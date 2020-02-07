Ведомственный детский сад начинает работу

О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области с 31 января по 6 февраля.

В областном центре распахнул двери ведомственный детский сад. Раньше в здании на проспекте Строителей, 54/1 располагалось подразделение Слободского специализированного дома ребёнка. Теперь его воспитанники переведены в г. Слободской, а в новый детсад приведут своих детей кировские медики и

педагоги.

Садик поможет решить проблему с кадрами

На сегодня уже поступило 64 заявления от родителей на посещение садика их детьми. Для малышей здесь сформировали три группы. Две из них будут посещать дети от года до трёх лет. В третьей группе – ребята младшего возраста, с трёх до четырёх лет. Планируется, что число групп будет постепенно увеличиваться.

Штат ведомственного детского сада укомплектован квалифицированными педагогами. Трудовой стаж сотрудников составляет от 10 лет и более. Есть логопед, дефектолог и психолог. Что касается помещения, то в здании площадью 3 тыс. кв.м (оно рассчитано на 65 человек) проведён косметический ремонт. Установлено всё необходимое оборудование, которое позволяет проводить занятия музыкой и физкультурой.

– Ведомственный детский сад позволит создать дополнительно 200 мест для детей медицинских и педагогических работников, – сказал первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов. – Это позволит решить проблему дефицита кадров в медицинских и образовательных организациях за счёт выхода на работу из декретного отпуска наиболее востребованных специалистов. Планируется сформировать 12 групп, из которых шесть – для детей в возрасте до трёх лет.

По информации пресс-центра правительства региона, в открывшийся детский сад своих детей приведут врачи и работники среднего медицинского звена из Кировского клинико-диагностического центра, перинатального центра, Центра онкологии и медицинской радиологии, областного туберкулёзного диспансера, Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии, детского диагностического центра и других.

За год родились 11 тысяч детей

В продолжение «детской» темы – данные, обнародованные на этой неделе в областном центре. 11 тысяч 285 малышей родились в прошлом году в Кировской области, сообщили в региональном министерстве юстиции, где подвели итоги работы за 2019 год.

Кроме того, как рассказали в ведомстве, органами ЗАГС на территории региона за 12 месяцев было зарегистрировано 6777 актов о заключении брака и 5072 – о расторжении брака. 533 жителя областного центра подали заявления на смену имени.

Также за отчётный период органами ЗАГС было исполнено 132 603 других юридически значимых действия (в числе которых – выдача повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния, а также внесение исправлений и изменений в актовые записи). Это оказалось на 25 790 действий больше, чем в 2018 году.

Один из приоритетов – вопрос безопасности

Итоги на этой неделе подводили и в прокуратуре Кировской области, где состоялось расширенное заседание коллегии. Участие в его работе принял председатель правительства региона Александр Чурин. Он отметил, что «благодаря сплочённой работе правоохранительных органов и при координирующей роли прокуратуры в 2019 году в регионе на должном уровне были обеспечены общественная безопасность и порядок».

– Общий объём финансирования мероприятий по поддержке правопорядка в рамках областных государственных программ превысил 535 млн рублей и увеличился по сравнению с 2018 годом на 168 млн рублей, – сказал Александр Анатольевич. – Проведена работа по дальнейшему развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и обслуживанию технических средств системы ситуационного видеонаблюдения, завершена интеграция систем видеонаблюдения Кировского автовокзала и аэропорта Победилово, приобретён сервер для системы хранения данных, модуль расширения для увеличения срока хранения видеоинформации до 30 дней.

Также Александр Чурин подчеркнул: вопрос совместного обеспечения безопасности на дорогах – одно из приоритетных направлений национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», разработанного во исполнение майского указа Президента Российской Федерации Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Ремонты дорог – 2020: идёт отбор подрядчиков

Кстати, подготовка к реализации национального проекта по улучшению качества дорог в 2020-м продолжается. Определён перечень запланированных к ремонту участков, разработаны «дорожные карты» и проектно-сметная документация (уже проведены все необходимые экспертизы).

Сейчас проходят конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций на выполнение работ. Определены подрядчики по четырём объектам региональной дорожной сети. Так, по данным областного Дорожного комитета, участки дорог протяжённостью 35,3 км на автодороге Киров – Советск – Яранск отремонтирует СУ-43, с которым ведётся процедура заключения контракта. Начало работ запланировано на май, окончание – на сентябрь.

Тем временем «Вятавтодор» определён подрядчиком по трём объектам: Киров – Малмыж – Вятские Поляны (протяжённость ремонтируемых участков – 32 км); Яранск – Кикнур – граница Нижегородской области (5 км) и Яранск – Санчурск – граница Республики Марий Эл (3 км). Государственный контракт на выполнение работ должен быть заключён в ближайшее время. Срок завершения работ – сентябрь.

В скором времени будут определены подрядчики по другим региональным объектам, участвующим в реализации нацпроекта БКАД.

– Всего в 2020 году в рамках БКАД планируется отремонтировать более 134 км автодорог, из которых 80 км – дороги регионального и межмуниципального значения, 54 км – Кировской городской агломерации, – говорит Александр Чурин. – Общий объём финансирования составит 2,4 млрд рублей, в том числе 680 млн рублей из федерального дорожного фонда. Все работы будут проводиться с соблюдением необходимых требований и действующих стандартов.

Три вятские библиотеки ждут модернизации

В рамках ещё одного национального проекта – «Культура», реализация которого также проходит в регионе, сразу три библиотеки Кировской области получили по 5 миллионов рублей на ремонт зданий и обновление фондов.

Как рассказал вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко, курирующий сферу культуры, это результат состоявшегося конкурсного отбора заявок субъектов РФ на предоставление в 2020 году средств из федерального бюджета на создание модельных муниципальных библиотек.

В числе учреждений, включённых в нацпроект: Безбожниковская сельская библиотека Мурашинского района, Филипповская библиотека Кирово-Чепецкого района, Московская библиотека Афанасьевского района.

– Библиотеки модернизируют в современные информационные центры, оснащённые высокоскоростным интернетом, – отметил Андрей Плитко. – В результате благодаря подключению к каталогу Национальной электронной библиотеки жителям районов станут доступны каталоги ведущих библиотек и ресурсы информационных центров России.

Кроме того, модельные библиотеки могут и должны стать культурными и коммуникационными центрами районов. На их площадках будут организованы дискуссионные клубы и различные кружки, культурно-досуговые и образовательные мероприятия.

– Муниципалитетам необходимо максимально ответственно подойти к реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Культура», соблюдая все установленные требования и сроки, министерству культуры региона – держать исполнение работ по созданию модельных библиотек на постоянном контроле, – подчеркнул вице-губернатор.

На начало февраля во всех трёх библиотеках подготовлены помещения для проведения ремонтных работ. Сейчас заключаются договоры на поставку книг, оборудования и мебели. Как сообщила заместитель министра культуры Кировской области Алевтина Копылова, все договоры будут заключены до

1 апреля текущего года.

Фото Александра ПАПЫРИНА