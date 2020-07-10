Большое подспорье для детей и родителей

Свыше 160 тысяч семей Кировской области получили в июле единовременную выплату на детей до 16 лет.

Выплата в размере 10 тысяч рублей предоставляется по линии ПФР по инициативе Президента России Владимира Путина. Как отмечает пресс-центр правительства региона, единовременная выплата дополнительно предоставляется к ежемесячной выплате 5 тысяч рублей на детей до 3 лет (родившим или усыновившим первого ребёнка с 01.04.2017 по 01.01.2020) или единовременной выплате 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет (родившимся в период с 11.05.2004 по 30.06.2017).

Беззаявительный характер

Согласно Указу Президента, выплата осуществляется Пенсионным фондом РФ на основании имеющихся в его распоряжении документов и сведений без подачи такими гражданами заявлений. Дополнительная единовременная выплата предоставляется на каждого ребёнка до 16 лет.

По словам главы региона Игоря Васильева, новые меры поддержки семей с детьми в период карантинных мероприятий, инициированные президентом Владимиром Путиным, стали беспрецедентными.

— Многие семьи из-за ситуации с коронавирусом оказались в непростой ситуации, поэтому дополнительная поддержка стала большим подспорьем для родителей и детей, — отметил губернатор.

В первые дни июля дополнительную выплату в размере 10 тысяч рублей уже получили 164 тысячи семей на общую сумму более 2 млрд рублей. Как пояснили в отделении Пенсионного фонда РФ по Кировской области, особенностью новой выплаты является то, что за ней не нужно никуда обращаться, поскольку Пенсионный фонд беззаявительно оформляет и перечисляет средства на основе уже имеющихся сведений о гражданах.

На принятие решения — пять рабочих дней

Те семьи, которые пока не обратились за указанными выплатами, получат дополнительные 10 тысяч рублей после того, как подадут заявления о выплате на детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет. Решение о выплате принимается в течение пяти рабочих дней.

Кстати, на сегодняшний день, начиная с апреля, выплаты на детей до 16 лет, предоставляемые по линии Пенсионного фонда РФ, перечислены родителям на общую сумму более 4,1 млрд рублей.

Если заявление на вышеуказанные выплаты ещё не оформлено, то его можно подать до 1 октября этого года, воспользовавшись Единым порталом госуслуг, или по предварительной записи в территориальном органе Пенсионного фонда РФ по месту жительства, месту пребывания или месту фактического проживания, а также в территориальных отделах МФЦ. Семье никакие документы предоставлять не нужно.

Предоставление документов не требуется

Органами социальной защиты населения региона также продолжаются перечисления ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Выплата в размере 5 230 рублей 50 копеек предоставляется на каждого ребёнка независимо от очерёдности рождения детей.

На сегодня выплаты перечислены родителям более чем 20 тысяч детей. Так, в июле семья сразу получит 36 613 рублей 50 копеек. Если в такой семье несколько детей в возрасте от трёх до семи лет включительно, то выплата будет назначена на каждого ребёнка. Предварительно рассчитать доходы для получения выплаты можно на Едином портале госуслуг.

Представление документов для назначения выплаты не требуется, органы социальной защиты населения запрашивают необходимые сведения самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия.

— Граждане одновременно начали подавать заявления на выплату, и органам социальной защиты населения в мае — начале июня поступало до 4 тысяч заявлений в день. Специалисты ежедневно рассматривают порядка тысячи заявлений, направляют множество запросов в различные ведомства, — пояснила министр социального развития региона Ольга Шулятьева. — Законодательством установлено принятие решения до 20 рабочих дней. Могу точно сказать, что при принятии положительного решения выплату получат все семьи, имеющие на неё право.

В ведомстве также сообщили, что на предоставление ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно уже израсходовано свыше 700 млн рублей. Всего на предоставление данной выплаты в этом году Кировской области предусмотрено более 1,5 млрд рублей.

Как отметил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, за последние месяцы на поддержку семей с детьми, проживающих в регионе, направлено более 5 млрд рублей.