Вакцина от COVID-19: «Это в наших национальных интересах»

В Кирове продолжается исследование вакцины от COVID-19. Она разработана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН.

Редакция «КП» интересуется мнением известных кировчан о том, что наш областной центр стал местом проведения важного исследования для всей страны.

«Защитить население от эпидемии»

Доктор исторических наук, руководитель Центра регионоведения областной научной библиотеки имени А. Герцена Михаил СУДОВИКОВ:

– К исследованиям у нас вакцины против коронавируса отношусь положительно. В Кирове уже накоплен опыт борьбы с этим недугом. Понимаю, что нужно как можно быстрее защитить население от эпидемии, это в наших национальных интересах. Исследование проводят специалисты, и этот факт важен. Хочется верить, что вакцина поможет кировчанам смело смотреть в будущее.

«Кировские учреждения оснащены всем необходимым для испытаний»

Полковник юстиции в отставке, заслуженный юрист Российской Федерации, заместитель председателя Комиссии по вопросам помилования на территории Кировской области Виталий МАНЫЛОВ: