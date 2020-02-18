Будущим студентам – о потенциале отрасли и цифровых инновациях

В Вятской сельскохозяйственной академии прошёл День открытых дверей. С возможностями вуза познакомились более ста человек.

Государственная сельскохозяйственная академия в г. Кирове открыла свои двери для будущих студентов. Школьники смогли познакомиться с преподавателями и учебными классами, цифровыми инновационными лабораториями, попробовать свои силы в профессиональных викторинах, посетить музеи вуза, пообщаться со студентами академии в неформальной обстановке. Будущих абитуриентов и их родителей приветствовал губернатор региона Игорь Васильев, который возглавляет Попечительский совет ВятГСХА.

– Отрадно видеть, что ярмарка вакансий, которую сегодня организовали наши сельхозпредприятия, имеет большой успех среди абитуриентов. Благодарю вас за то, что выбираете кировское образование и профессии, которые способны накормить страну и прославить работу на селе, – обратился к присутствовавшим губернатор.

Особенностью Дня открытых дверей – 2020 стала площадка, организованная руководителями хозяйств региона. Будущие студенты смогли оценить потенциал отрасли, технику и цифровые инновации, которые сегодня доступны аграриям всего мира.

«Технологии – лишь часть успеха»

– В нашем регионе есть всё, что создано для агропромышленного комплекса: коров доят роботы, поля обрабатывают высокотехнологичные машины, строго контролируются все ветеринарные требования, – подчеркнул глава отрасли, зампред правительства Алексей Котлячков. – Но технологии – это лишь часть успеха, за ними стоят грамотные специалисты, руководители, и большая их часть – выпускники этого вуза.

Сегодня академия востребована не только среди российских школьников, за качественным агрообразованием едут в Киров и из других стран.

– Я учусь на третьем курсе агрономического факультета, за этой отраслью будущее во всём мире, – рассказал губернатору студент сельхозакадемии из Конго. – Непременно посоветую всем приезжать сюда за знаниями, когда вернусь домой.

Гордость кировского АПК

Однако, по словам ректора вуза Елены Симбирских, не обязательно уезжать из региона, чтобы найти высокооплачиваемую работу. Гордость кировского АПК – возможности, которые открываются для выпускников сельхозотрасли.

– Наш вуз поддерживают более 200 предприятий области – потенциальных работодателей. Сегодня студенты трудоустраиваются уже на втором курсе, осваивают современные технологии, внедряемые в производство, идут в ногу с развитием отрасли, а уровень заработной платы специалистов АПК – один из самых высоких в регионе.

Кроме того, как сообщает пресс-центр правительства региона, более 30 успешных хозяйств сегодня готовы принять к себе будущих специалистов, заключив с ними договор о целевом обучении уже с 2020 года. В большинстве сельхозпредприятий региона руководство решает жилищный вопрос сотрудников, активно работодатели поддерживают и другие социальные аспекты жизни работников.