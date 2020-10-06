Введён в эксплуатацию ещё один корпус инфекционной больницы

Капитально реконструированный корпус принимает пациентов, начиная с воскресенья. Здесь выполнен ремонт в соответствии со всеми современными стандартами и рекомендациями.

Результаты работы оценили губернатор Игорь Васильев, первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов и министр здравоохранения области Андрей Черняев. Они посетили инфекционную клиническую больницу в конце минувшей рабочей недели.

– Если в самом начале пандемии мы говорили, что готовы к любому развитию событий, то сейчас, по прошествии полугода, мы убедились, что это действительно так и есть, – подчеркнул во время посещения корпуса Игорь Васильев. – У нас прекрасно оснащены учреждения, созданы койки для лечения больных коронавирусной инфекцией. Ремонт всех лечебных учреждений проходит по самым современным стандартам. При этом мы не остановили оказание плановой врачебной помощи в Кировской области ни по одному из видов заболеваний. Нам удалось сохранить на стабильном уровне один из самых важных показателей в медицине – уровень смертности населения.

Как напоминает пресс-центр правительства региона, инфекционная клиническая больница города Кирова оказывает специализированную медицинскую помощь преимущественно тем пациентам, у которых COVID-19 протекает в тяжёлой форме. В работу учреждения внедрены современные, в том числе высокотехнологические методы лечения. Реконструкция корпуса позволила расширить коечный фонд и обеспечить большую доступность медицинской помощи в осенне-зимнем эпидемическом сезоне.

Чем уникален обновлённый корпус

В отреставрированном корпусе – 16 мельцеровских боксов на 45 коек. Как сообщила и. о. главного врача инфекционной больницы Ольга Ежова, в корпусе создана приточно-вытяжная система вентиляции, которая обеспечивает приток чистого и свежего воздуха в помещение, а также удаляет вредный отработанный воздух из него.

– Каждая койка оснащена кислородной точкой, и больные получают кислородотерапию на местах. Этот корпус уникален тем, что он оснащён всем необходимым оборудованием и может работать изолированно. Здесь есть передвижной рентген, поэтому исследование может проводиться прямо в палате. Имеются аппараты ИВЛ, электрокардиограф для проведения ЭКГ, аппарат УЗИ экспертного класса. Мы можем оказывать качественную медпомощь и проводить все обследования, находясь в корпусе, не выходя за его пределы. Для больных это будет очень удобно, – отметила Ольга Ежова.

В отреставрированном корпусе создана «галерея» – лестничные пролёты на улице, благодаря которым имеется отдельный вход в каждый бокс.

Кадровый состав нового корпуса уже сформирован.

Компьютерная томография – до госпитализации

– Инфекционная больница является ведущим учреждением для оказания помощи пациентам с коронавирусом, и все те новые койки и корпуса, которые открываются, даже на базе других учреждений, работают в тесной взаимосвязи с инфекционной больницей. Это является особенностью нашего региона, – подчеркнул Дмитрий Курдюмов. – Ещё хочу отметить, что мы в 100% случаев делаем компьютерную томографию всем пациентам с выявленной коронавирусной инфекцией ещё до госпитализации.

В отремонтированном приёмном отделении больницы находится компьютерный томограф, что очень удобно. Ранее КТ в инфекционной больнице не было. Мы закупили его благодаря выделенным из федерального бюджета средствам. Также у нас проводится большое количество тестов на коронавирус, это говорит о том, что заболевание выявляется на ранних стадиях, и вовремя принимаются меры, что позволяет людям переболеть в лёгкой форме.

Всего три простых правила

В настоящее время запланирован ремонт ещё одного корпуса инфекционной больницы 1977 года постройки, сейчас для этого разрабатывается проект. По словам первого зампреда правительства, больница и дальше будет преображаться, намечены планы по её развитию.

Глава региона Игорь Васильев подчеркнул, что система здравоохранения Кировской области находится в высокой степени готовности, все учреждения хорошо оборудованы и оснащены, в том числе и аппаратами ИВЛ, но, несмотря на это, существенная часть борьбы с новой коронавирусной инфекцией зависит от самих жителей региона.