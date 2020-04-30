«Бессмертный полк «КП»

К 75-летию Победы «Кировская правда» продолжает публикацию читательских историй о наших земляках — участниках войны и тружениках тыла. Предлагаем и вам рассказать о людях, приближавших своими делами 9 мая 1945-го. Письма ждём по адресу: 610000, г. Киров, ул. Спасская, 47, или на электронную почту «КП»: pravdakirova@yandex.ru.

Сегодняшняя страница подготовлена по письму В.В. Давыдова, собравшего большой материал (мы публикуем лишь выдержки из него) обо всех членах своей семьи, внёсших свой вклад в Победу.

Давыдов Владимир Кириллович, специалист эвакуационного госпиталя

Родился в июле 1908 года в деревне Чигирень Колковской волости Орловского уезда Вятской губернии в многодетной семье крестьянина-середняка. Когда началась Великая Отечественная война, 25 июля 1941-го был призван по мобилизации Халтуринским РВК Кировской области по воинской учётной специальности № 128 — специалист хозяйственно-бытового обеспечения. Решением военкомата был направлен в эвакуационный госпиталь города Чита. После окончания войны и демобилизации в 1946 году вернулся домой. Работал завхозом в Кировском механическом техникуме, умер в марте 1955 года.

Суворов Анатолий Михайлович, командир пулемётного взвода

Родился в июне 1917 года в деревне Родыгино Больше-Шурминской волости Уржумского уезда Вятской губернии в семье крестьянина-середняка. В апреле 1939 года был направлен на службу в РККА в 613-й стрелковый полк 91-ой стрелковой дивизии. Участвовал в войне с белофиннами, получил лёгкое ранение в правую ногу. С марта 1940-го по февраль 1942 года проходил службу в 335-м стрелковом полку Ленинградского военного округа.

23 февраля 1942 года был контужен, получил закрытый перелом правой ключицы. После выписки из госпиталя Анатолия Михайловича направили в 14-й стрелковый полк 109-ой стрелковой дивизии.

В 1943-м Анатолий Суворов был назначен на должность командира пулемётного взвода 221-го армейского запасного стрелкового полка Ленинградского фронта. Награждён медалью «За оборону Ленинграда», орденом Красной Звезды. После окончания войны был уволен в запас в звании лейтенанта. Вернувшись к мирной жизни, работал бригадиром бригады сплавщиков Усть-Кильмезского сплавного рейда посёлка Устье Кильмези Шурминского района Кировской области.

Ентальцев Алексей Пантелеевич, солдат

Родился 13 марта 1913 года в починке Карпаковском (позднее деревня Ентальцы) Буйской волости Нолинского уезда Вятской губернии. Мобилизован на Великую Отечественную войну Татауровским РВК Кировской области 26 июня 1941 года. Где воевал, неизвестно. Без вести пропал уже в сентябре 1941 года. Родственники пытаются восстановить его боевой путь:

Рохина Вера Сергеевна, труженица тыла

Уроженка деревни Шленды Селезеневской волости Вятского уезда Вятской губернии. Родилась в семье крестьян в 1907-м. В начале 1937 года семья перебралась в г. Киров, где Вера Сергеевна устроились работать на завод (будущий комбинат «Искож»). Работала на комбинате в тяжёлые годы войны. Умерла в 1978 году, похоронена на Новомакарьевском кладбище г. Кирова.

Маслова (Рохина) Августа Павловна, труженица тыла

Родилась в 1929 году в деревне Барановщина Кырчанского района Кировской области в семье крестьян. В 1935-м после смерти отца вместе с матерью перебралась в город Киров. В 1943 году поступила на обучение в школу фабрично-заводского ученичества при кировском комбинате «Искож». После окончания обучения была допущена до самостоятельной работы. В 1944 году была переведена бригадиром прессовщиц 9-го разряда. Весь свой трудовой стаж отработала на комбинате «Искож». За время работы в общей сложности 34 раза награждалась и поощрялась за добросовестный труд. Умерла в феврале 2016 года.

Рохин Фёдор Иванович, труженик тыла

Уроженец деревни Мощи Зуевского района. До начала Великой Отечественной обучался в кировской школе № 23. С началом войны он, как и многие подростки, встал за станок, чтобы заменить ушедших на фронт мужчин. С1942-го по 1945-й трудился рабочим на заводе № 2 Главного артиллерийского управления Рабоче-Крестьянской Красной Армии, который в годы в это время был эвакуирован в Киров из города Бронницы Московской области. Завод размещался на территории строящегося шиноремонтного завода. Здесь изготавливали различные артиллерийские приборы, а также производили противотанковые гранаты.

После окончания войны и реэвакуации завода обратно в Московскую область Фёдор Иванович устроился токарем на комбинат «Искож». С июня 1949 года перешёл работать токарем на механический завод (будущий завод «Почвомаш»). Умер на рабочем месте в ноябре 1973 года от инсульта.

Рохин Иван Николаевич, солдат стрелковой дивизии

Родился в 1904 году в деревне Рохачи Селезенёвской волости Вятского уезда Вятской губернии в семье крестьян. В начале 1937 года семья перебралась в город Киров, где Иван Николаевич устроился работать на завод (будущий комбинат «Искож»). На Великую Отечественную войну был мобилизован в июне 1944 года. Службу проходил в 44-й запасной стрелковой дивизии, разъезд Еланский Свердловской области. После демобилизации вновь вернулся на «Искож».