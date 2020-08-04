Будущая школа на Менделеева, 1: 400 школьников, 15 классов

В 2021 году в городе Кирове состоится открытие ещё одной общеобразовательной школы. Такое решение принято по результатам выездного совещания. Перспективы развития района и удовлетворение потребности в образовательных организациях обсудили первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов, министр образования Ольга Рысева и глава администрации города Кирова Дмитрий Осипов.

Новые учебные места для района Красной горки

Этим летом в здании бывшего техникума начались работы по капитальному ремонту. Принято решение, что уже в следующем году там откроется общеобразовательная школа с начальными классами. В департаменте образования города Кирова пояснили, что в районе Красной горки существует высокая потребность в создании дополнительных мест, особенно в начальном звене. Ещё одно здание позволит разгрузить сразу несколько школ – №№ 47, 4 и 42.

Дмитрий Курдюмов осмотрел трёхэтажное здание, в котором, по предварительным подсчётам, можно будет открыть 15 классов. В просторных помещениях можно комфортно организовать учебный процесс для 400 школьников. Поскольку здесь изначально была расположена образовательная организация, помещения не требуется серьёзно перепланировать под требования, предъявляемые к общеобразовательным организациям. Есть вся необходимая инфраструктура – спортивный и актовый залы, столовая.

– До 2024–2025 годов городу потребуются дополнительные места в школах, особенно для первоклассников. В рамках национального проекта «Образование» мы строим школы, но президент России Владимир Путин отметил, что нужно использовать все имеющиеся возможности, и мы это делаем, – подчеркнул первый зампред. – Ещё в прошлом году в ходе подготовки к Госсовету обсуждалось, что в рамках национального проекта «Образование» необходимо предусмотреть возможность капитально ремонтировать имеющиеся имущественные комплексы. Наше мнение разделяют и другие субъекты. Высока потребность не только в строительстве, но и в типовой современной модернизации имеющегося имущественного комплекса общеобразовательных организаций. Здание на Менделеева, 1 – яркий пример такой работы.

Первый звонок – 1 сентября 2021­го

В этом году будет проведён ремонт самого здания, выполнят внутренние отделочные работы. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделено 66,4 млн рублей. Благоустройство прилегающей территории и строительство необходимой инфраструктуры планируют провести совместно с администрацией г. Кирова.

– Планируем, что новое здание станет филиалом рядом расположенной школы № 42 и примет учащихся уже 1 сентября 2021 года. Сегодня с администрацией города планируем благоустройство прилегающей территории, подъездные пути. Смотрим, какие подготовительные мероприятия по благоустройству территории можно сделать в этом году. Это создание на большой территории плоскостных сооружений, спортивных площадок, удобной инфраструктуры для перемещения между двумя зданиями преподавателей и школьников, – подчеркнул Дмитрий Курдюмов.

Таким образом, работа по созданию дополнительных мест в общеобразовательных организациях на территории региона будет реализована не только за счёт строительства новых школ, но и в рамках использования имеющегося имущественного комплекса. С учётом демографической ситуации в регионе в ближайшие годы в школах Кирова и районах области будет расти количество первоклассников, поэтому работа по созданию новых мест в школах и строительству новых объектов будет продолжена.

Соответствующая заявка от правительства Кировской области направлена в Министерство просвещения РФ. Этот вопрос находится на личном контроле главы региона Игоря Васильева.

Фото Александра ПАПЫРИНА