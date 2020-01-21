Более ста мероприятий ждут жителей и гостей региона

Эти события привлекут внимание сотен и тысяч людей. В Кировской области составили календарь самых интересных туристических мероприятий года: от мотогонок на льду, «Колёсной феерии» до «Мосоловского разгуляя», фестиваля шляп и бала шахматной королевы. Скучать точно не придётся.

– В календарь включены более ста событий, которые будут интересны широкой аудитории. Он может быть хорошим подспорьем для туристов, которые приезжают в наш регион, а также для его жителей, которые хотят спланировать свой отдых практически в любой сезон, – пояснила министр спорта и молодёжной политики Кировской области Анна Альминова.

Календарь составляют ежегодно в областном Центре развития туризма. В него входят как известные, ставшие брендовыми события, так и новые проекты.

– Развитие событийного туризма – приоритетное и достаточно перспективное направление для нашего региона. Мы рады, что в районах области появляются новые мероприятия, связанные с туристическими событиями, достопримечательностями, – отметили в центре, на сайте которого и можно посмотреть календарь.

Что же ждёт жителей и гостей Кировской области?

В январе–марте предстоит серия зимних спортивных состязаний (мировое юношеское первенство по ледолазанию, чемпионат России по биатлону, финал Кубка России по мотогонкам на льду, зимний фестиваль ГТО, «Лыжня России», «Лёд надежды нашей» и другие), а также пройдут кинофестиваль «Встречи на Вятке», Алексеевская ярмарка.

В апреле в Кирове состоится открытие туристического сезона, которое предусматривает интерактивную выставку под открытым небом, бесплатные экскурсии по городу, ярмарку-продажу изделий народных художественных промыслов и т.д.

На лето запланированы «олимпийский сказочный день» со спортивными состязаниями и костюмированным забегом, фестиваль «Орловская ладья» с балом шахматных королевы и короля, фестиваль «Колёсная феерия», посвящённый мастеру-самоучке Леонтию Шамшуренкову, байк-рок-фестиваль «Взлётная полоса», фестиваль железа, песенные фестивали «Гринландия» и «Шар голубой», фестиваль шляп «Виват кино!».

Также внимание туристов, в том числе иностранных, привлекают яркие локальные мероприятия, передающие сельский колорит, такие, как фестивали «Истобенский огурец» и «Вятский лапоть», фестиваль фольклора, деревенских игр и забав «Мосоловский разгуляй», фестиваль колокольного звона «Арбажский Благовест», фестиваль «Дворянское гнездо». Кроме того, пройдут крестные ходы, национальные праздники. Отдельным событием станет празднование 450-летия посёлка Лальск, который получил статус «самой красивой деревни России».

Осенью состоятся такие крупные события, как фестиваль исторической реконструкции «Хлыновская застава», Васнецовский пленэр, марафон «Вятские холмы» и другие. Также запланированы сельскохозяйственные ярмарки, образовательные чтения, творческие конкурсы. Завершится 2020 год зимним фестивалем «Вятское новогодище» и ралли «Вятка».

Ожидается, что в 2020 году туристский поток составит не менее 300 тысяч человек, что вполне соответствует реальной картине: в 2019 году регион посетили около 319 тысяч туристов. Ежегодный прирост составляет 2-2,5 процента. «Это довольно хороший показатель, если учесть, что в Кировской области нет моря и гор, привлекающих туристов. Зато здесь проходит много мероприятий в сфере культуры, спорта, этноконфессиональных отношений. Именно они обеспечивают турпоток», – уточнили в Центре развития туризма.

Как ранее отмечал губернатор Кировской области Игорь Васильев, регион обладает разноплановым потенциалом для развития отрасли. Этому способствует стратегия развития туризма в РФ. Кировская область работает в соответствии с федеральным курсом развития внутреннего и въездного туризма. Это подтверждается тем, что кировские проекты вновь вошли в число призёров сразу трёх престижных российских премий. А по итогам VIII Национальной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards 2019 Кировская область вошла в десятку лучших регионов России.

Впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать об этом, улыбаются в центре. И предлагают открыть календарь и начать строить планы на отпуск.

Фото: vk.com/hlinovskaya_zastava