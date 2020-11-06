Было 54, станет 40: в регионе сократили число депутатов ОЗС

Октябрьское пленарное заседание Законодательного собрания Кировской области точно войдёт в историю парламентаризма на Вятке: впервые оно состоялось в онлайн-формате. Обсуждать и принимать решения пришлось – из-за эпидемической обстановки – в режиме видео-конференц-связи.
Технология ВКС, как позже отметил председатель Законодательного собрания Владимир Бакин, не подвела – позволила обеспечить волеизъявление каждого депутата.
– Все желающие могли выступить. И они выступили, – прокомментировал Владимир Гаврилович. – Процесс голосования также был видимым: депутата выводили на экран, он выражал свой голос, всё фиксировалось.
Несмотря на онлайн-специфику (она требует больше времени на проведение голосования по любому из вопросов), вятские парламентарии рассмотрели шесть законопроектов и приняли два постановления. Один из документов в последние дни обсуждался особенно активно.
Речь – об инициативе сокращения числа депутатов ОЗС с 54 до 40 человек.
Впервые о ней заговорили летом. В сентябре-октябре тема получила широкое обсуждение. В её поддержку высказались общественники, известные жители региона, включая бывших председателей ОЗС разных лет.
В чём суть изменения?
Сокращение числа народных избранников произойдёт за счёт уменьшения количества мест по партийным спискам. Сейчас их 27, а станет 13. В инициативе учтены нормы федерального избирательного законодательства, а также опыт соседних регионов, где ранее уже прошли аналогичные процессы.
Инициативу представил Роман Титов, заместитель председателя ОЗС и один из авторов проекта. По его словам, изменения должны дать не один, а сразу несколько положительных эффектов.
Во-первых, по словам Романа Альбертовича, изменения мобилизуют на одномандатные округа наиболее активных и эффективно работающих кандидатов. Во-вторых, сокращение «ограничит влияние партийной номенклатуры». Так что, конкурировать будут личности, а не партии.
При этом, что особенно важно, не придётся проводить перекройку округов и менять норму представительства территорий.
Причины, чтобы быть «за»
Впрочем, самое главное, пожалуй, то, что теперь будут более точно учтены нормы действующего российского законодательства. В соответствии с ними число народных избранников в региональных парламентах при численности избирателей от 1 млн до 2 млн человек должно быть не меньше 35, но и не больше 90 депутатов.
Вполне логично, что Кировская область, где проживает 1,049 млн граждан, имеющих право голоса, должна быть ближе к минимальному (т.е. 35) числу депутатов, обозначенному в федеральном законе.
Подтверждение тому – опыт регионов-соседей. Например, в Нижегородской области с её 3 млн жителей в парламенте работают 50 народных избранников, а в Оренбургской с 2-миллионным населением – 47 депутатов.
Ещё один аргумент в пользу меньшего числа депутатского корпуса – возможность организовать более чёткую работу ОЗС.
– Мобильная, сжатая структура регионального парламента позволит существенно изменить принципы функционирования рабочих органов Законодательного собрания для депутатов седьмого и последующих созывов, – отметил Роман Титов. – Сегодня комитеты собираются раз в месяц, в том числе из-за проблем с формированием кворума, без которого решения не принять. Новая структура позволит комитету собираться несколько раз в месяц без привязки к сессиям, меньшая численность комитета позволит легче собирать кворум, более оперативно обсуждать текущие вопросы.
Кто не согласен?
Инициатива вызвала неоднозначную реакцию у представителей оппозиционных партий. Свою точку зрения по законопроекту многие выразили ещё в ходе заседания комитета по законодательству и местному самоуправлению, который также прошёл в режиме видеоконференцсвязи.
Например, зампред ОЗС Владимир Костин предложил провести сокращение корпуса по-иному, нежели в проекте, принципу. Сделать 50 на 50: оставить 20 депутатов от партий и 20 одномандатников. Впрочем, идея не нашла поддержки у других членов комитета.
В ходе пленарного заседания часть представителей оппозиции отказалась от голосования по данным законопроектам. Одним из аргументов было то, что «подобные решения не должны приниматься в ходе заседания в режиме ВКС».
Впрочем, с подобной постановкой вопроса многие не согласны.
– Считаю, что нет никакой проблемы с легитимностью, когда мы рассматриваем важные вопросы в режиме видео-конференц-связи, – считает депутат Валерий Басюк. – Одинаково легитимно рассматривать вопрос как в очном заседании, так и в режиме ВКС, когда мы друг друга видим и слышим, нормально происходит наше общение.
Изменения вступят в силу в седьмом созыве
Итог голосования на пленарном заседании ОЗС: решение о сокращении числа депутатов принято. Оно закреплено изменениями в Устав Кировской области, в региональные законы «О Законодательном Собрании Кировской области» и «О выборах депутатов Законодательного Собрания Кировской области». Количественный состав ОЗС уже следующего, седьмого, созыва будет составлять 40 депутатов.
Комментируя итоги пленарного заседания, председатель ОЗС Владимир Бакин ещё раз особо подчеркнул:
– 27 избирательных округов сохраняются, сокращается только списочный состав – с 27 до 13.
Также Владимир Гаврилович отметил, что, несмотря на то, что по поводу предложения высказывались неоднозначные мнения, законопроекты поддержали не только представители парламентского большинства, но и отдельные члены оппозиционных фракций.
Какие темы ещё обсуждались на ОЗС
- Большинством голосов депутаты поддержали внесение изменений в законы области о бюджетном процессе и межбюджетных отношениях – продлили действие «налоговых каникул» для вновь зарегистрированных предпринимателей до 31 декабря 2023 года. Кстати, теперь этой льготой может воспользоваться и гостиничный бизнес.
- Получило поддержку и введение новой государственной должности – заместитель председателя комитета по промышленности, энергетике, жилищно-коммунальному и лесному комплексам, строительству, транспорту и связи. По решению депутатов её займёт Леонид Сандалов. Его задача – усилить контрольные функции комитета, включая и контроль за реализацией профильных национальных проектов.
Точка зрения
Насими НАЗАРОВ, зампред исполнительного комитета Кировского реготделения Ассоциации юристов России:
– Считаю принятое депутатами решение верным и давно назревшим. Инициатива прошла широкое общественное обсуждение и получила практически единогласную поддержку на профильном заседании комиссии Общественной палаты Кировской области. Важно, что, согласно принятому закону, сократится так называемая «партийная» половина ОЗС. То есть незыблемыми остаются права избирателей, которые непосредственно будут выбирать большую часть депутатского корпуса. Кроме того, важно смотреть на положительные практики. Сегодня большое количество регионов-лидеров в рейтинге социально-экономического благополучия населения формируют региональные законодательные органы численностью менее 45-50 человек, при том, что численность населения таких регионов выше, чем в Кировской области.