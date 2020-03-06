Валентина Иванова: «Только наработаться бы всласть»

Знаю Валентину Павловну Иванову давно и всегда удивляюсь её энергии, её вере в добро, которое непременно победит. И сейчас, перешагнув достаточно серьёзный юбилей, она по­-прежнему бодра, оптимистична и настроена на активную работу.

В этом я в очередной раз могла убедиться при встрече с ней – председателем регионального отделения Всероссийского детского фонда, бессменным членом областной Общественной палаты, почётным гражданином Кировской области. Поздравления с юбилеем шли ей со всей страны. И самые дорогие

из них – бесхитростные детские рисунки. От души. От всего благодарного детского сердечка.

Ей некогда думать о своих болячках. За ней – дети и мамочки, которым требуется помощь. И Валентина Павловна не может допустить, чтоб хотя бы один ребёнок, которому не очень повезло в детстве, остался без новогоднего подарка, билета на концерт или ушёл в школу без ранца. Кто действительно знает Валентину Павловну (а это практически вся область), понимает, что помогать, отдавать и дарить – самое большое удовольствие, внутренняя потребность этой всегда подтянутой и решительной женщины, характер которой с годами только крепчает.

Обострённое чувство справедливости, честность, умение в любых ситуациях отстаивать свою точку зрения, стремление помогать в жизни тем, кому не под силу решить свалившиеся проблемы – все эти качества просто не могли «провести» Валентину Павловну мимо Детского фонда, который и стал её жизнью.

Детский фонд и Валентина Павловна – единое целое, и представлять Иванову отдельно от фонда просто нельзя. Ей с самого начала была близка и понятна мечта нашего земляка Альберта Лиханова – помочь обездоленным детям. И самое главное, она понимала, как это делать.

Отдавать, делиться всем, что имеешь, – эта жизненная установка Валентины Ивановой идёт из детства. Она – ребёнок войны, родилась в 1940 году, через год появился на свет младший братишка, а отец ушёл на фронт. И маме с двумя малышами пришлось лесами бежать из железнодорожного посёлка Углово, что в Новгородской области (его постоянно бомбили немцы из-за близости к Москве) к бабушке в деревню. Туда же съехалась вся родня из Подмосковья и Ленинграда. Как вспоминает Валентина Павловна, «нас, маленьких оборванцев, было много». И есть хотелось всем. Ходили с бабушкой летом в лес, собирали разную траву, сушили, затем перемалывали её в старинных жерновах. И уж потом бабушка пекла из всего этого «богатства» лепёшки.

Когда вернулись обратно в посёлок, отстроились. А вокруг было много бараков для эвакуированных. Жили бедно. Но мама всегда говорила, мол, пригласи своих девчонок. Ставила чугунок пареной свёклы из русской печки, которая вмиг разлеталась. Провожая дочку в школу, она всегда давала 2-3 картофелины ещё и для подружек.

И сейчас, беседуя со многими родителями, Валентина Павловна убеждает их приучать детей делиться, быть внимательными к своим сверстникам, воспитывать в детях чувство сострадания и милосердия. И её радует появившееся в последнее время движение школьников в поддержку ребят, которым трудно живётся. Это акции «Дети детям» и «Белый цветок», «Здравствуй, школа», идею которых подкинул фонд, поддержали учителя и школьники. А через ребят к добрым делам присоединились и родители. Они вместе мастерят поделки, организуют ярмарки, а вырученные деньги передают конкретным нуждающимся детям. Такие ребята, как говорит Валентина Павловна, уже с детства понимают, что такое благотворительность.

