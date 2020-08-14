Более половины средств — на программы социальной направленности

В первом полугодии на реализацию госпрограмм в Кировской области направлено более 40 млрд рублей.

В 2020 году в Кировской области реализуется 25 государственных программ. По итогам мониторинга за первое полугодие, проведённого министерством экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области, их реализация ведётся в соответствии с запланированными сроками.

В цифрах

Общий объём средств в январе — июне 2020 года за счёт всех источников финансирования составил 40,6 млрд рублей, или 46% планового объёма: 7,3 млрд рублей — это федеральные средства; 20,8 млрд рублей — областной бюджет; 0,1 млрд рублей — местные бюджеты; 12,4 млрд рублей — внебюджетные источники.

Федеральные средства задействованы в 21 программе Кировской области в рамках участия в госпрограммах Российской Федерации.

Новая школа откроется 1 сентября

— Более половины совокупного объёма средств федерального и областного бюджетов (62%) приходится на государственные программы социальной направленности. Это «Развитие здравоохранения», «Развитие образования», «Создание новых мест в общеобразовательных организациях», «Развитие культуры», «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан», «Развитие физической культуры и спорта», — отметили в министерстве.

Например, завершено строительство школы на 1000 учащихся с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения в микрорайоне Чистые пруды города Кирова. В этом году ведётся оснащение школы. Первых учеников она примет уже 1 сентября.

Детские сады, квартиры, медицинская помощь

— В приоритете находится обеспечение прав детей на дошкольное образование. Для этого построено два детских сада, ведётся строительство ещё шести учреждений для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приобретены 74 квартиры. 46 молодых семьей Кировской области получили социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья. Оказана скорая специализированная медицинская помощь 182 гражданам, проживающим в труднодоступных районах области, — рассказали в региональном министерстве экономического развития и поддержки предпринимательства.

Кроме того, продолжается строительство бассейна в микрорайоне Вересники города Кирова и физкультурно-оздоровительного комплекса в Вятскополянском районе.

О дорогах в Кирове и области

В нормативное состояние в этом году будет приведено 137 км автодорог на региональной сети и в Кировской городской агломерации. В рамках развития дорожного хозяйства продолжается строительство участка Опарино — Альмеж автомобильной дороги Киров — Котлас — Архангельск протяжённостью 26,63 км.

Реализация этого проекта была возобновлена по инициативе губернатора Кировской области Игоря Васильева.

Как ранее отмечал председатель правительства Кировской области Александр Чурин, строительство участка Опарино — Альмеж необходимо для обеспечения транспортной связи северо-западных районов области — Подосиновского, Лузского и Опаринского — между собой и с областным центром, а в дальнейшем — для транзитного выхода в Архангельскую и Вологодскую области.

Фото Александра ПАПЫРИНА