Более 800 кировчан попросили кредитные каникулы

Гражданин, получивший кредитные каникулы, сохранит статус надёжного заёмщика, что может иметь важное значение при обращении за кредитом в будущем. Если вы решили воспользоваться кредитной паузой, то нужно учесть, что сделать это можно только до 30 сентября 2020 года. По каждому кредиту такая возможность даётся один раз.

Кто же имеет право претендовать на изменения условий кредитования? Граждане могут подать требование о предоставлении им льготного периода длительностью до полугода, если их доходы за месяц, предшествующий дате подачи заявления, снизились не менее чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году.

Обычно заявку на отсрочку подают люди, заразившиеся COVID-19, те, кто находится на карантине после возвращения из-за границы, в отпуске без сохранения заработной платы, а также потерявшие работу из-за коронавируса.

— С 20 марта по 22 апреля от жителей Кировской области поступило 822 заявления о предоставлении кредитных каникул. Рассмотрено 690 заявок, из них в 65% случаев банки приняли положительное решение, — сообщил управляющий Отделением Киров Волго-Вятского ГУ Банка России Сергей Крюков. — Чаще всего кредитные каникулы банки одобряли ипотечным заёмщикам (более 86% рассмотренных заявок). По потребительским кредитам удовлетворено 63% обращений, по автокредитам — 9%.

Однако 240 заявителей получили отказ в предоставлении кредитных каникул. Основная причина — превышение максимального размера займа, установленного правительством РФ. Напомним, что максимальный размер кредитов, по которым можно получить отсрочку, составляет: по кредитным картам — 100 тыс. рублей; по потребительским кредитам наличными — 250 тыс. рублей, если заёмщиком было физическое лицо, и 300 тыс. рублей — если индивидуальный предприниматель; по автокредитам — 600 тыс. рублей; по ипотеке лимиты зависят от региона: 4,5 млн рублей в Москве, 3 млн в Московской области, Санкт-Петербурге и Дальневосточном федеральном округе, 2 млн рублей в остальных регионах, в том числе в Кировской области.

Ещё один важный момент, о котором нужно знать, — во время каникул банк начисляет проценты по кредиту. Он рассчитает вам новую процентную ставку, которая будет действительна на время действия каникул. По кредитным картам, потребительским кредитам и автокредитам её размер должен быть определён в размере 2/3 от среднерыночной ставки по конкретному виду кредита, рассчитываемой Банком России. По ипотечному кредиту размер ставки сохраняется тот же, который указан в кредитном договоре.

Оплачивать набежавшие за время действия кредитных каникул проценты по кредитной карте можно равными долями в течение 24 месяцев после окончания льготного периода, по остальным кредитам (в том числе ипотечным) — после погашения основного долга. Таким образом, при стандартном шестимесячном сроке кредитных каникул долг заёмщика вырастет на 1/3 размера среднерыночной ставки по конкретному виду кредита, а по ипотеке — на половину размера ставки по договору займа. То есть совсем бесплатными каникулы не будут. Поэтому для заёмщиков выгодней при наличии возможности не пользоваться правом на льготу, а продолжать обслуживать кредит.

Как рассказал Егор Поспелов, исполнительный директор «Опоры России по Кировской области», ряд кировских предпринимателей также воспользовались возможностью получить кредитную паузу. «Заявки поданы, ждём ответа», — сообщил он.

Что делать, если сумма кредита больше максимально установленного размера? По данным Отделения Киров Волго-Вятского ГУ, в нынешней ситуации банки сами активно идут навстречу гражданам, реструктурируя кредиты по их заявлениям. Это может быть перенос срока платежа, снижение его размера и другие послабления. Банкам тоже невыгодно образование просроченной задолженности, поскольку тогда им необходимо увеличивать резервы и нести дополнительные расходы.