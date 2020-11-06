Было 54, станет 40: в регионе сократили число депутатов ОЗС

Октябрьское пленарное заседание Законодательного собрания Кировской области точно войдёт в историю парламентаризма на Вятке: впервые оно состоялось в онлайн-формате. Обсуждать и принимать решения пришлось – из-за эпидемической обстановки – в режиме видео-конференц-связи.

Технология ВКС, как позже отметил председатель Законодательного собрания Владимир Бакин, не подвела – позволила обеспечить волеизъявление каждого депутата.

– Все желающие могли выступить. И они выступили, – прокомментировал Владимир Гаврилович. – Процесс голосования также был видимым: депутата выводили на экран, он выражал свой голос, всё фиксировалось.

Несмотря на онлайн-специфику (она требует больше времени на проведение голосования по любому из вопросов), вятские парламентарии рассмотрели шесть законопроектов и приняли два постановления. Один из документов в последние дни обсуждался особенно активно.

Речь – об инициативе сокращения числа депутатов ОЗС с 54 до 40 человек.

Впервые о ней заговорили летом. В сентябре-октябре тема получила широкое обсуждение. В её поддержку высказались общественники, известные жители региона, включая бывших председателей ОЗС разных лет.

В чём суть изменения?

Сокращение числа народных избранников произойдёт за счёт уменьшения количества мест по партийным спискам. Сейчас их 27, а станет 13. В инициативе учтены нормы федерального избирательного законодательства, а также опыт соседних регионов, где ранее уже прошли аналогичные процессы.

Инициативу представил Роман Титов, заместитель председателя ОЗС и один из авторов проекта. По его словам, изменения должны дать не один, а сразу несколько положительных эффектов.

Во-первых, по словам Романа Альбертовича, изменения мобилизуют на одномандатные округа наиболее активных и эффективно работающих кандидатов. Во-вторых, сокращение «ограничит влияние партийной номенклатуры». Так что, конкурировать будут личности, а не партии.

При этом, что особенно важно, не придётся проводить перекройку округов и менять норму представительства территорий.

Причины, чтобы быть «за»

Впрочем, самое главное, пожалуй, то, что теперь будут более точно учтены нормы действующего российского законодательства. В соответствии с ними число народных избранников в региональных парламентах при численности избирателей от 1 млн до 2 млн человек должно быть не меньше 35, но и не больше 90 депутатов.

Вполне логично, что Кировская область, где проживает 1,049 млн граждан, имеющих право голоса, должна быть ближе к минимальному (т.е. 35) числу депутатов, обозначенному в федеральном законе.

Подтверждение тому – опыт регионов-соседей. Например, в Нижегородской области с её 3 млн жителей в парламенте работают 50 народных избранников, а в Оренбургской с 2-миллионным населением – 47 депутатов.

Ещё один аргумент в пользу меньшего числа депутатского корпуса – возможность организовать более чёткую работу ОЗС.

– Мобильная, сжатая структура регионального парламента позволит существенно изменить принципы функционирования рабочих органов Законодательного собрания для депутатов седьмого и последующих созывов, – отметил Роман Титов. – Сегодня комитеты собираются раз в месяц, в том числе из-за проблем с формированием кворума, без которого решения не принять. Новая структура позволит комитету собираться несколько раз в месяц без привязки к сессиям, меньшая численность комитета позволит легче собирать кворум, более оперативно обсуждать текущие вопросы.

Кто не согласен?

Инициатива вызвала неоднозначную реакцию у представителей оппозиционных партий. Свою точку зрения по законопроекту многие выразили ещё в ходе заседания комитета по законодательству и местному самоуправлению, который также прошёл в режиме видеоконференцсвязи.

Например, зампред ОЗС Владимир Костин предложил провести сокращение корпуса по-иному, нежели в проекте, принципу. Сделать 50 на 50: оставить 20 депутатов от партий и 20 одномандатников. Впрочем, идея не нашла поддержки у других членов комитета.

В ходе пленарного заседания часть представителей оппозиции отказалась от голосования по данным законопроектам. Одним из аргументов было то, что «подобные решения не должны приниматься в ходе заседания в режиме ВКС».

Впрочем, с подобной постановкой вопроса многие не согласны.

– Считаю, что нет никакой проблемы с легитимностью, когда мы рассматриваем важные вопросы в режиме видео-конференц-связи, – считает депутат Валерий Басюк. – Одинаково легитимно рассматривать вопрос как в очном заседании, так и в режиме ВКС, когда мы друг друга видим и слышим, нормально происходит наше общение.

Изменения вступят в силу в седьмом созыве

Итог голосования на пленарном заседании ОЗС: решение о сокращении числа депутатов принято. Оно закреплено изменениями в Устав Кировской области, в региональные законы «О Законодательном Собрании Кировской области» и «О выборах депутатов Законодательного Собрания Кировской области». Количественный состав ОЗС уже следующего, седьмого, созыва будет составлять 40 депутатов.

Комментируя итоги пленарного заседания, председатель ОЗС Владимир Бакин ещё раз особо подчеркнул:

– 27 избирательных округов сохраняются, сокращается только списочный состав – с 27 до 13.

Также Владимир Гаврилович отметил, что, несмотря на то, что по поводу предложения высказывались неоднозначные мнения, законопроекты поддержали не только представители парламентского большинства, но и отдельные члены оппозиционных фракций.

Какие темы ещё обсуждались на ОЗС

Большинством голосов депутаты поддержали внесение изменений в законы области о бюджетном процессе и межбюджетных отношениях – продлили действие «налоговых каникул» для вновь зарегистрированных предпринимателей до 31 декабря 2023 года. Кстати, теперь этой льготой может воспользоваться и гостиничный бизнес.

Получило поддержку и введение новой государственной должности – заместитель председателя комитета по промышленности, энергетике, жилищно-коммунальному и лесному комплексам, строительству, транспорту и связи. По решению депутатов её займёт Леонид Сандалов. Его задача – усилить контрольные функции комитета, включая и контроль за реализацией профильных национальных проектов.

Точка зрения

Насими НАЗАРОВ, зампред исполнительного комитета Кировского реготделения Ассоциации юристов России: