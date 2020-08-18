Больница им. Бехтерева: завершён ремонт детского отделения

На территории Кировской областной клинической психиатрической больницы им. академика В.М. Бехтерева провели масштабное благоустройство и озеленение участка. В детском отделении учреждения проведён ремонт: заменено покрытие пола и стен, отремонтированы санитарные комнаты, установлена новая сантехника. До конца текущего года планируется смонтировать пандусы, оформить входные группы тротуарной плиткой, завершить ремонт детских площадок.

Как напоминает пресс-центр регионального правительства, детское отделение больницы им. академика В.М. Бехтерева – единственное в Кировской области отделение, оказывающее специализированную комплексную помощь: психиатрическую, психотерапевтическую, логопедическую, психологическую – детям в возрасте от трёх до 15 лет. Отделение рассчитано на одновременное пребывание 90 несовершеннолетних. 60 коек из имеющихся предназначены для оказания помощи детям с речевой патологией: заиканием, моторной алалией, дислексией и другими заболеваниями.

Как рассказал главный врач Кировской областной клинической психиатрической больницы им. академика В.М. Бехтерева Игорь Набатов, в настоящее время учреждение активно готовится к 100-летнему юбилею. Благоустроена прилегающая территория, установлены малые архитектурные формы и цветники, аудиосистема с музыкальным сопровождением, заменено уличное освещение, проводится ремонт асфальтового покрытия пешеходных дорожек.

– Важным направлением нашей работы является создание для пациентов комфортной терапевтической среды, которая способствует их удобному пребыванию, эффективному лечению, усиливает социореабилитационный потенциал для пациента, его семьи и социально значимого окружения, – рассказал Игорь Набатов.

Все используемые в благоустройстве участка медицинского учреждения отдельные компоненты разработаны с учётом плана реабилитационной деятельности и отвечают единому замыслу организации. Маленькие пациенты и их родители с удовольствием отдыхают на прилегающей территории, любуются архитектурными композициями, ухаживают за овощами в теплицах.

Как отметил министр здравоохранения региона Андрей Черняев, в период активной борьбы с новой коронавирусной инфекцией психиатрическая больница стала одним из ключевых учреждений, развернув на своей базе инфекционный госпиталь. В этих условиях больница не прекращала оказание помощи профильным пациентам в полном объёме.