Благоустраиваем дворы и пешеходные переходы

Реализация проекта по благоустройству дворовых и общественных пространств началась в регионе относительно недавно, в 2017 году. Но уже год спустя проект города Кирово­-Чепецка по благоустройству набережной был не только признан лучшим в номинации «Набережные, как общественное пространство», но и включён Министерством строительства России в федеральный реестр лучших практических работ по благоустройству.

В 2019 году совместными усилиями муниципальных образований было благоустроено уже 154 дворовых территории и 131 общественное пространство. Примеры наиболее успешных проектов – городской парк в Белой Холунице, сквер в Мирнинском городском поселении, набережная тренера Пушкарёва в Нововятском районе и мемориал «Вечный огонь» в Кирово-­Чепецке.

Как отметил на встрече с журналистами заместитель министра энергетики и ЖКХ Владимир Климентовский, одним из положительных результатов этой работы стало улучшение показателей Кировской области в общем рейтинге регионов по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который составляется Минстроем России по це­лому ряду контрольных показателей. И если в 2018 году наш регион занимал 33-е место, то год спустя поднялся уже на 23­ю позицию. Есть большое желание попасть в первую десятку.

В 2020 году в соответствии с соглашением, заключённым между Минстроем России и правительством Кировской области, из федерального бюджета на эти работы выделен 381 миллион рублей. Получателями средств субсидий стали 32 муниципальных образования. При этом планируется благоустроить не менее 97 дворовых территорий и 99 общественных пространств.

К концу июня на ряде объектов работы по благоустройству уже были завершены и оплачены.

Основным получателем средств субсидий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» является город Киров: на текущий год общая сумма составляет здесь порядка 218 миллионов рублей.

На эти средства планируется благоустройство 37 дворовых территорий и 28 пешеходных зон. Подрядчики приступили к работам ещё в апреле. На сегодня из 37 дворов работами охвачено 24 объекта, из 28 пешеходных территорий на десяти объектах работы завершены.

В конце февраля в Тюмени состоялся финал всероссийского конкурса, в который были отобраны 155 проектов из различных субъектов РФ, в том числе три проекта из Кировской области. В итоге проект города Омутнинска «Заводной Омутнинск» был признан победителем, на его реализацию также выделено федеральное финансирование.

В соответствии с поручением Минстроя России контракты на строительно­-монтажные работы 2021 года должны быть заключены не позднее 31 декабря с.г. Поэтому подготовительная работа с получателями средств субсидий – а это 33 муниципальных образования – идёт полным ходом. А с апреля приступил к своей деятельности региональный центр компетенций по вопросам городской среды, основными задачами которого являются мониторинг за ходом реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» и методическое сопровождение муниципальных образований по подготовке проектно-­сметной документации, оценка дизайн-­проектов и проектов для участия во всероссийских конкурсах.