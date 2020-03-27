«Бессмертный полк «КП»

Предлагаем и вам рассказать о своих близких, приближавших своими делами День Победы. Письма с краткой информацией о герое и его фотографией ждём по адресу: 610000, г. Киров, ул. Спасская, 47, или на электронную почту «КП»: pravdakirova@yandex.ru.

Чертищев Василий Петрович, красноармеец

Родился Василий Петрович в 1919 году. В Рабоче­-Крестьянской Красной Армии – с 1939 года.

Воевал на Западном фронте. Участник боёв под Москвой в составе сибирских полков. Получил тяжёлое ранение. В бою под селом Вяземское в 1941 году при разгроме танковой колонны противника уничтожил два фашистских танка. За этот подвиг был награждён медалью «За отвагу».

Военное лихолетье отразилось на здоровье Василия Ивановича –

он прожил всего 40 лет и ушёл из жизни в 1959 году.

Катаев Алексей Михайлович, гвардии младший сержант, наводчик орудия

Родился Алексей Михайлович в Зуевском районе, в деревне Косинцы в 1915 году.

Воевал на Юго­Западном фронте наводчиком орудия 133­го артиллерийского полка 6­й гвардейской стрелковой дивизии. Был контужен. За воинскую доблесть и мужество был награждён медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны второй степени, юбилейными медалями в честь Дня Победы.

Ушёл из жизни заслуженный фронтовик в возрасте восьмидесяти одного года.

Катаев Василий Михайлович, рядовой, минометчик

Родом Василий Михайлович из Зуевского района, деревни Косинцы.

Призван на фронт Зуевским райвоенкоматом в июле 1941 года, когда ему уже было 33 года. Место службы – 47­я тяжёлая миномётная бригада, затем артиллерийская дивизия прорыва.

Воевал Василий Михайлович, проявляя смекалку и мужество. За свою ратную службу удостоен медали «За отвагу». К сожалению, фронтовика не стало в 1960 году.

Гершгорин Ефим Самарович, старший лейтенант

Родился в Одессе 10 августа 1916 года. Окончил Харьковское танковое училище. В годы войны был заместителем командира роты 21­й танковой бригады. За отражение атаки противника на одном из участков Калининского фронта в 1942 году награждён орденом Ленина. В 1944­м за подготовку кадров (танкистов) Ефима Самаровича представили к ордену Красной Звезды.

После окончания Великой Отечественной проходил службу в Нижнем Тагиле. В августе 1959 года был направлен в город Киров военкомом Октябрьского района. В 1966­м был избран депутатом городского Совета. Ушёл в отставку в звании полковника в начале 1970­х.

Всегда был корректен с сослуживцами. Был любящим отцом, дедушкой, мужем. Старался помочь всем, кто обращался к нему за помощью.

Скончался Ефим Самарович в октябре 1981 года. Похоронен на Новомакарьевском кладбище.

О герое землякам напоминает танк, установленный на Октябрьском проспекте города Кирова. Его Е.С. Гершгорин лично привёз в областной центр из Нижнего Тагила.

Агалаков Василий Иванович, красноармеец, стрелок роты автоматчиков

Василий Иванович родился 10 мая 1926 года в деревне Самодуровщина Мурашинского района. Образование – 7 классов. В Красную Армию был призван Верховинским РВК в ноябре 1943 года. На Белорусском фронте – с сентября 1944­го.

В наградном листе на представление к ордену Славы третьей степени сказано: «Рядовой Агалаков В.И. в боях с немецкими захватчиками в период преследования противника на территории Германии, форсирования реки Одер и за расширение плацдарма на западном берегу реки действовал исключительно смело и решительно. 6 февраля 1945 года группа автоматчиков противника просочилась в стык батальонов и огнём сковывала движение по трассе. Тогда роте наших автоматчиков была поставлена боевая задача ликвидировать вражеских солдат. Выполняя задачу командования, рядовой Агалаков действовал умело и отважно. Огнём из автомата уничтожил 13 солдат и одного унтер­офицера. Своими смелыми действиями рядовой Агалаков содействовал успешному выполнению боевой задачи…»

Пару месяцев спустя, 5 мая 1945 года, командир полка пишет ещё одно представление на своего отважного воина: «Красноармеец Агалаков В.И. в бою с немецкими захватчиками в городе Берлине 26 апреля 1945 года проявил мужество, стойкость и отвагу. Ворвавшись в дом, где находились немецкие солдаты и вели огонь по наступающим нашим подразделениям, он расстреливал их огнём из автомата, ручными гранатами уничтожил 2 фаустников и 6 немецких солдат, чем способствовал продвижению наших подразделений. Красноармеец Агалаков достоин награждения правительственной наградой – орденом Красной Звезды…»

Помимо боевых орденов Василий Иванович был награждён медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,

рядом памятных юбилейных знаков отличия.

После войны заслуженный ветеран работал на железной дороге. Основная его гражданская специальность – помощник машиниста тепловоза.