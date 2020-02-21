«Бессмертный полк «КП»

В год 75-летия Великой Победы «Кировская правда» продолжает публикацию читательских историй о наших земляках — участниках войны и тружениках тыла. Предлагаем и вам рассказать о своих близких, приближавших своими делами День победы.

Письма с небольшим текстом о герое и его фотографией ждём по адресу: 610000, г. Киров, ул. Спасская, 47, или на электронную почту «КП»: pravdakirova@yandex.ru.

Михаил Фокин, разведчик

Михаил Андреевич Фокин родился в городе Орлове Вятской губернии в 1906 году. Работал строителем. Был призван в 1939-м на финскую войну. Ходил по самому острию — был разведчиком. С 1941 года переведён в Читинскую область, а затем в 1943 году — на Западный фронт. Дошёл до Берлина. Многое пришлось пережить: и холод, и голод во время многочисленных вылазок в расположение противника. Исход военной операции во многом зависел от того, насколько точные данные поступали от разведчиков — расположение войск, его состав, техника. Удавалось добывать и «языка». После войны рассказывал, как брали такого «языка» и в мешке тащили его через линию фронта. Как разведчику, Михаилу не было цены — отважный, зоркий. Домой вернулся контуженным, потерял слух. Полгода лечился в госпитале и затем продолжил работать строителем. Имеет награды и благодарности.

Александр Хохлов, сержант

Александр Степанович Хохлов родился в 1923 году в деревне Малые Гари Орловского уезда Рыбинской волости (ныне Оричевский район) в крестьянской семье. После семилетки пришёл работать на комбинат «Искож». В армию призывался Оричевским райвоенкоматом, по месту постоянной прописки,

22 февраля 1942 года.

Присягу принял в Киевском военном училище связи, которое было эвакуировано в Сибирь. После недолгой учёбы был направлен в звании сержанта в 812-ю Владимиро-Волынскую артиллерийскую дивизию, 674-й миномётный полк, в составе которого воевал до 1945 года.

Сержант Хохлов участвовал в тяжёлых боях за город Сталинград. 19 ноября 1942 года на всю жизнь остался для него особенным днём. Именно в этот день он вместе с боевыми друзьями пошёл в атаку — полк начал наступление. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря красноармеец Хохлов был награждён медалью «За оборону Сталинграда».

По окончании боёв под Сталинградом полк отправили на переформирование, и новые бои с 20 июля по 1 октября 1943 года дивизия уже вела в брянских лесах, воюя на вспомогательных направлениях Курской битвы.

О подвигах младшего сержанта Хохлова красноречиво говорят наградные листы и приказы. За бои на реке Луге Александр Хохлов награждён медалью «За отвагу».

Войну Александр Степанович закончил после форсирования реки Одер в городе Бреслау. За уличные бои он был представлен к ордену Славы 2-й степени. Кроме того, командование приняло решение о награждении бойца медалью «За боевые заслуги».

После демобилизации в мае 1946 года непродолжительное время работал на заводе связи № 19. После возвращения предприятия в 1949 году в родной Ленинград вернулся на «Искож», где работал слесарем-ремонтником до 1993 года.

Александр Миронов, военный регулировщик

Александр Павлович родился в 1921 году в городе Арзамасе Горьковской области. В 1940 году был призван в кадровую Красную Армию, служил недалеко от западных границ.

Началась война. Во время первых боёв часть, в которой довелось служить Миронову, упорно сопротивлялась противнику. Но силы всё же были не равны, пришлось отступать.

Однажды Александр Павлович был поставлен регулировщиком на развилке дорог. Задача — не допускать заторов транспорта. И он выполнил приказ до конца, но сам не смог вовремя отступить. Подъехали немцы, ударили его прикладом в грудь, закинули в коляску мотоцикла. Так Миронов оказался в плену.

Весной 1942 года ему удалось бежать. С огромными трудностями он перешёл линию фронта. Но скоро вновь оказался в немецком плену. Освободили его уже американцы в самом конце войны.

Алексей Смольянинов, миномётчик

А.Н. Смольянинов с 1937-го по 1979 год работал на Кировском комбинате искусственных кож. Трудился в центральной лаборатории, занимал должность инженера-технолога, старшего инженера-исследователя, заведующего химико-аналитическим сектором.

В феврале 1942 года был призван на фронт. Воевать начал в звании рядового, затем стал установщиком-миномётчиком. Считается, что миномётчики — самый серьёзный и молчаливый народ в армии.

С 27 февраля 1942 года воевал под Москвой, затем в августе на Западном фронте, в 35 километрах от Сухиничей, участвовал в операции по окружению немецкой группировки, вклинившейся в расположение советских войск. Воевал на 1-м Украинском фронте, в 49-й отдельной миномётной дивизии.

3 ноября 1943 года Алексея Николаевича Смольянинова ранило в боях за освобождение Киева.

Весной 1944 года по состоянию здоровья он был демобилизован из рядов Красной Армии. Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.», несколькими юбилейными медалями.

Василий Семёновых, железнодорожник, машинист паровоза

Василий Григорьевич родился в 1918 г. в деревне Сокерины Гребеневского сельсовета Оричевского района в семье крестьянина. Вначале служил срочную службу в Забайкальском военном округе, принимал участие в боях с японцами на реке Халхин-Гол.

Ходил врукопашную, воевал в разведке, вместе со своим взводом брал в плен «языков». После демобилизации по совету товарища поступает работать на железную дорогу — сначала трудится помощником машиниста, а со временем становится машинистом.

С началом Великой Отечественной войны попадает «на бронь», водит железнодорожные составы по всей России до самого фронта, много раз оказывается под обстрелами и бомбёжками вражеской авиации. После войны женился, у него родились две дочки.

С 1947 года служил в органах милиции на должности участкового. Уважительно относился к людям, был предан своему делу, остался в памяти знакомых и сослуживцев как честный, справедливый человек.

Материал подготовили В. Бакин, М. Стяжкина, В. Шеин