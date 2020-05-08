Большую часть жизни прожил в городах, но остался приверженцем деревни

Два года назад, в июле 2018-го, не стало Николая Павловича Сластникова - замечательного самобытного вятского поэта. А нынче, в майские праздники, ему бы исполнилось 65 лет. Всего 65 - ещё творить и творить...

Большую часть жизни Николай Павлович отдал Кирово-Чепецку как писатель и журналист. Его книги, поэтические сборники читают и перечитывают; его стихи звучат на конкурсах чтецов городского и областного масштаба. Сластникова помнят как кирово-чепчане, так и жители области, областного центра, с которыми Николай общался на творческих встречах. Он оставил значимый творческий след в деятельности городского литературного клуба «Поиск» — более 15 лет Николай Павлович был его душой и руководителем. Четверть века отдал он журналистской деятельности. Его статьи рассказывали о разных людях: от руководителей до простых тружеников, от бабушек-пенсионерок до известных деятелей культуры, спорта, производства: Незадолго до своего ухода Николай Павлович собрал свои газетные публикации и издал их двумя книгами, благодаря чему Кирово-Чепецк, городские библиотеки, музеи, читатели имеют возможность в любое время вспомнить в лицах о славной истории города.

Вместе с тем всю душу отдавал Николай и писательской деятельности. Выйдя из простой вятской крестьянской семьи, он, можно сказать, сам «сделал» свою жизнь. В начале учащийся ПТУ, затем — токарь на заводе «Красное Сормово», вальщик леса, потом армия, ещё раз — производство (электрик-монтажник), и всё-таки его прибило к берегу, к которому он стремился с отрочества — к стихосложению. Желание выразить свои чувства и мысли поэтическим словом владело им с юношеских лет. Это заложенное природой стремление он целенаправленно начал развивать в 1970-х. Сначала самостоятельно — в кирово-чепецком литературном клубе «Поиск» (тогда же появились первые публикации), затем поступил в Литературный институт имени А.М. Горького.

Сластников автор 15 сборников стихов и прозы, в том числе четырёх книг для детей. Некоторые стихи Николая переведены на болгарский язык и включены в антологию «Руски поеты на мой глас» (переводчик Тихомир Йорданов). Активно Николай Павлович публиковался в последние годы и на сайте Союза писателей России.

Николай пользовался авторитетом и уважением собратьев по перу, продолжительное время был членом творческого совета Кировской писательской организации, отмечен литературными премиями областного и российского масштабов. Известный российский поэт Светлана Сырнева так отозвалась на его сборник «Однажды в осеннем лесу»: «…В нём гуманность стихов и очерков, любовь к человеку, ко всему живому, сострадание. Это ведь и есть суть литературы, для того она и существует».

Николай Сластников — продолжатель традиций русской реалистической поэзии, сочетающей лирические стихи, произведения гражданского звучания и философские размышления. При этом основная тема творчества поэта — судьба российской деревни, русского народа. В автобиографии он подчеркнул: «Несмотря на то, что большую часть жизни провёл в городах, остаюсь приверженцем деревни. Она для меня как часть природы, то есть естественна, отсюда к ней и любовь, и жалость, отсюда — и большинство стихотворений…»

Евгений ЖУЙКОВ

Р.S. Город Кирово-Чепецк заслуженно отметил память своего земляка — в конце прошлого года решением городской думы дом, в котором более четверти века жил и трудился Николай Павлович Сластников, был отмечен памятной доской с портретом поэта. Решается вопрос об издании сборника его стихов в антологии вятской литературы.