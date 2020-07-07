Благодаря поддержке Рахима Азимова в Фаленском районе отремонтированы памятники воинам Великой Отечественной войны

Проект «Вахта памяти» по ремонту и благоустройству территории памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в деревне Леваны Фаленского района стал победителем грантового конкурса "Память сердца".

Татьяна Краева, глава Левановского сельского поселения:

— Капитальная реставрация памятника не проводилась со времени его установки в 1985-м году. И, конечно, мы были очень обрадованы победе в конкурсе «Память сердца». Мы провели ремонт памятника и благоустроили территорию вокруг него.

Светлана Микрюкова, руководитель самодеятельного театрального коллектива Левановского ДК:

— В июле прошлого года Азимов инициировал грантовый конкурс «Память сердца». Как сказал сам депутат на церемонии вручения: «Наша задача — чтобы память о подвиге наших отцов, дедов и прадедов жила и переходила из поколения в поколение».

Благодаря усилию многих людей, нашу деревню украшает красивая, торжественная мемориальная зона — отреставрированный памятник воину, новые плиты с именами павших, подход к памятнику вымощен плиткой. Хочется поблагодарить всех, принявших участие в этом замечательном деле, и, конечно, нашего депутата Азимова, потому что сами, без поддержки, мы вряд ли бы смогли решить эту задачу.

Победил в грантовом конкурсе «Память сердца» и проект села Полом Фаленского района по установке памятных мемориальных плит.

Владимир Саитов, глава Поломского сельского поселения:

— Свой проект мы назвали «Память». У подножия памятника на средства гранта были установлены мемориальные мраморные плиты с именами 219 воинов-земляков. От лица жителей Поломского сельского поселения выражаю искреннюю благодарность депутату Госдумы Рахиму Азимову за проект «Память сердца». Такое важное и знаменательное для нас событие удалось воплотить в жизнь спустя полвека после открытия памятника и спустя 53 года после закладки парка Победы в селе Полом.

Напомним, в 2019-2020-м годах в Кировской области по инициативе депутата реализуется ряд проектов, направленных на увековечивание памяти героев Великой Отечественной войны, проведение мероприятий к Юбилею Победы, поддержку ветеранов и военно-патриотическое воспитание молодежи.

В рамках грантового конкурса «Память сердца» финансовую поддержку получили 43 инициативы по увековечиванию памяти о Победе в Великой Отечественной войне, все участники и инвалиды войны в Кировской области получили подарки и денежные выплаты, было оборудовано 23 комнаты движения «Юнармии» и т.д.

Общий объем средств, которые удалось привлечь и направить на мероприятия, связанные с Юбилеем Победы, составил около 35 миллионов рублей.