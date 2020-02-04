Билеты на поезда в Китай можно сдать без комиссии

Пассажиры поездов дальнего следования, которые планировали совершить поездки из России в Китай по железной дороге в период до 27 марта включительно, могут сдать неиспользованные билеты, оформленные на территории России, в международных кассах АО «ФПК» без взимания дополнительных плат и сборов. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе Кировского региона ГЖД.

Напомним, что в настоящее время между Россией и Китаем курсируют поезда № 3/4 Пекин – Москва (следует через ст. Киров и Глазов) и 402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования Китайских железных дорог, а также беспересадочные вагоны АО «ФПК» сообщением Чита – Маньчжурия и группа вагонов сообщением Москва – Пекин.

Сегодня для профилактики инфекционных заболеваний работниками поездных бригад организованы специальные инструктажи для пассажиров. Все поезда внутри обрабатываются дезинфицирующими средствами.

Кроме того, как отметили в пресс-службе, АО «ФПК» работает в тесном сотрудничестве со специалистами Роспотребнадзора. В частности, поездные бригады оказывают содействие медицинским работникам на пограничных железнодорожных пунктах пропуска, где проводится усиленный контроль с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.