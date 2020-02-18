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Будущим студентам – о потенциале отрасли и цифровых инновациях

В Вятской сельскохозяйственной академии прошёл День открытых дверей. С возможностями вуза познакомились более ста человек.

Ирина Макарова Власть, Слайдер

Государственная сельскохозяйственная академия в г. Кирове открыла свои двери для будущих студентов. Школьники смогли познакомиться с преподавателями и учебными классами, цифровыми инновационными лабораториями, попробовать свои силы в профессиональных викторинах, посетить музеи вуза, пообщаться со студентами академии в неформальной обстановке. Будущих абитуриентов и их родителей приветствовал губернатор региона Игорь Васильев, который возглавляет Попечительский совет ВятГСХА.

– Отрадно видеть, что ярмарка вакансий, которую сегодня организовали наши сельхозпредприятия, имеет большой успех среди абитуриентов. Благодарю вас за то, что выбираете кировское образование и профессии, которые способны накормить страну и прославить работу на селе, – обратился к присутствовавшим губернатор.

Особенностью Дня открытых дверей – 2020 стала площадка, организованная руководителями хозяйств региона. Будущие студенты смогли оценить потенциал отрасли, технику и цифровые инновации, которые сегодня доступны аграриям всего мира.

«Технологии – лишь часть успеха»

– В нашем регионе есть всё, что создано для агропромышленного комплекса: коров доят роботы, поля обрабатывают высокотехнологичные машины, строго контролируются все ветеринарные требования, – подчеркнул глава отрасли, зампред правительства Алексей Котлячков. – Но технологии – это лишь часть успеха, за ними стоят грамотные специалисты, руководители, и большая их часть – выпускники этого вуза.

Сегодня академия востребована не только среди российских школьников, за качественным агрообразованием едут в Киров и из других стран.

– Я учусь на третьем курсе агрономического факультета, за этой отраслью будущее во всём мире, – рассказал губернатору студент сельхозакадемии из Конго. – Непременно посоветую всем приезжать сюда за знаниями, когда вернусь домой.

Будущим студентам – о потенциале отрасли и цифровых инновациях

Гордость кировского АПК

Однако, по словам ректора вуза Елены Симбирских, не обязательно уезжать из региона, чтобы найти высокооплачиваемую работу. Гордость кировского АПК – возможности, которые открываются для выпускников сельхозотрасли.

– Наш вуз поддерживают более 200 предприятий области – потенциальных работодателей. Сегодня студенты трудоустраиваются уже на втором курсе, осваивают современные технологии, внедряемые в производство, идут в ногу с развитием отрасли, а уровень заработной платы специалистов АПК – один из самых высоких в регионе.

Кроме того, как сообщает пресс-центр правительства региона, более 30 успешных хозяйств сегодня готовы принять к себе будущих специалистов, заключив с ними договор о целевом обучении уже с 2020 года. В большинстве сельхозпредприятий региона руководство решает жилищный вопрос сотрудников, активно работодатели поддерживают и другие социальные аспекты жизни работников.

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Ирина Макарова

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