В начале 1990-х, когда развалилось государство, под опекой которого находился Детский фонд, благотворительная организация оказалась на грани исчезновения. Тогда нужно было либо ставить крест на работе фонда, либо приспосабливаться к новым условиям. Но отступать – не в характере Ивановой. Завязала гордость узелком покрепче и пошла по новоиспечённым бизнесменам. «Я обращала этих мальчишек, которые пришли в бизнес в 1990-е годы, в свою веру. Но, как встречали поначалу, – это надо было пережить. «Уходите, у нас тут для вас ничего нет!» Шла снова и снова. И ни разу не возникало мысли бросить всё это. И лёд тронулся. Они поняли, что прошу не для себя, а для конкретных детей. И очень удивлялись, что даю расписку за каждый полученный рубль. Я не только обращала их в свою веру, но и давала понять, что у нас всё по-честному», – рассказывает Валентина Павловна. И сейчас большинство из них друзья и спонсоры фонда.

Выручали в ту тяжкую пору друзья по комсомолу. До сих пор с благодарностью вспоминает она бывшего директора «Искожа» Николая Яковлевича Вагина, который помогал ей устраивать на работу выпускников детских домов, хотя у самого на предприятии шло сокращение.

А Анжелий Михайлович Михеев, возглавлявший горисполком, увидев её однажды в очереди на приём, сказал секретарю, чтобы эту женщину сразу пропускала к нему, потому что она просит не для себя.

Характер и организаторские способности во многом сформировал комсомол, работа в обкоме. Тогда в область, особенно на производство, приехали ребята из столичных вузов, у которых можно было многому научиться. Как вспоминает Валентина Павловна, с ними очень интересно работалось. Это были настоящие личности, до уровня которых хотелось подтягиваться.

«Меня воспитали кировчане, – убеждена Валентина Павловна. – И, если я чего-то достигла к сегодняшнему дню, это благодаря людям, которые меня окружали и у которых я постоянно училась. Чего стоила одна только Клавдия Михайловна Войханская, бывшая директор Герценки. А народная артистка РФ Ольга Алексеевна Симонова!..»

А что прибавил возраст? Так это, по признанию Ивановой, настырности: «Если ребёнку нужна помощь, почему я должна отступать?! Я оставляю за собой право сказать, кто протягивает руку помощи, а кто стоит в стороне. Я не добиваю никого, но хочу, чтобы человек почувствовал, что я прошу не для себя. Мне самой совершенно ничего не нужно. Только наработаться бы всласть».

Она идёт и едет туда, где нужна. И для этого даже по уставу фонда ей не надо ни разрешения, ни сопровождения.

К слову, многие её коллеги из других регионов удивляются, зачем она, работая в общественной организации, каждый день приходит на работу к восьми часам. И этого же требует от своих сотрудниц, таких же «пионерок», с которыми работает давно и ценит их за кропотливость, трудолюбие и преданность делу. Вообще, Валентина Павловна считает себя счастливым человеком, поскольку её окружают настоящие и преданные друзья и помощники. И она всегда ставит в храме свечку за здравие тех, кто помогает, и тех, кому помогают, поскольку Детский фонд – это содружество людей, которые занимаются благотворительностью, и тех, ради кого это делается.

Досье

Валентина Павловна Иванова

— Родилась в п. Угловка Новгородской области.

— В 1965 году окончила Ленинградский государственный институт культуры им. Н.К. Крупской.

— С 1991 года Валентина Павловна возглавляет Кировское отделение Российского детского фонда.

— Под руководством Валентины Ивановой разработаны благотворительные программы Детского фонда: «Здоровье детей», «Тёплый дом», «Соучастие в судьбе», «Одарённые дети», направленные на оказание помощи детям и семьям.

— Награды: орден Дружбы, медаль «В ознаменование 100­летия со дня рождения В.И. Ленина», медаль «Ветеран труда»,

почётный знак Кировской области

«За милосердие и благотворительность», орден Святого благоверного царевича Димитрия.

— Звание «Почётный гражданин Кировской области» присвоено В.П. Ивановой постановлением Законодательного собрания Кировской области № 27/202 от 18.07.2013 г. за выдающийся вклад в дело защиты детства, многолетнюю системную деятельность по реализации благотворительных программ в Кировской области.