Благодаря поддержке Рахима Азимова отремонтирован памятник воинам-свечинцам

Проект «Через года, через века – помните!» по ремонту и благоустройству территории памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в поселке Свеча стал победителем грантового конкурса «Память сердца». Конкурс проводился по инициативе депутата Госдумы Рахима Азимова.

Николай Бусыгин, глава Свечинского района:

– Наш памятник находится в сердце поселка, где проходят самые важные патриотические мероприятия. Он был открыт 9 мая 1970 года, к 25-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в честь наших земляков, сложивших свои головы на алтарь Победы. 2020 год – год юбилейный и для памятника. Благодаря Рахиму Азимову, проекту «Память сердца», всем неравнодушным свечинцам наш памятник полностью преобразился и приобрел дополнительно подсветку в ночное время. Именно в вечернее время мемориальный комплекс особенно завораживает.

Глава Свечинского района рассказал, что также на средства гранта, а это более 400 тысяч рублей, были обновлены постаменты и покрытие памятников, благоустроена территория вокруг мемориала.

Рахим Азимов поблагодарил свечинцев за участие в проекте:

– Благодаря грантовому конкурсу «Память сердца» в 2019–2020 годах в районах моего депутатского округа были реализованы 43 инициативы. Все они посвящены памяти героев Великой Отечественной войны. Герои – это наши деды и прадеды, наши земляки. Наш долг – знать и помнить их имена, беречь и сохранять мемориалы, обелиски, памятники, воинские захоронения, как места памяти и поклонения их подвигу. Мы делаем это не ради юбилеев и годовщин, но ради того, чтобы наши дети знали и чтили историю своей малой родины, своей страны.

Напомним, в 2019–2020 годах в Кировской области по инициативе Рахима Азимова реализуется ряд проектов, направленных на увековечение памяти героев Великой Отечественной войны, проведение мероприятий к юбилею Победы, поддержку ветеранов и военно-патриотическое воспитание молодежи.

Общий объем средств, которые удалось привлечь и направить на мероприятия, связанные с юбилеем Победы, составил около 35 миллионов рублей.