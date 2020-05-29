Более 2000 исследований и операций — на новой ангиографической системе

Для этих целей ещё в октябре 2019 года в Региональный сосудистый центр Кировской областной клинической больницы поступила новая ангиографическая система, которая позволяет выполнять целый спектр диагностических процедур и оперативных вмешательств на сердце. За это время на ней было проведено более 2100 исследований, из которых около 1000 — оперативные вмешательства.

СИСТЕМА. Новая ангиографическая система используется в широком спектре малоинвазивных эндоваскулярных диагностических процедур, в том числе c 3D-реконструкцией. Также на аппарате проводятся такие лечебные манипуляции, как ангиопластика и стентирование коронарных и сонных артерий, эмболизация внутримозговых аневризм, стентирование или ангиопластика центральных и периферических артерий при критической ишемии, эндоваскулярное лечение врождённых пороков сердца, диагностика и лечение сложных нарушений ритма сердца и другие.

НАЦПРОЕКТ. В 2020 году, как сообщает пресс-центр правительства региона, реализация нацпроекта «Здравоохранение» в рамках борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями будет продолжена.

— Общая сумма финансирования, направленного на реализацию мероприятий национального проекта «Здравоохранение» на территории Кировской области, в 2020 году составит 1,3 млрд рублей, — напомнил первый заместитель председателя правительства области Дмитрий Курдюмов. — Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, реализация мероприятий федеральных проектов в регионе продолжается.

ЧТО ЗАПЛАНИРОВАНО. В 2020 году радикальное обновление произойдёт в Центре кардиологии и неврологии и в Слободской ЦРБ. В эти медучреждения поступит 56 единиц медицинской техники, включая компьютерные томографы, современные УЗИ-аппараты и реабилитационное оборудование. По программе борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями компьютерный томограф будет закуплен в больницу скорой медицинской помощи, а до 2024 года их установят во всех первичных сосудистых центрах региона.

— Реализация национального проекта «Здравоохранение» на территории Кировской области несёт в себе колоссальные качественные изменения в системе оказания медициной помощи пациентам с инфарктами, инсультами и другими сосудистыми нарушениями. Наряду с расширением возможностей Регионального сосудистого центра на базе Кировской областной клинической больницы, последовательное оснащение современным оборудованием будет проведено в первичных сосудистых центрах, — отметил главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения Кировской области Александр Исаков. — Значительное внимание будет уделено не только вопросам диагностики и лечения, но и реабилитации пациентов. Такой комплексный подход медицинского сопровождения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями способствует снижению уровня инвалидизации и повышению продолжительности жизни граждан, что является ключевой целью национального проекта.

СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР. Напомним, в состав Регионального сосудистого центра входят отделение неотложной кардиологии, неврологическое отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии и отделение анестезиологии-реанимации для лечения больных с острым коронарным синдромом. Здесь получают специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь не только жители Кировской области, но и иногородние пациенты. В рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» сюда в конце 2019 года также поступил новый компьютерный томограф (на нём выполнено уже более 1800 исследований) и два новых современных аппарата УЗИ (выполнено более 4000 исследований).