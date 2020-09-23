Благодаря Рахиму Азимову в Афанасьевском районе реализовано 8 проектов по сохранению памяти о героях войны

Также в районе появилась своя юнармейская комната, а активисты всероссийского военно-патриотического движения получили в дар от депутата юнармейскую форму.

Афанасьевский район стал лидером по количеству проектов – победителей грантового конкурса «Память сердца», который прошел в Кировской области по инициативе Рахима Азимова в год 75-летия Великой Победы.

От района на конкурс было направлено 10 заявок, пять из которых стали победителями. Благодаря проекту в селе Гордино открыта Аллея победителей; Центр культуры и досуга пгт. Афанасьево подготовил сборник «Незабытые герои далекой войны»; районный краеведческий музей проводит серию виртуальных электронных выставок, реализуя проект «Судьбы, опаленные войной»; дом детского творчества работает над проектом «Война. Акт второй: дети»; Борская библиотека получила грант на осуществление проекта «Чтобы помнили». Уже сейчас авторами проекта собран бесценный материал об афанасьевцах – участниках Великой Отечественной войны. Общий объем финансирования составил 309 тысяч рублей.

По результатам встречи депутата Рахима Азимова и главы Афанасьевского района Дмитрия Буторина, которая состоялась в феврале, были определены дополнительные направления помощи территории. Так, для воспитанников военно-патриотического клуба «Русич» и юнармейцев Афанасьевского района приобретено обмундирование. В Афанасьевском районе, как и во всех районах депутатского округа Азимова, открыта комната «Юнармии».

Ефим Бузмаков, ученик 8-го класса средней школы пгт. Афанасьево:

– В военно-спортивном клубе «Русич» мы занимаемся физической, огневой, строевой подготовкой, изучаем приемы самозащиты. Участвуем в районных и областных соревнованиях, принимали участие в российской спартакиаде допризывной молодежи. Спасибо Рахиму Азимову – благодаря его помощи у каждого участника клуба есть своя форма, и мы достойно можем представить наш район на любых соревнованиях.

Дмитрий Буторин, глава Афанасьевского района:

– В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Рахим Азизбоевич оказал неоценимую помощь нашему району в проведении юбилейных мероприятий. Помимо пяти грантовых проектов «Память сердца» он откликнулся на нашу просьбу и дополнительно выделил средства, на которые были благоустроены территории памятников участникам Великой Отечественной войны в д. Московской, с. Пашино, п. Лытка. Общий объем средств, направленных Азимовым на исполнение наказов жителей, составил 500 тысяч рублей.

Муза Андреевна Воробьева, депутат Ичетовкинской сельской думы:

– Памятник участникам Великой Отечественной войны – жителям 17 деревень Московского сельского Совета был построен в рамках проекта поддержки местных инициатив. Благодаря помощи Азимова нам удалось благоустроить парк Победы: установлены фонари, поставлены скамейки, и сейчас есть достойное место, где можно почтить память земляков.

Василиса Ивановна Бузмакова, председатель первичной ветеранской организации с. Пашино:

– На памятнике написаны имена 520 жителей, ушедших на войну из Пашинского сельского Совета. Наша задача – сохранить память о защитниках, передать ее младшим поколениям.

Зоя Власовна Бушмакина, пенсионер, инициатор установки мемориальной доски, посвященной лыткинцам – участникам Великой Отечественной войны: