Вакцина от COVID-19: «Это в наших национальных интересах»

Редакция «КП» интересуется мнением известных кировчан о том, что наш областной центр стал местом проведения важного исследования для всей страны.
«Защитить население от эпидемии»
Доктор исторических наук, руководитель Центра регионоведения областной научной библиотеки имени А. Герцена Михаил СУДОВИКОВ:
– К исследованиям у нас вакцины против коронавируса отношусь положительно. В Кирове уже накоплен опыт борьбы с этим недугом. Понимаю, что нужно как можно быстрее защитить население от эпидемии, это в наших национальных интересах. Исследование проводят специалисты, и этот факт важен. Хочется верить, что вакцина поможет кировчанам смело смотреть в будущее.
«Кировские учреждения оснащены всем необходимым для испытаний»
Полковник юстиции в отставке, заслуженный юрист Российской Федерации, заместитель председателя Комиссии по вопросам помилования на территории Кировской области Виталий МАНЫЛОВ:
– Я очень доволен тем, что наш Киров вошёл в когорту трёх городов Российской Федерации, где проводятся испытания новой вакцины против коронавируса. В Кирове имеются соответствующие учреждения, которые оснащены всем необходимым для проведения испытаний. Надеюсь, что всё будет замечательно и мы, кировчане, также в первой тройке городов пройдём вакцинацию.