Атомные технологии пришли в кировскую медицину

Что особенно важно, и на этом глава региона не раз акцентировал внимание, созданный в рамках частно-государственного партнёрства центр будет работать в системе ОМС, а значит, все уникальные исследования злокачественных новообразований, в том числе и на позитронно-эмиссионном томографе, будут для пациентов совершено бесплатными. Причём не только для жителей Кировской области, но других регионов.

Центр ядерной медицины (ПЭТ-Технолоджи) будет действовать на базе Центра онкологии и медицинской радиологи. И такое тесное взаимодействие позволит, по словам главного врача Центра Сергея Бакина, выстроить более грамотную маршрутизацию пациентов и на основе современной диагностики принимать более грамотные решения по тактике лечения больного. Диагноз при этом – уже не приговор, как принято воспринимать онкологию.

Исследование за 15 минут и контроль качества лечения

Проект реализован в рамках федеральной программы по обеспечению регионов инфраструктурой для диагностики опухолей с использованием радиофармпрепаратов.

Игорю Васильеву и прибывшему на открытие Центра президенту ГК «МедИнвестГрупп» Сергею Нотову продемонстрировали всю маршрутизацию пациентов и технологическую цепочку исследований.

В центр пациенты будут направляться докторами-онкологами или врачебными комиссиями через единую медицинскую информационную систему, где и сосредоточится вся информация о пациенте. Как отметил Игорь Владимирович, человеку, и без того обременённому таким серьёзным недугом, не до сбора справок и документов. Всё это сделает за него информационная система. Сюда же моментально занесут результаты исследования для принятия доктором решения по дальнейшему ведению больного, что сделает более оперативным и верным дальнейшее лечение.

Одна из современнейших технологий, особенно важная для онкологических больных, это – радионуклидная диагностика, то есть система радиоционного мониторинга. Она позволяет определить степень распространения и уровень активности раковых клеток. В результате составляется наиболее действенная схема лечения, предотвращаются рецидивы заболевания.

Как пояснил Сергей Нотов, по сути, сегодня на службу медицине пришли технологии, которые ранее испытывались в атомной промышленности:

– Изотоп, вырабатывавшийся на объектах атомной промышленности, начал производиться внутри нашей группы с использованием такого сложного оборудования, как циклотроп, который и выдаёт радиофармпрепарат. Это молекула, которая облучается и при введении в организм прикрепляется к тому или иному виду опухоли. А далее уже позитронно-эмисионный томограф выдаёт полную визуализацию опухоли и распространения метастазов, характер и морфологическую структуру. Это достаточно уникальная диагностическая процедура, которая позволяет на ранних стадиях понять, где находится опухоль и как её лечить.

Принципиальное отличие ПЭТ/КТ от обычного томографа в том, что на нём за 15 минут без каких-либо дополнительных исследование (УЗИ, КТ) полностью диагностируется опухоль. Как подчеркнул первый зампред регионального правительства Дмитрий Курдюмов, в данном случае речь идёт не только о самых важных показателях наличия онкологии, но и о контроле над качеством лечения. Как пояснили специалисты, важным фактором для определения дозы вводимого внутривенно радиофармпрепарата является расчёт веса и роста пациента.

К слову, два года назад такое оборудование было только в федеральных центрах, сейчас поставлено уже в 19 регионах. А значит, пациентам не надо ехать в столицы и платить за исследования из своего кармана, всё можно сделать дома.

Помощь в комплексе

– Когда мы говорим о системе оказания онкологической помощи, то не выделяем какие-то её составляющие, – подчеркнул Дмитрий Курдюмов. – Для того чтобы пациентов своевременно направлять на лечение, должно эффективно работать первичное звено и своевременно проводиться диагностика. В Центре онкологии создана современная патоморфологическая лаборатория, куда стекаются все данные о пациенте, которые затем исследуются и заносятся в медицинскую информационную систему. Врачи своевременно получают нужную информацию и работают с пациентом. Сейчас можно будет проводить позитронную эмиссионную томографию по направлению специалистов совершенно бесплатно. И мы готовы применять наши компетенции, технологии и в отношении жителей соседних регионов. То же самое могу сказать и о централизованной цитологии. Всё это дополнило нашу комплексную систему оказания онкологической помощи.

