«Армия-2020», горячее питание в школах и новый этап снятия ограничений

О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области с 21 по 27 августа

Три крупных предприятия Кировской области представили свою продукцию на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020». Это — одна из ведущих выставок вооружения, военной и специальной техники в стране. Организатором мероприятия в городе Кубинка выступает Министерство обороны РФ. Посетители могут увидеть новейшие разработки и самые современные боевые машины.

Кто представил Вятку на форуме

Как сообщает пресс-центр правительства региона, от Вятки участниками престижного смотра стали «ВМП «Авитек» (со специальной военной техникой), «Молот-Оружие» (с новинками для охотников) и «Станкоинструментальный завод Термит» (с дисковым лесопильным комплексом для переработки круглого леса).

Кроме того, площадки форума посетили губернатор Кировской области Игорь Васильев и министр промышленной политики региона Андрей Перескоков.

Как отметил глава региона, оборонно-промышленный комплекс Вятки на сегодняшний день не только выполняет научно-технические разработки и ведёт производственную деятельность, но и оказывает значимые услуги необоронной сфере экономики страны и области. Участие в международном военно-техническом мероприятии для вятских очень важно.

— Ежегодно в форуме «Армия» принимают участие представители Кировской области. Это площадка мирового уровня, где наши предприятия могут расширить межрегиональное сотрудничество, начать взаимодействие с иностранными партнерами, — сказал Игорь Владимирович. — Все предприятия оборонно-промышленного комплекса Кировской области имеют мобилизационные мощности и мобилизационный резерв, которые необходимы для обеспечения нужд обороны и безопасности РФ.

Губернатор напомнил, что оборонно-промышленный комплекс региона имеет и важное историческое значение. В годы Великой Отечественной войны город Киров стал мощным промышленным центром, куда эвакуировали крупные заводы страны.

Горячее питание: меню — на сайтах школ

Конец августа — время завершения подготовки к новому учебному году. В правительстве Кировской области состоялось традиционное совещание педагогических работников региона накануне Дня знаний. Обращаясь к собравшимся, первый заместитель председателя правительства Дмитрий Курдюмов напомнил, что занятия в школах 1 сентября начнутся в очном формате при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.

— Главным приоритетом для нас является сохранение здоровья детей и педагогов, — подчеркнул Дмитрий Александрович. — На входе в школах должна быть организована термометрия и обработка рук дезинфицирующими средствами, выполнены иные рекомендации по организации учебного процесса. Кроме того, система образования должна быть готова оперативно перестроить формат работы, чтобы образовательный процесс не прерывался.

Важным новшеством нынешнего учебного года станет появление такой меры социальной поддержки, как бесплатное горячее питание для школьников начальных классов. Она вводится с 1 сентября. При этом перед образовательными учреждениями поставлена задача обратить внимание на организацию питания детей с особыми пищевыми потребностями. Двухнедельное меню будет размещаться на сайтах школ, чтобы родители могли с ним ознакомиться. За организацией горячего питания будут осуществлять общественный и родительский контроль.

Дома культуры возвращаются к работе

С 1 сентября, одновременно с началом учебного года, Кировская область переходит к очередному этапу снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции.

Согласно новым изменениям в постановлении правительства области, в первый день осени начинают функционировать дворцы и дома культуры, включая ОДНТ. Однако в них по-прежнему нельзя будет проводить культурно-массовые и зрелищные мероприятия.

Министр культуры Кировской области Татьяна Мазур подчеркнула, что культурно-досуговые учреждения возвратятся к штатной работе с обязательным соблюдением противоэпидемических мер и рекомендаций Роспотребнадзора.

Так, после перерыва откроются танцевальные, художественные, театральные студии и кружки. Начнутся занятия в творческих мастерских и других центрах, оказывающих услуги по обучению детей и взрослых. Важным условием для всех станет соблюдение нормы 4 кв. м на человека в любом помещении. Кроме социальной дистанции, также останутся актуальными масочный режим и другие санитарно-гигиенические требования.

Ещё одно отделение гемодиализа. Теперь — в Слободском

В регионе расширяется служба гемодиализа. В 2020 году ещё одно отделение (в дополнение к подразделениям в Советске, Омутнинске, Вятских Полянах и Кирове) появится в городе Слободском. Как сообщил Дмитрий Курдюмов, открытие запланировано на октябрь. По словам Дмитрия Александровича, это будет отделение диализа Кировской областной клинической больницы, в котором установят 10 аппаратов «искусственная почка». В результате диализную помощь смогут получать до 60 пациентов — жителей Слободского и соседних районов.

— Гемодиализ — жизненно важная процедура, — подчеркнул первый зампред. — В настоящее время правительством региона проводится серьёзная работа по восстановлению государственной гемодиализной службы. С 2017 года мы поэтапно открываем отделения в районах области.

— Цель всех преобразований — сделать медицинскую помощь для пациентов с хронической почечной недостаточностью более доступной, чтобы они могли получать заместительную терапию рядом с местом проживания и не тратить время на дорогу до специализированных медучреждений, — говорит губернатор Игорь Васильев. — Все открытые отделения соответствуют самым высоким медицинским стандартам, оснащены современным оборудованием. Создание государственной службы гемодиализа — важный шаг в развитии системы здравоохранения региона.

Реализовано уже 62 проекта

В Кировской области продолжается и благоустройство сельских территорий. Так, в реализацию государственной программы активно включился Шабалинский район.

Например, подарком к началу нового учебного года для детей из небольшой деревни Содом стала спортивная площадка. Здесь установили более десятка тренажёров для занятий спортом, стол для тенниса, создали игровые зоны. Далее рабочие приступили к установке скамеек и ограждению территории. На возведение объекта ушло всего две недели благодаря реализации в регионе государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

В этом году она охватила 29 муниципальных районов, 244 объекта благоустройства общей стоимостью более 78 млн рублей.

— Повышение качества жизни на селе, создание современных объектов инфраструктуры — одно из приоритетных направлений государственной политики в сфере агропромышленного комплекса, — отметил зампред правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков. — С 2020 года Минсельхоз России реализует программу, которая призвана решить приоритетные задачи социально-экономического развития села, сократить разрыв в качестве жизни между сельскими и городскими жителями. Она предусматривает выделение значительных средств господдержки.

Реализация программы находится на особом контроле губернатора региона. По данным на эту неделю, в 17 муниципальных образованиях реализовано 62 проекта на сумму более 19 млн рублей, из которых 14 млн рублей — государственная субсидия.

Подготовил Михаил ФЁДОРОВ

Фото kirovreg.ru