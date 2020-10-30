Вакцина от COVID-19: «Это и шанс, и необходимость»

Редакция «КП» поинтересовалась у известных кировчан их отношением к тому, что наш областной центр стал местом проведения важного исследования для всей страны.

О значимости вакцины

Директор Кировского областного краеведческого музея, кандидат исторических наук Артём МАРКЕЛОВ:

– Я постараюсь ответить на этот вопрос с позиции историка. Многие тяжёлые и смертельные заболевания, веками терзавшие человечество, удалось победить именно с помощью вакцинации. К примеру, натуральная (или чёрная) оспа была известна с древнейших времен и приводила к миллионным жертвам. Открытие вакцины стало единственным способом предотвратить этот недуг.

В 1978 году в мире был зафиксирован последний случай этой страшной болезни. Тогда наша страна внесла большой вклад в ликвидацию оспы, прежде всего за счёт вакцинации. Нужно всегда помнить об опыте наших предшественников и обращаться к нему в сегодняшней ситуации.

О добровольцах

Почётный гражданин города Кирова, народный мастер Геннадий ЛОПАТИН:

– Низко кланяюсь медицинским работникам, которые в период пандемии работают в очень сложных условиях. Благодаря их самоотверженному труду мы и спасаемся. Большое спасибо и добровольцам, настоящим патриотам, принявшим на себя такую ответственность в наше непростое время.

О рисках

Художественный руководитель Кировского драматического театра Евгений ЛАНЦОВ:

– Коронавирус – мировое зло, иначе не назовёшь. Эта беда накрыла весь мир и, похоже, надолго. И мне кажется, что если наши люди своим участием в испытаниях вакцины внесут свой ощутимый вклад в борьбу с этим злом, то это скорее предмет для гордости, нежели для страхов и упрёков в безрассудстве. Кто, если не мы? Если это наше участие приблизит нас к окончанию пандемии и возвращению к естественному ходу жизни, то – почему нет? Да, первым всегда нелегко, всегда рискованно и опасно, но это шанс и это необходимость.

О вопросах, которые можно задать самому себе

Почётный гражданин города Кирова, председатель правления некоммерческой организации «Золотой фонд Вятки» Николай ГАРЯЕВ:

– В наш дом пришла беда. Она может коснуться каждого. Но каждый ли может встать на защиту остальных, рискуя собой? А вот 70 наших земляков смогли. И не зря их назвали добровольцами, как тех, кто по доброй воле шёл защищать нас в военную годину. Найдутся и те, кто будет спрашивать: «А почему мы?». У добровольцев другое убеждение: «А почему не мы?». Низкий им поклон.