Глава региона оценил и обновлённое централизованное патоморфологическое отделение Центра онкологии, где централизация биопсий и гистологических исследований позволяет сократить сроки ожидания результатов гистологических исследований у пациентов с подозрениями на злокачественную опухоль до пяти дней. Оценил также работу высокотехнологичного оборудования в отделениях рентгенодиагностики и радиологии, клинико-диагностической лаборатории и эндоскопического центра, где выполняются высокотехнологичные манипуляции. И не только диагностические, но и лечебные. К примеру, в этом году было проведено более 50 стентирований пищевода, что является высокотехнологичным видом помощи.

Как проинформировал главный врач Центра онкологии Сергей Бакин, в прошлом году закупили 37 единиц оборудования, в том числе современные линейные ускорители для проведения лучевой терапии, аппарат МРТ, несколько аппаратов УЗИ экспертного класса, маммографов, видеоскопические стойки, оборудование для проведения лабораторных и гистологических исследований. В текущем году запланировано ещё более значимое техническое переоснащение.

– Благодаря нацпроекту поступило большое количество оборудования. Причём не только диагностического, но и лечебного. Всё оно работает на полную мощность. Доступность и качество оказания медицинской помощи не уступает европейскому уровню, поэтому растёт и число пациентов, которым мы можем реально помочь, – отметил Сергей Бакин.

Техника XXI века

Особенно впечатлил гостей новый линейный ускоритель, позволяющий предельно точно правильным лучом убивать опухоль с метастазами. Три таких аппарата поступили по нацпроекту «Онкология». Как отметил Дмитрий Курдюмов, это уже XXI век. До того стояли аппараты 1960-х годов выпуска.

Подводя итог увиденному, Игорь Васильев подчеркнул, что, имея такую диагностическую базу, мы должны говорить о сокращении онкозаболеваний. При этом важно, чтобы пациенты как можно раньше обращались к врачу и не запускали болезнь.

Открытие Центра ядерной медицины решает одну из важнейших задач, стоящих перед здравоохранением: повышение качества оказания медицинской помощи онкологическим больным.

– За время пандемии в Кировской области не остановлено оказание медпомощи ни по одной нозологии. Открытие в условиях пандемии такого современного центра в рамках частно-государственного партнёрства в одной из самых сложных сфер – онкологии – очень важно. Пациенты будут получать помощь бесплатно, по полису ОМС, – подчеркнул губернатор. – Планируется приезд по направлению врачей и пациентов из других регионов. В этом мы видим очевидный плюс. На это и направлен нацпроект «Здравоохранение», инициированный президентом страны Владимиром Путиным.

С главой региона полностью согласен президент ГК «МедИнвестГрупп» Сергей Нотов:

– На сегодня Кировская область имеет одну из самых развитых инфраструктур по лечению онкологических пациентов. Особенно хочется отметить хирургию и центр лучевой терапии, где качество соответствует мировому уровню. Открытие современного Центра ядерной медицины – ещё один шаг в развитии медицинской помощи не только в Кирове, но и в ближайших регионах.

Что касается кадров, то, как было отмечено, все они высококвалифицированные. Сейчас, во время пандемии, сотрудники продолжают повышать квалификацию дистанционно. Но при первой возможности планируется перенимать опыт ведущих столичных и зарубежных онкологов на их рабочих местах.

В этот же день на базе центра прошла конференция, на которой специалисты центров ядерной медицины из других регионов поделились своим опытом применения ПЭТ/КГ в лечении онкологических заболеваний с кировскими коллегами. Дистанционно в ней приняли участие главный онколог страны Андрей Карпин и главный онколог ПФО Рустам Хасанов. Они отметили заинтересованность правительства нашей области в улучшении качества онкологической службы и выразили готовность помогать нашим докторам круглосуточно, проводить телемедицинские консультации.

В цифрах

Ежегодно в Центре онкологии проводится 5500 операций, в том числе около 1000 – высокотехнологичных. В текущем году запланировано в рамках ВМП 1200 операций, а общее число оперативных вмешательств превысит 6000.

Прямая речь

Виктор Толстобров, житель г. Котельнича, страдающий онкологией с 2014 года: