Благодаря проекту Рахима Азимова дети из районов области отдыхают в лагере «Юнармеец»

Киберспорт, военно-тактические игры, разведпоходы в лесополосе, строевая и огневая подготовка, мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи, по выживанию в лесу и при чрезвычайных ситуациях – лишь малый список тех мероприятий, что ждут участников лагеря «Юнармеец». Его открытие состоялось в начале июля на территории детского оздоровительного лагеря «Алые паруса» в п. Кстинино. Смены в «Юнармейце» организованы в соответствии с санитарными требованиями и правилами.

Среди 105 участников лагеря 35 юнармейцев из Орловского, Оричевского, Шабалинского, Даровского, Котельничского, Афанасьевского районов и ЗАТО Первомайский. Помощь в приобретении путевок для них оказал Рахим Азимов в рамках проекта «Юнармия».

Проект реализуется в области с 2018 года по инициативе депутата совместно с региональным центром военно-патриотического воспитания. За это время во всех 23 районах депутатского округа Азимова и городе Кирове оборудованы специализированные классы «Юнармии», выделены средства на приобретение обмундирования для воспитанников, ежегодно приобретаются путевки в лагерь для юнармейцев из районов области.

– Третий год подряд мы поощряем путевками в лагерь лучших ребят. Все 35 мальчишек и девчонок заслужили их по праву. Это отличники, спортсмены, те, кто принимает активное участие в развитии военно-патриотического движения, участвует в вахтах памяти, реализует социальные проекты у себя в районах, – отметил Александр Долматов, руководитель регионального центра военно-патриотического воспитания. От имени всех юнармейцев он передал слова благодарности депутату за создание комнат «Юнармии»: – Подобных проектов в области никогда не было. Это первый и пока единственный опыт, когда мы совместно с Рахимом Азимовым смогли за три года создать в 23 муниципальных образованиях учебные классы для юнармейцев. Отмечу, что в каждом из районов сформированы уникальные по содержанию комнаты. Мы учитывали пожелания и потребности педагогов и самих ребят. Старались, чтобы в каждом районном отделении «Юнармии» были созданы максимально комфортные условия для теоретических и практических занятий детей: мультимедийная техника, мебель, макеты оружия, военной техники, учебная литература, обмундирование и т. п. Уверен, что как только позволит ситуация, юнармейцы по достоинству смогут оценить свои новые штабы.

Руководители сводного многопрофильного отряда «Звезда», Юрьянского местного отделения движения «Юнармия» также выразили благодарность Рахиму Азимову:

– В Юрьянском районе с каждым годом становится все больше юнармейцев, и без специального класса проводить занятия с ребятами было неудобно и тяжело. Но благодаря проекту Рахима Азимова и регионального центра военно-патриотического воспитания в Юрьянском районе появилась оборудованная комната юнармейцев. Огромное спасибо! Данная комната нам была необходима!

Рахим Азимов рассказал, что проект «Юнармия» был призван создать условия для образования детей:

– Основная задача движения юнармейцев – воспитывать образованных, здоровых граждан нашей страны. Сегодня много мальчишек и девчонок увлечены историей, с неподдельным интересом принимают участие во всевозможных военно-исторических олимпиадах, спартакиадах, вахтах памяти, походах по местам боевой славы, занимаются поисковой деятельностью, военно-прикладными видами спорта. Важно, чтобы дети имели возможность получать знания и навыки в комфортных условиях вне зависимости от того, живут они в областном центре или в районах.

Справочно

На реализацию проекта «Юнармия» в Кировской области Рахимом Азимовым выделены средства в сумме свыше 6,7 млн. рублей.

В 2020 году юнармейские комнаты оборудованы в Афанасьевском, Белохолуницком, Даровском, Зуевском, Котельничском, Опаринском, Оричевском, Орловском, Фаленском, Шабалинском, Юрьянском районах, в ЗАТО Первомайский и в школе № 5 города Кирова.

В 2019 году комнаты «Юнармии» были открыты в Верхнекамском, Слободском, Омутнинском, Лузском и Нагорском районах. В 2018 году — в Мурашах, Подосиновце, Слободском, Котельниче и Свече.