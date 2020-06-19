Великая война в истории одной семьи

В нашей стране в каждой семье хранят память о воинах, о тех, кто сражался в далёкие годы с фашизмом. Вот и у меня есть родные люди, которым пришлось дать отпор захватчикам. Кому-то повезло вернуться из той мясорубки, а кто-то навечно остался молодым…

Мой прадед, Павел Иванович Суворов, родился в 1915-м. Его мобилизовали на военный завод в г. Горьком в начале 1941 года. Когда началась Великая Отечественная война, он был призван на фронт и даже не успел съездить домой попрощаться с родными — женой и сыном Валерой, которому в то время было всего 1,5 года. Тот мальчик Валера — мой дедушка.

В пехоте, куда попал прадед, приходилось трудно — отступления, нехватка оружия, боеприпасов, кровопролитные бои. Но Павел Иванович и в это время старался поддержать свою жену тёплыми письмами с фронта. Последнее пришло из-под Великих Лук в марте 1942 года. После него была похоронка: Долгое время никто не знал, где могила моего прадеда. Благодаря интернету и сайтам, на которых стало возможным проследить судьбу своих родственников-солдат, мы узнали, что Павел Иванович Суворов похоронен в братской могиле у села Купуй (Великолукский район Псковской области). И мы в семье решили, что обязательно съездим на могилу нашего прадеда.

И вот летом 2014 года мы собрались в далёкую поездку. Было очень волнительно. По дороге нам попадались обелиски над братскими могилами, их в тех краях очень много, ведь там шли ожесточённые бои с фашистами. Порадовало, что все эти могилы ухожены, на обелисках фамилии павших бойцов. Поэтому нам не составило труда найти имя своего деда среди множества фамилий.

Как рассказали местные жители, братские могилы находятся под опекой школьников — и сейчас, через 75 лет после окончания войны, память о павших героях не меркнет.

У моей бабушки воевали два брата. Старший, Илиодор, был призван в армию в 1939 году, потом направлен в Винницкое стрелково-пулемётное училище, где его и застала война.

В должности командира минометного взвода начал воевать под Ростовом-на-Дону, дальше на Кубани, в предгорьях Кавказа. За участие в боях награждён орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Кавказа».

Дважды был ранен, но молодой организм быстро справлялся с ранениями, и Илиодор возвращался в строй. После госпиталя он снова в боях — под городами Кизляром и Моздоком. За личную храбрость и мужество он награждён орденом Отечественной войны 2-й степени.

С августа 1943 года Илиодор Евстропов — командир миномётной батареи на Степном и 2-м Украинском фронтах. Его батарея громит фашистов в Корсунь-Шевченковской операции. За участие в этих боях, мужество и отвагу он был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.

С июля 1944 года старший лейтенант Евстропов на 3-м и 4-м Украинских фронтах в должности командира батареи противотанковых пушек. За участие в боях по уничтожению окружённой ясско-кишинёвской группировки врага он второй раз был награждён орденом Красной Звезды.

Участвует в освобождении Румынии, Венгрии. Теперь батарее капитана Евстропова приходится отражать стремительные огневые атаки танков противника. Особенно жестокие бои были при форсировании Дуная под Будапештом. За неоднократные отражения яростных атак врага капитан И.Д. Евстропов получил орден Александра Невского.

Орденом Александра Невского награждаются командиры, проявившие в боях за Родину личную отвагу, мужество и храбрость, умелым командованием обеспечившие успешные действия своих частей. Орден Александра Невского является одним из «полководческих» орденов.

Войну Илиодор окончил в боях за Вену в Австрии. Домой вернулся в июне 1946 года после нескольких ранений с двумя осколками в груди. Было ему всего 26 лет.

Моя бабушка часто вспоминает своего брата, бережно хранит его ордена и медали, фотографии, вырезки из газет. Мы с мамой и папой разыскали в интернете сайт, посвящённый героям. Очень обрадовались, когда нашли в документах наградные листы с описанием подвигов наших родственников. С волнением читали старые пожелтевшие от времени документы, погружаясь в те далёкие события. Гордость за наших героев и благодарность им переполняет нас в эти минуты.

Война приносит с собой много горя. Не всем удалось вернуться. Есть у бабушки боль в сердце, которую не могут заглушить годы: Её младший брат, Сергей Дмитриевич Евстропов, родился в 1925 году. В конце 1942 года прямо из 10 класса его призвали в Красную Армию, в школу снайперов. В семье остались только его письма и память о нём.

Читаем:

Декабрь 1942 года: «Зачислен в школу снайперов. Конечно, с непривычки трудно…И дом часто снится. Вчера пасеку во сне видел и мёд ел пахучий-пахучий: Ваш сын, курсант-комсомолец С. Евстропов».

6 февраля 1943 года:

«…у нас каждый день идут стрельбы. Я сдаю всё на «хорошо». Получил письмо от брата Доли, очень был рад ему, ношу письмо в кармане. Очень хочется увидеть вас всех и можно ехать на фронт».

2 мая 1943 года: «:скоро поедем очищать нашу землю от гитлеровцев».

14 июня 1943 года: «:сдал все зачёты по предметам на «отлично», только тактику на «хорошо». Со дня на день ждём приказа…».

4 сентября 1943 года:

«…спасибо за ваши письма. Мама, ты обо мне не беспокойся, береги своё здоровье, и на нашей улице будет праздник. Спасибо за всё и за моё воспитание…».

Затем были короткие открытки из мест следования воинского эшелона: городов Тулы, Москвы, Орла, Курска…

Далее всё более редкими стали его весточки. Последнее письмо датировано маем 1944 года. Его писал уже возмужавший в боях воин, солдат, шагавший по дорогам войны: «…временно отвели на отдых за 12 км от фронта. Почистил винтовку и, пользуясь свободной минутой, шлю коротенькую весточку. Жив, здоров. Скоро в новый бой. Сержант С. Евстропов».

Этот бой около села Речица (Волынская область Украины) был для него последним. Сергей получил тяжёлое ранение.

Бойцам приказали раненых оставить. Ребята-земляки хотели сделать как лучше и спрятали двух раненых солдат и офицера в сарае, закрыли их соломой:

Через два дня «наши» снова отбили деревню у немцев. Оба солдата были убиты, а офицера не было — видимо, немцы забрали его с собой. Об этом рассказал после войны сослуживец 19-летнего Сергея Евстропова, его земляк.

Трудно сдержать эмоции, слёзы наворачиваются на глаза.

* * *

Много моих родственников воевало на разных фронтах, в разных частях и родах войск. Дядя моей мамы, Павел Гаврилович Долматов, вёл бои в небе. В 1941году он добровольцем пошёл в армию. Сначала был в танковых частях. Затем попал в школу штурманов и до окончания войны служил в полку авиации дальнего действия. Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За победу над Германией…». Закончил войну в звании старшего лейтенанта.

Великая Отечественная война, самая кровопролитная война в истории человечества, унесла жизни миллионов наших предков. Они хотели жить в мирной стране, растить детей, радоваться каждому дню. Но их поколению довелось защищать свою Родину от жестокого врага. Все, кто погиб в этих боях, и кто выжил и вернулся домой, все они — герои и навсегда останутся в нашей памяти, в наших сердцах. Мы обязаны помнить о наших героях — благодаря им мы живём в мирной стране, а над нашими головами голубое небо.

Арсений ЛУКИН,

Вятская гуманитарная

гимназия