского общества. В то время в саду располагались колодец, беседка и ротонда. Вятский купец С. Поскрёбышев помог оградить сад решёткой, и место для отдыха открыли всем желающим. Называли тогда сад Губернским.

В 1894 году он был передан в безвозмездную аренду для благоустройства и использования для отдыха детей. Было разрешено строительство лёгких беседок, качелей, гимнастических сооружений. Кроме того, в зимнее время разрешалось устраивать горки и каток. При этом допустимо было взимать с посетителей входную плату.

КИНОСЕАНС. О проведении здесь первого вятского киносеанса можно узнать из небольшого сообщения в «Вятских губернских ведомостях». Газета сообщала, что в Вятку привезли кинематограф, который был установлен в большом павильоне детского сада. Назначенный на понедельник 12 (24) мая сеанс сорвался из-за отсутствия публики по причине плохой погоды.

Только на следующий день, 13 (25) мая 1897 года, показ фильма состоялся. Последующие дни демонстрация кино вызывала у публики повышенный интерес, несмотря на порою плохое качество изображения.

НАЧАЛО ХХ ВЕКА. В апреле 1902 года саду на очередном заседании Вятской городской думы было присвоено имя В.Н. Жуковского. Даже хотели поставить здесь памятник писателю. Но название почему-то не прижилось.

В январе 1907 г. городская дума продлила А.А. Прозорову срок аренды сада ещё на 12 лет и разрешила устроить новый забор, подвести электрическое освещение от городской электростанции. В это время на территории сада были главный павильон, открытая сцена, карусель, качели и домик сторожа. Домик сторожа был построен на вершине бывшего крепостного вала и простоял до начала 1960 годов.

«АПОЛЛО». В 1909 году городская дума выдала разрешение арендатору на подключение сада имени Жуковского к городскому водопроводу и устройство фонтана.

Открытие летнего сезона 1911 года прошло 25 мая (7 июня). В этот день во вновь построенном здании летнего театра шла пьеса «Ведьма». Интересно, что театр тогда не имел названия. В объявлениях, размещённых в газете «Вятская речь», просто писали: «Театр в саду Жуковского». Лишь с 1912 года он стал называться «Аполло» — сокращенно от «Аполлон» (греческий бог). Вот почему неофициально сад им. Жуковского стали называть чаще всего «Аполло».

Кстати, в июне 1916 г. газета «Вятская речь» поместила жалобу жителей Вятки на то, что в театре сада им. Жуковского показывают различные фарсы и миниатюры, что вредно детям.

ГАСТРОЛИ. 1 сентября 1922 года оперой Мусоргского «Борис Годунов» в театре начались гастроли артистов Большого театра. 6 июля 1923 г. впервые на вятской земле прошла оперетта «Сильва» в исполнении Петроградского театра комической оперы.

В июне 1924 года были гастроли театра Петроградской государственной академии (бывшая Мариинка). А 12 августа в здании театра «Аполло» выступала знаменитая танцовщица Айседора Дункан. В программе были произведения Шуберта, Листа, Вагнера, Брамса и Бетховена. Как писала газета «Вятская правда», в конце спектакля А. Дункан показала пьесы «На смерть Ленина» и «Интернационал», которые зрители приняли на ура. Причём зал стоя пел «Интернационал».

В 1925-м было проведено благоустройство сада. Прозоровский театр «Аполло» разобрали и построили новый по проекту И.А. Чарушина. Именно в этом театре 30 июня и 1 июля 1933 года прошло выступление певца Леонида Собинова.

ТЕАТР. 22 июня 1936-го на сцене театра состоялось «рождение» Кировского театра юного зрителя. В этот день был показан первый спектакль — «Сережа Стрельцов» по пьесе В. Любимовой.

В 1940-м в деревянном театре разместился театр кукол, для этого здание было утеплено: сделаны печки. Именно в этом здании зрители впервые увидели спектакли «Золушка», «Кот в сапогах», «Конёк-Горбунок», «Кошка Марфушка», «Путешествие в странные страны». Но с началом Великой Отечественной войны театр кукол покинул здание деревянного театра: его передали для эвакуированных в город беженцев.

«ЖИВОЙ УГОЛОК» И СКУЛЬПТУРЫ. Весной 1946 года комсомольцы города привели в порядок клумбы, провели посадку деревьев и кустарников, отремонтировали забор и открытую эстраду, покрасили скамейки. В этот же год в парке был устроен живой уголок, где содержались медвежонок, филин, лиса. В 1954 году в парке вновь прошло большое благоустройство. Именно тогда появилась новая эстрада-ракушка. При входе установлена гипсовая скульптура «Пионер» В.С. Рязанцева, а в глубине сада скульптурная группа Ф.А. Шпак «Урок труда». Произведение Фаины Анатольевны сохранилось до сегодняшнего дня.

В «Аполло» на год раньше, чем на Театральной площади, в новогодние школьные каникулы появились ледяные скульптуры. Художники Ф.А. Шпак и В.С. Рязанцев слепили больших белых медведей.

ОТ 1970-х ДО 1990-х. С 1970-х парк начал ветшать, хотя попытки возродить его предпринимались неоднократно. Так, в 80-е в центре парка появился каменный городок, напоминающий крепость. В самой низкой части была возведена новая сцена. Появились деревянные скульптуры, которые стали исчезать уже через 10 лет. В начале 90-х территория парка незначительно сократилась, так как по ул. Герцена были построены коттеджи. Правда, старожилы этого сокращения не заметили, потому что десятилетиями именно на отошедшей под коттеджи территории располагалась хозяйственная часть парка, а точнее место, куда сбрасывали ненужный хлам.

Пожар в конце 1950-х

Хорошо запомнился пожар летом то ли 1957-го, то ли 1958 года, когда театр сгорел. Незадолго до этого печального события родители подарили моему брату фотоаппарат «Смена», и, конечно, мы тут же записались в фотокружок. Занятия его проходили в помещении летнего театра. Во время одного из занятий в комнату ворвались несколько пожарных и, разбив окна, стали выносить нас на улицу. Оказывается, огонь в это время вовсю бушевал в зрительном зале и подбирался к нашей комнате, а выход через главный вход был блокирован. Мы не успели испугаться и тут же убежали к себе во двор, наблюдая за пожаром с веранды второго этажа соседнего дома.

Анатолий ХОХЛОВ