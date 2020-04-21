Общее количество коек для лечения больных коронавирусной инфекцией в регионе составит 636, что полностью соответствует расчётной потребности и даже превышает её.

Губернатор Игорь Васильев в режиме видеоконференцсвязи доложил Президенту РФ Владимиру Путину о создаваемых в регионе инфекционных койках для борьбы с коронавирусом.

О чём сообщил главе государства губернатор Игорь Владимирович отметил, что ситуация с распространением в Кировской области коронавирусной инфекции находится под контролем. Все пациенты проходят лечение в условиях стационара. На искусственной вентиляции лёгких пациентов нет.

— По нормативам, утверждённым Минздравом России, мы вводим дополнительные места с опережением графика. Так, 13 марта на базе областной инфекционной больницы был открыт госпиталь на 166 коек. 3 апреля добавлено ещё 80 коек, расположенных в отдельном здании, — сообщил губернатор. — Также открыт хирургический корпус для оказания экстренной помощи взрослым и детям, находящимся на карантине. Кроме того, введён в эксплуатацию инфекционный госпиталь, перепрофилированный из санатория, расположенный в пригороде областного центра. Это отдельно стоящее здание площадью более 3400 квадратных метров. Корпус рассчитан на 120 коек, 13 из которых — реанимационные, а 84 — с подводкой кислорода.

Корпус, расположенный в слободе Талица, оснащён современным медицинским оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ, мониторами для слежения за пациентами, аппаратами КТ и УЗИ. Здесь организована работа приёмного отделения и санпропускника. Подразделение оснащено средствами индивидуальной защиты и всеми медикаментами.

Готовность госпиталя Игорь Васильев оценил лично, побывав здесь в минувший четверг вместе с первым заместителем председателя правительства региона Дмитрием Курдюмовым и министром здравоохранения области Андреем Черняевым.

В Талице на этот момент завершалось размещение и обучение медицинского персонала. Кстати, лечебный процесс здесь организован таким образом, что после работы сотрудники будут проживать в соседнем корпусе, рассчитанном на 50 мест. Это удобно для медицинских работников и обеспечивает безопасные условия для горожан.

— До 28 апреля мы откроем четвёртый, самый большой по коечной мощности инфекционный госпиталь, — сообщил глава региона. — Он рассчитан на 270 коек, 15 из которых — реанимационные. Таким образом, общее количество коек для лечения больных коронавирусной инфекцией составит 636, что полностью соответствует расчётной потребности и даже превышает её.

Данные на утро понедельника

Министерство здравоохранения Кировской области вчера утром сообщило актуальные данные по числу заражённых: в Кировской области зарегистрировано 26 новых случаев коронавируса. В результате число заражений COVID-19 в регионе увеличилось до 208 случаев. 39 из них, по данным на понедельник, ещё ожидали подтверждения в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Кировской области.

Все пациенты проходят лечение в инфекционной больнице города Кирова, а также в инфекционных госпиталях, оборудованных на базе стационара кожно-венерологического диспансера и Талицкого детского санатория. Под медицинским наблюдением в условиях домашнего карантина находятся 2762 человека, в том числе 221 ребёнок. Сняты с наблюдения 3630 человек, включая 481 ребёнка.

Только за воскресенье лабораториями региона было проведено 1443 исследования, обследование прошёл 1181 человек.

«Везём домой!»

Тем временем на сайте регионального правительства создан справочный раздел для жителей области, из-за пандемии вынужденно задержавшихся за рубежом. Таковых в регионе на сегодня насчитывается около 170 человек.

Чтобы помочь землякам, не имеющим возможности самостоятельно вернуться в Россию, на сайте регионального правительства создан специальный раздел «Везём домой!».

— Очень важно, чтобы наши сограждане точно представляли алгоритм действий, благодаря которому возвращение возможно, — в первую очередь, в Россию, а после соблюдения необходимых процедур и домой, в Кировскую область, — прокомментировал губернатор Игорь Васильев.

В разделе «Везём домой!» размещена подробная инструкция для гражданина, оставшегося за пределами страны.

— Для получения помощи граждане должны заполнить на едином портале госуслуг специальную форму. При этом неважно, создана у вас на портале простая или подтверждённая учётная запись, вы в любом случае сможете заявить о себе, — сообщил министр информационных технологий и связи Кировской области Юрий Палюх.

Органы власти проверят достоверность фактов, указанных в регистрационной форме, и обстоятельства пребывания заявителя в другой стране. После проверки в течение

24 часов специальная комиссия МИД принимает положительное решение или отказывает, если вскрывается недостоверная информация. Граждане узнают о результате по СМС и через электронную почту. Таким же образом им будут сообщать о дате и времени прибытия спецрейса для вывоза в Россию.

Самоизоляция для вернувшихся из командировок

В этом контексте стоит вновь отметить, что все граждане, вернувшиеся из других стран на территорию РФ, будут обязаны пройти 14-дневный карантин. Для этого сразу после прилёта им необходимо заполнить анкету о регистрации пребывающих в РФ через портал госуслуг. А в случае необходимости там же оформить и больничный лист.

Как отмечал в ходе заседания штаба по противодействию распространения вируса губернатор Игорь Васильев, рост числа новых случаев происходит преимущественно за счёт прибывших на территорию Кировской области из Москвы, Санкт-Петербурга, других субъектов Российской Федерации, а также контактных с прибывающими.

— Роспотребнадзор подготовит предписания, в которых говорится о необходимости самоизоляции граждан в случае их приезда из других регионов, — напомнил Игорь Васильев. — Работодатели в этот период должны соблюдать санитарно-эпидемиологический режим и не допускать на рабочее место и территорию организации таких работников. Также не должны допускаться на рабочее место сотрудники, прибывшие из командировок.

Режим повышенной готовности

Ещё одна тема, которая находится под контролем штаба по противодействию распространению вируса, — обеспечение медицинских учреждений региона бесперебойным электроснабжением. Этому вопросу было посвящено совещание в министерстве энергетики и ЖКХ. Оно также прошло в режиме видеоконференцсвязи. Участники обсуждали надёжность электроснабжения объектов, которые будут проводить лечение от коронавирусной инфекции с помощью аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

— Необходимо провести проверку схем надёжности электроснабжения всех объектов, проанализировать их и рассчитать мощность, чтобы её хватило на все аппараты ИВЛ, — подчеркнул заместитель председателя правительства Кировской области Александр Царегородцев. — Также важно разработать организационно-технические мероприятия по надёжному и бесперебойному электроснабжению этих объектов. И та мощность, которая необходима медицинским центрам, должна быть предоставлена. Для этого нужно дополнительно установить дизель-генераторы.

Как отмечает пресс-центр правительства региона, предприятия топливно-энергетического комплекса области в настоящее время работают в режиме повышенной готовности. В период самоизоляции, когда граждане находятся дома, это особенно важно: на электроэнергетиков Кировской области ложится дополнительная ответственность за то, чтобы в квартирах всегда был свет и бесперебойно работали электроприборы.

Фото Александра ПАПЫРИНА