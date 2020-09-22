Бесплатным горячим питанием обеспечены все ученики 1-4 классов

С 1 сентября текущего года все школьники 1-4 классов начали получать бесплатное горячее питание. Эта мера соцподдержки была инициирована Президентом РФ Владимиром Путиным.

В Кировской области бесплатными горячими завтраками или обедами в зависимости от смены обучения обеспечено более 60 тысяч учащихся начального звена.

В течение весны и лета 2020 года в регионе велась масштабная работа по подготовке пищеблоков общеобразовательных организаций. Министерством образования области совместно с Роспотребнадзором было разработано и утверждено примерное меню. Также правительство Кировской области провело работу по привлечению местных товаропроизводителей к поставке продуктов в образовательные организации региона.

— Особое внимание уделяется качеству продуктов, которые приобретаются на эти цели. Контроль целевого расходования федеральных средств будет в приоритете как по отношению к школам, которые самостоятельно организуют питание, так и к аутсорсинговым компаниям, которые предоставляют образовательным организациям свои услуги, — подчеркнул первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

По данным городской администрации, ранее в школах города Кирова обеды и завтраки получали 97% школьников начального звена. Питание оплачивали родители. С 1 сентября бесплатным питанием охвачено 100% учеников 1-4-х классов. Расходы полностью покрывают средства федерального бюджета. По информации департамента образования города Кирова, нагрузка на работников пищеблоков возросла несущественно. Руководством комбината питания введены дополнительные выплаты за интенсивность и качество труда.