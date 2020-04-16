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Большинство кировчан хорошо знают этот парк, но при этом даже не догадываются, как он называется

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Первое наименование парку дала деревня Погудины, которая в 1925 году вошла в городскую черту. Поэтому позже, в 1964-м, когда началась закладка парка, его называли Погудинским. Лишь в июне 1968 года решением Кировского горисполкома парк получил официальное наименование «50-летия комсомола».

В ту пору областное и городское руководство решило построить в городе Кирове здание областного Дворца пионеров. Сказано — надо делать. Тогда же у комсомольцев ТЮЗа, завода «Красный инструментальщик» и локомотивного депо родилась идея создания Дворца юности, в котором в совместной творческой деятельности педагогов и детей не были бы забыты боевые подвиги наших земляков, отдавших свои жизни за победу в Великой Отечественной войне.

Проект дворца-памятника воинам-кировчанам, павшим в Великой Отечественной войне, разработали в мае 1967-го московские архитекторы К.Д. Френкель, А.В. Щеглов и А.И. Колесников. Место для строительства было определено в центре Погудинского парка. Стройка была объявлена народной, каждый кировчанин помогал в силу своих возможностей: люди жертвовали деньги, молодёжь работала на субботниках и воскресниках, предприятия области выполняли задания по изготовлению того или иного необходимого оборудования:

Во время строительства предполагалось, что на территории парка будет располагаться целый детский комплекс: дворец пионеров с мемориальным залом, открытый стадион со спортивными сооружениями и даже гостиница. Однако недостаточное финансирование внесло свои коррективы. Стадион и гостиница так и не появились.

Сегодня парк разделен на рекреационные зоны с аллеями, где деревья сажали и сами пионеры, и ветераны, и заслуженные педагоги, мемориальную зону с курганами Славы и памятниками и площадки с дорожками, где можно кататься на велосипедах, самокатах, роликах и т.д.

Большинство кировчан хорошо знают этот парк, но при этом даже не догадываются, как он называется

Несколько лет тому назад горожан взволновал факт постройки в парковой зоне крытого спортивного комплекса. Строительство приостанавливали, но в итоге довели таки до конца. Запуск объекта стал поводом для обсуждения возможности возвращения к первоначальному проекту — созданию в парке ещё и стадиона. Пусть даже это и повлечёт за собой сокращение зелёной зоны. Впрочем, говоря о зелёной зоне, стоит отметить: с момента прежних больших посадок минуло 55 лет, за которые новых деревьев здесь практически не высаживали.

Анатолий Хохлов

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