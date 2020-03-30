Бизнес отправился на карантин

Документ установил дополнительные ограничения, касающиеся деятельности организаций в связи с необходимостью предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории региона.

В частности, с 28 марта по 12 апреля приостановлена деятельность ночных клубов, дискотек, кинотеатров и кинозалов, детских игровых комнат и развлекательных центров для взрослых и детей. Этот запрет касается и физкультурных, спортивных, досуговых заведений, предоставляющих услуги по организации и проведению активного отдыха и развлечений, культурно-массовых и зрелищных мероприятий.

Кроме того, на период с 28 марта по 5 апреля приостанавливается деятельность предприятий общественного питания: кафе, баров, ресторанов, столовых. Этот запрет не распространяется на предприятия общественного питания, которые будут заниматься исключительно дистанционной торговлей продуктами, а также на столовые, которые обеспечивают питание работников непрерывно действующих организаций, прокомментировали в региональном министерстве экономического развития и поддержки предпринимательства.

Также на срок с 28 марта по 5 апреля приостановлена деятельность салонов красоты, парикмахерских, косметических и массажных салонов, спа-салонов, соляриев, бань, саун и других аналогичных организаций, оказывающих подобные услуги. Запрет не распространяется на работу аптек и аптечных пунктов, продуктовые магазины, автозаправочные станции, службы доставки товаров.

– Разумеется, в сегодняшней ситуации у предпринимателей возникают различные вопросы, да и имеющиеся возможности у всех разные. Некоторых сфер ситуация с коронавирусом практически не коснулась, но их очень мало, бизнес в них идёт в текущем режиме. Пострадали прежде всего сфера услуг и небольшие магазины, общепит и другие сферы с охватом большого количества клиентов, – рассказал Егор Поспелов, исполнительный директор «Опоры России» по Кировской области. – Значительно снизилась выручка предприятий. Осложняется это тем, что микробизнес зачастую не имеет накоплений, чтобы выдерживать подобное долго. Поэтому объявленные президентом антикризисные меры поддержки малого бизнеса были ожидаемыми. Мы заинтересованы, чтобы в сложившейся ситуации их было как можно больше и они охватывали как можно больше сфер. Сегодня как никогда нужно поддерживать конструктивный диалог между деловыми объединениями и государством.

Для предпринимателей по поручению губернатора Кировской области Игоря Васильева открыли горячую линию центра «Мой бизнес» по телефону (8332) 410-410.

В ближайшее время в регионе будут обсуждаться конкретные меры, касающиеся поддержки местного бизнеса. Для этого бизнес-объединения собрали предложения предпринимателей. «Нам любая помощь сейчас только в плюс к выживанию», – комментируют они в соцсетях.

К слову, ситуация с коронавирусом породила новые предпринимательские проекты. По сообщениям российских СМИ, одни запустили бизнес по дезинфекции посылок, другие – по вязанию масок.

Между тем правительство РФ уже определило 22 отрасли, которые первыми получат господдержку. В их числе – аэропортовая деятельность, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма, гостиничный бизнес, общественное питание и другие. Как сообщило Минэкономразвития РФ, их ждут отсрочка выплат по налогам, по кредитам, уплате арендных платежей и пр. Ожидается, что в ближайшее время будет обнародован дополнительный пакет мер поддержки пострадавших отраслей, предприятий и в целом мер по повышению устойчивости экономики.