Бумажные трудовые книжки станут электронными

До 1 июля 2020 года работодатели должны будут проинформировать каждого работника в письменной форме о возможности сделать выбор: оставить бумажную трудовую книжку или перейти на её электронный формат. В свою очередь работникам предстоит до 31 декабря 2020 года определиться со своим решением и подать письменное заявление работодателю. Об этих изменениях в трудовом законодательстве сообщает сайт Роструда.

Как пояснили в Федеральной службе по труду и занятости, электронная трудовая книжка – это новый формат защиты трудовых прав, который предлагает государство. Благодаря ему, в частности, «гражданин сможет онлайн следить за тем, каким образом соблюдаются его трудовые права», цитирует представителя Роструда «Парламентская газета». Издание приводит также мнение председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, который считает, что «сохранность данных на электронных трудовых книжках выше, чем на бумажных, которые могут быть утрачены».

С федеральными экспертами солидарны в государственной инспекции труда в Кировской области.

– Преимуществами при ведении электронных трудовых книжек для работника будет являться сохранность персональных данных в информационной системе ПФР и возможность работника в любое время ознакомиться с его сведениями о трудовой деятельности, – говорит Александр Бердинских, руководитель Гострудинспекции – главный государственный инспектор труда в Кировской области. – Также это влечёт снижение издержек работника и работодателя при трудоустройстве за счёт удобства и скорости получения информации. Кроме того, возникают дополнительные возможности трудоустройства для удалённых работников за счёт простоты взаимодействия с работодателем.

Ещё одним плюсом нововведения станет то, что при обращении гражданина за государственными и муниципальными услугами он освобождается от обязанности предоставлять сведения о трудовой деятельности.

Впрочем, пока нет однозначного ответа на вопрос, готовы ли работодатели в Кировской области к переходу на электронные трудовые книжки. В инспекции намерены продолжать разъяснительную работу и контролировать соблюдение требований трудового законодательства.

До конца 2020 года каждый работник должен подать работодателю письменное заявление, в котором укажет, должен ли тот вести его бумажную трудовую книжку или перейти на её электронную версию. Если сотрудник выберет последнюю, то бумажную книжку ему вернут. Ну а если он не сможет сделать выбор или по какой-то причине не сообщит о своём решении, то работодатель продолжит вести его бумажную трудовую книжку.

Стоит отметить, что Федерация независимых профсоюзов России высказала опасения относительно полного перехода на электронные трудовые книжки. С её точки зрения, хранение информации о трудовой деятельности россиян исключительно в цифровом виде может привести к утере данных, что в свою очередь скажется на начислении пенсий и иных социальных выплат, сообщает центральная профсоюзная газета «Солидарность».

– Пока не будет безопасности, мы не уйдём никуда, в том числе и в электронном документообороте по трудовым отношениям. Если система будет нормально работать, то стремление граждан иметь бумажную трудовую книжку отомрёт само, – отметил председатель ФНПР Михаил Шмаков.

Своя позиция и у председателя Федерации профсоюзных организаций Кировской области Романа Береснева:

– Мы живём в век цифровизации, и поэтому трудовые отношения также предлагается перевести в электронный вид. Для взаимодействия работодателя и работника это удобно, так как всегда можно посмотреть необходимые данные. Сложнее, как представляется, придётся в ситуации несогласия позиций работника и работодателя. Здесь сторонам придётся доказывать свои позиции в органе, рассматривающем трудовой спор. Кроме того, потребуются действия работодателей, направленные на внедрение в системы ПФР. Это станет дополнительным фактором для распространения деятельности без оформления трудовых отношений и, соответственно, может повлечь нарушения трудовых прав. Пока не получим позитивную для работников судебную практику, эти вопросы будут сохраняться.

Впрочем, граждане, впервые поступившие на работу с 2021 года, сразу получат электронные трудовые книжки.